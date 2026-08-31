Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre)

Alice Hoffman

« On ne choisissait pas la magie, c’est elle qui vous choisissait. Elle s’épanouissait en vous, dans vos veines et la moelle de vos os. Et une fois une malédiction proférée, elle ne pouvait être contredite. »


La famille des Owens n’est pas comme les autres… et c’est bien le problème. Depuis plus de 300 ans, une malédiction poursuit chaque femme, génération après génération. Tout ça parce qu’en 1620, Maria Owens fut accusée de sorcellerie pour avoir aimé le mauvais homme. Les filles, petites filles et arrières-petite filles ne peuvent pas s’autoriser à tomber amoureuses – jamais. Ne pas faire preuve d’affection en public, ne pas se glisser un seul « Je t’aime »…  Le prix à payer ? La mort de l’être aimé. 

New York, les années 1960. Susanna Owens sait que ses enfants sont différents et que cette réalité pourrait leur jouer des tours. Mais lorsqu’ils rendent visite à leur tante Isabelle, dans la petite ville du Massachusetts, tout bascule. Là-bas, la famille est tenue pour responsable de tous les malheurs qui se seraient abattues sur les habitants depuis des décennies… Pire : les secrets de leurs ancêtres se dévoilent petit à petit. 

Alice Hoffman offre un prolongement de son univers peuplé de magie et de sorcières… Ce récit, celui d’une famille étrange et maudite, est aussi un récit initiatique dans lequel les protagonistes tentent tant bien que mal de comprendre qui ils sont, quelle est leur destinée. Si l’amour romantique est au cœur de l’intrigue, sans surprise, les liens familiaux sont dépeints avec douceur. 


Traduction assurée par Fabien Le Roy.

#Imaginaire
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
31/08/2026 à 16:00

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre)

Alice Hoffman trad. Roy fabien Le

Paru le 04/09/2026

496 pages

Verso

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386434563
9782386434563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.