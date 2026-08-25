Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Retour au bureau : et si l’anxiété restait, elle, en vacances ?

Ce qu’en dit la science (et l’expérience)

Les valises ? Presque rangées. Le maillot de bain ? À sa place, au fond du tiroir. Ça y est, les vacances touchent à leur fin et, quelque part entre le dernier apéro et le premier réveil à 7 heures, une pensée commence à pointer le bout de son nez :

« Merde. Je reprends le travail lundi. »

Pour certaines personnes, cette simple phrase suffit à faire grimper le niveau de stress au max. Sommeil perturbé, boule au ventre, ruminations, fatigue, irritabilité… Le retour au travail peut parfois être plus difficile que prévu.

Mais attention, ce n’est pas forcément parce que vous détestez votre métier. La reprise implique surtout un changement de rythme, le retour des contraintes horaires et familiales, une charge mentale beaucoup plus importante que le simple « qu’est-ce qu’on mange ce soir ? » et parfois une boîte mail qui semble avoir triplé de volume.

Alors, comment retrouver le chemin du bureau sans emporter toute son anxiété dans le sac ?

Pourquoi la reprise peut-elle être anxiogène ?

Peut-être parce qu’après plusieurs jours ou plusieurs semaines avec un rythme différent et plus cool, le retour au travail représente un changement assez brutal et frontal : il faut à nouveau se lever à heures fixes, chaque jour, respecter des horaires d’arrivée et de départ, anticiper les bouchons sur la route ou les transports bondés, gérer ses responsabilités et retrouver le rythme abandonné au début des vacances.

Pour un cerveau anxieux, le problème n’est d’ailleurs pas forcément le lundi matin, quand on est dans le feu de l’action, mais tout ce qu’il se passe AVANT.

« Est-ce que mes projets ont été repris correctement ? » « Est-ce que je vais retrouver ma place ? » « Quelle belle surprise m’attend dans ma boîte mail cette fois ? » « Je vais être fatigué·e cette semaine, je n’y arriverai pas. »

Bienvenue dans l’anxiété d’anticipation ! Le cerveau commence à gérer les problèmes avant même qu’ils existent.

Le simple fait de penser à la reprise peut ainsi réactiver certaines sensations : tensions musculaires, troubles du sommeil, pensées intrusives, nœuds dans la gorge, accélération du rythme cardiaque ou difficulté à penser à autre chose.

Mais attention à ne pas tout mettre dans la case « anxiété ». Avoir le cafard en quittant les vacances, regretter les grasses matinées ou préférer une journée à la plage à une réunion Teams à 9 heures avec le bigboss, c’est humain. Enfin, c’est normal, plutôt.

Lorsque l’appréhension devient plus intense, durable et perturbe réellement la vie quotidienne, on est sur quelque chose de différent : il est préférable d’en parler à un professionnel de santé.

Les règles du work club

Ne pas vouloir absolument être opérationnel·le à 100 % dès 8h02

Après plusieurs semaines de congé, inutile de vouloir rattraper tout votre travail en une matinée. Déjà, c’est impossible, et ensuite, le cerveau a besoin de retrouver progressivement son rythme. Réajuster son sommeil quelques jours avant la reprise peut notamment faciliter la transition (plus facile à dire qu’à faire, ceci dit !).

Au travail, même principe : commencez par identifier ce qui est réellement prioritaire. Trois tâches terminées valent parfois mieux que quinze commencées.

Et surtout, ne confondez pas urgence et culpabilité. Est-ce que votre travail sauve des vies ? Non ? Alors il n’y a aucune urgence.

Un mail reçu pendant vos vacances n’est pas devenu prioritaire simplement parce que vous culpabilisez de ne pas l’avoir ouvert. Vous pouvez aussi travailler sur votre sentiment de culpabilité.

La boîte mail n’est pas une priorité absolue

Vous connaissez la chanson : vous quittez le bureau avec dix petits mails et vous revenez avec 150 messages, dont plusieurs « urgents » et au moins trois « rappels ». Le cerveau anxieux peut avoir envie de tout ouvrir, tout lire et tout régler immédiatement. Résultat : on se sent submergé avant même d’avoir commencé.

Alors, triez. Ce qui est prioritaire, ce qui peut attendre, ce qui mérite une réponse plus tard… et ce qui ne mérite peut-être aucune réponse.

Désactiver les notifications et prévoir des moments dédiés aux mails sur votre planning permet aussi de retrouver un petit peu de contrôle.

Anticiper, oui. Tout contrôler, non.

Si vous êtes anxieux, vous connaissez probablement déjà le fameux « et si ? » « Et si le train avait du retard ? » « Et si j’avais oublié quelque chose ? » « Et si mon responsable me convoquait ? » Et si…

Préparer certaines choses est utile : vérifier son trajet, préparer son sac et son tup’ la veille, regarder son agenda pour s’organiser… Tout cela peut réduire les mauvaises surprises. Mais il existe une différence entre préparer la reprise et essayer de prévoir mentalement les trois prochaines semaines. Les anxieux adorent la seconde option. Le problème, c’est que vous aurez beau imaginer quantité de scénarios, ça ne vous garantira pas que tout se passera parfaitement.

Préparez ce que vous pouvez raisonnablement préparer. Pour le reste, il faudra malheureusement laisser une petite place à l’imprévu. Oui, je sais. Au secours !

Et si le problème n’était pas la reprise… mais le travail ?

C’est probablement le point le plus important.

Tous les conseils du monde sur la respiration, le sommeil ou l’organisation ne régleront pas un problème qui vient directement de votre environnement professionnel. Si chaque retour de vacances déclenche une anxiété massive parce que vous êtes en surcharge permanente, victime de tensions, de pression, de harcèlement ou simplement profondément malheureux dans votre travail, il peut être intéressant de se demander ce que cette anxiété essaie de vous dire, et d’agir en conséquence.

Parfois, le problème n’est pas que vous gérez mal votre stress. Parfois, c’est le contexte qui est réellement stressant. Dans ce cas, parler à un professionnel de santé ou au médecin du travail peut permettre de faire le point et, lorsque c’est nécessaire, d’envisager des solutions ou des aménagements adaptés.

La rentrée n’a donc pas besoin de ressembler à un sprint. On peut reprendre progressivement, accepter de ne pas être immédiatement à 100 %, garder quelques habitudes agréables des vacances et surtout écouter les signaux que nous envoie notre corps.

Parce que le véritable objectif n’est pas de reprendre le travail sans aucun stress — spoiler, ce n’est pas possible — mais de retrouver son quotidien sans laisser l’anxiété prendre toute la place.

Et si votre cerveau vous réclame déjà des vacances alors que vous venez de rentrer, rassurez-vous : vous n’êtes probablement pas le ou la seul·e ! Il faudra juste lui expliquer que la prochaine soirée plage est prévue dans onze mois !

Pour tout le reste, il y a l’Anxiété dédramatisée aux éditions Piktos Poche.

Ce sujet vous intéresse ? Inscrivez-vous à la newsletter Développement personnel de ActuaLitté Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

Crédits illustration : Piktos

Par Auteurs Piktos

Contact : f.lamotte@piktos.fr