Le Grimoire des Ensorceleuses (Les Ensorceleuses 2, au cinéma le 9 septembre)

« On ne choisissait pas la magie, c’est elle qui vous choisissait. Elle s’épanouissait en vous, dans vos veines et la moelle de vos os. Et une fois une malédiction proférée, elle ne pouvait être contredite. »



La famille des Owens n’est pas comme les autres… et c’est bien le problème. Depuis plus de 300 ans, une malédiction poursuit chaque femme, génération après génération. Tout ça parce qu’en 1620, Maria Owens fut accusée de sorcellerie pour avoir aimé le mauvais homme. Les filles, petites filles et arrières-petite filles ne peuvent pas s’autoriser à tomber amoureuses – jamais. Ne pas faire preuve d’affection en public, ne pas se glisser un seul « Je t’aime »… Le prix à payer ? La mort de l’être aimé.

New York, les années 1960. Susanna Owens sait que ses enfants sont différents et que cette réalité pourrait leur jouer des tours. Mais lorsqu’ils rendent visite à leur tante Isabelle, dans la petite ville du Massachusetts, tout bascule. Là-bas, la famille est tenue pour responsable de tous les malheurs qui se seraient abattues sur les habitants depuis des décennies… Pire : les secrets de leurs ancêtres se dévoilent petit à petit.

Alice Hoffman offre un prolongement de son univers peuplé de magie et de sorcières… Ce récit, celui d’une famille étrange et maudite, est aussi un récit initiatique dans lequel les protagonistes tentent tant bien que mal de comprendre qui ils sont, quelle est leur destinée. Si l’amour romantique est au cœur de l’intrigue, sans surprise, les liens familiaux sont dépeints avec douceur.



Traduction assurée par Fabien Le Roy.