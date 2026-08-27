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Entre tes riens

Julian Paillassa

« j’ausculte l’averse

arpente nos corps

serpente les si

entêtants entêtés

lancinants obstinés


bois la ciguë

éthérée

immorale


aux accents aigus

de ce besoin

de vie »


Au fil des poèmes, on ne peut s’empêcher de remarquer les ratures, les ajouts, les corrections faites à la volée. Des mots s’effacent pour en révéler d’autres, créant de nouvelles métaphores, habillant les textes de cette touche supplémentaire d’humanité, d’incertitude, de perfectionnement amoureux de la langue. En mouvement, avec une musicalité unique et déroutante. Les mots sont aussi accompagnés de photographies, qui invitent à s’y perdre, à prendre le temps. Des petits riens colorés, des ondes qui interpellent, des éclats, des détails qui rythment le recueil. Le tout, pour créer un dialogue sensoriel. 

Ici, Julian Paillassa parle bel et bien d’amour. Avec intensité, avec justesse, avec retenue… Les hauts, les bas, les tempêtes autant que les moments d’accalmie, la passion, l’absence, parfois une certaine fragilité. Le désir, d’abord étourdissant, peut se dissiper.

Un beau moment de poésie.

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
27/08/2026 à 15:45

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Entre tes riens

Julian Paillassa

Paru le 10/06/2026

114 pages

Editions des utopies

15,00 €

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