Cléa Strange : la Sorcière Suprême qu’il vaut mieux ne pas contrarier

Cléa Strange est devenue Sorcière Suprême à la suite de son époux décédé, et la très mauvaise idée serait de la contrarier dans son projet. Car pour la plupart des gens, la mort du Dr Stephen Strange aurait quelque chose de définitif. Pour Cléa, c’est un problème à résoudre.

Toute la saveur de Strange tient là. La série en dix épisodes publiée par Marvel en 2022 et 2023, réunie chez Panini, ne raconte pas comment une veuve apprend à faire son deuil. Elle montre plutôt une femme venue de la Dimension Noire décidant que les lois ordinaires de la mortalité ne la concernent qu’assez peu. Elle aime Stephen, veut le récupérer et entend, entre-temps, remplir correctement son nouveau poste de Sorcière Suprême de la Terre. Quiconque complique l’une ou l’autre de ces tâches prend un risque.

Jed MacKay aurait pu fabriquer une remplaçante de Doctor Strange. Il fait exactement l’inverse. Cléa ne soigne pas les crises comme son mari, ne parlemente pas comme lui et ne possède surtout pas sa patience. Fille d’Umar, nièce de Dormammu, souveraine de la Dimension Noire, elle vient d’un monde où la diplomatie s’accompagne volontiers d’une démonstration de force. Sur Terre, elle ne change pas de logiciel pour faire plaisir à qui que ce soit.

La diplomatie selon Cléa

Docteur Fatalis le découvre très vite. Le Cartel du Blasphème aussi. La nouvelle Sorcière Suprême écoute, jauge, puis agit. Elle ne cherche guère à rassurer son interlocuteur, encore moins à justifier sa présence. Ce qui fait d’elle un personnage aussi badass n’est d’ailleurs pas seulement sa puissance. C’est cette absence presque totale de demande d’autorisation.

Voilà ce que MacKay réussit le mieux : sa Cléa ne cherche pas à être aimable et devient, pour cette raison même, terriblement sympathique. Pas de numéro de femme forte écrit à coups de poses martiales et de formules toutes faites. Sa dureté vient de quelque part. Elle a gouverné, combattu, survécu à sa famille et appris que montrer les dents reste parfois une excellente façon d’éviter d’avoir à mordre. Ses réactions semblent moins destinées à impressionner le lecteur qu’à régler ce qui se trouve devant elle.

Et puis il y a Stephen. Là encore, le scénario évite le piège. L’amour de Cléa n’amoindrit jamais son autonomie. Elle ne se réduit pas au statut de veuve dans l’attente du retour du héros véritable. Son obstination à le ramener parmi les vivants lui appartient entièrement. Elle protège la Terre, affronte les revenants, encaisse les coups et poursuit son idée avec une constance presque déraisonnable. La Mort peut bien avoir son avis : Cléa a le sien.

Wanda et Cléa, même liberté

Difficile, alors, de ne pas penser à Wanda Maximoff dans La Sorcière rouge de Steve Orlando. Les deux femmes n’ont pourtant ni le même caractère ni la même manière d’exercer leur pouvoir. Wanda accueille celles et ceux qui n’ont plus personne vers qui se tourner ; Cléa donne plutôt envie de vérifier qu’on a vraiment une bonne raison avant de sonner chez elle. Mais quelque chose les rapproche : aucune des deux ne demande plus pardon d’occuper toute la place.

Chez Wanda, cette liberté passe par la réparation et l’attention portée aux autres. Chez Cléa, elle ressemble davantage à une souveraineté personnelle : savoir ce qu’elle a à faire et ne laisser personne l’en détourner. Le résultat est tout aussi réjouissant. Marvel tient là deux héroïnes que leur puissance ne condamne plus à la culpabilité, à la folie ou à l’éternel procès en légitimité.

Marcelo Ferreira comprend parfaitement ce tempérament. Sa Cléa ne flotte pas dans la page : elle la prend. La magie est lourde, physique, parfois franchement brutale ; les monstres ont de la matière et les affrontements quelque chose de charnel. Avec les couleurs de Java Tartaglia et l’encrage notamment de Roberto Poggi, la série sait devenir éclatante sans perdre son versant noir. Même immobile, Cléa semble rarement au repos.

Laisser Cléa occuper toute la place

Tout n’a pas la même force. Le Cartel du Blasphème demeure plus fonctionnel que fascinant et les derniers épisodes accélèrent parfois là où l’on aurait volontiers passé davantage de temps avec cette Sorcière Suprême. Une réserve formulée aussi dans plusieurs critiques américaines : le retour progressif de Stephen menace par moments de lui rendre un centre que Cléa occupait remarquablement seule.

Mais ce léger regret mesure précisément la réussite du livre. Au terme des dix épisodes, on ne se demande plus si Cléa était capable de porter une série Strange. On se demande pourquoi Marvel a attendu si longtemps pour la laisser faire.

Derrière les sortilèges, les dimensions infernales et les morts qui refusent de rester morts, J’appartiens à la Mort raconte quelque chose de très simple : une femme sait ce qu’elle veut. Elle est prête à traverser l’univers pour l’obtenir. Et, si possible, elle aimerait beaucoup qu’on cesse de l’emmerder pendant qu’elle s’en occupe.

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Par Nicolas Gary

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