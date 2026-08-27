À Rouen, une libraire paie depuis deux ans pour un chantier qui n’a pas commencé

La Ville de Rouen renvoie la responsabilité du chantier à la copropriété, tandis que la Région détaille les aides déjà accordées à la librairie.

En novembre 2024, quelques mois après l'installation de l'échafaudage, Jessica Lulli nous confiait déjà sa crainte de « ne pas finir l'année ». À l'époque, elle évaluait à environ 10.000 € la perte enregistrée depuis la mi-juillet. La copropriété venait également de voter des travaux qui devaient lui coûter 15.000 €. Près de deux ans plus tard, la librairie spécialisée dans les littératures de l'imaginaire est toujours là. Mais l'échafaudage aussi.

Deux ans après l'installation de l'échafaudage, le chantier définitif n'a toujours pas commencé. La seule évolution tangible concerne la sécurisation de l'immeuble, réalisée après plusieurs mois d'études. « Des analyses ont été faites, des devis ont été faits, des expertises ont été faites. Le bâtiment a été mis en sécurité. Mais les travaux de la façade n'ont pas commencé. Toujours pas », nous explique la libraire.

Une fréquentation réduite de moitié

Pour Jessica Lulli, les conséquences sont désormais mesurables. Elle estime avoir perdu environ 50 % de fréquentation depuis l'installation de la structure. Les samedis, journées particulièrement importantes pour la librairie, son activité peut tomber à la moitié de son niveau antérieur. « Le panier moyen n'a pas bougé, voire il augmente. Ce n'est pas un problème d'achat : c'est vraiment un problème de fréquentation. »

Un handicap particulièrement lourd pour Les Grimoires de Morgane, dont l'identité repose en partie sur ses vitrines, son décor de boiseries et ses objets fantastiques. Le commerce se trouve par ailleurs rue de la République, à quelques minutes de la cathédrale de Rouen, sur un axe fréquenté par les visiteurs.

Jessica Lulli a donc adapté son magasin. Le salon de thé ouvert en 2022 a laissé place à de nouvelles vitrines et à des produits de créateurs. « Plus personne ne venait au salon de thé. Avec l'aide du FADEL (Fonds d’aide au développement de l’économie du livre en Normandie), on a pu réagencer le magasin, proposer de nouveaux produits et réutiliser cet espace qui était devenu inutile. »

La Région Normandie confirme à ActuaLitté avoir soutenu la librairie à deux reprises par l'intermédiaire de ce fonds : 10.000 € en 2021, lors de sa création, puis 2896 € en 2025 pour les réaménagements commerciaux.

La librairie Les Grimoires de Morgane, rue de la République à Rouen, avant l’installation de l’échafaudage en juillet 2024.

Des livres retournés pour tenir

Autre levier utilisé pour soulager les comptes : réduire le stock en renvoyant davantage d'ouvrages aux distributeurs. « Je fais énormément de retours de marchandises pour regagner en trésorerie. Je vide un peu les rayons pour récupérer auprès des fournisseurs. Mes parents m'ont aussi beaucoup aidée pour payer les nouveaux appels de fonds. Moi, on ne me prête plus. » Ces retours donnent lieu à des avoirs, qui viennent diminuer les sommes à payer sur les factures suivantes.

La libraire rembourse aujourd'hui deux emprunts personnels et trois professionnels. Elle a obtenu de sa banque un rééchelonnement de ces derniers : les crédits dureront plus longtemps, mais pèseront moins lourd chaque mois.

S'ajoutent les dépenses liées à l'immeuble, qu'elle évalue à environ 30.000 € en deux ans, entre expertises, études, échafaudage et appels de fonds. Elle travaille désormais seule dans la boutique. « J'ai un petit salaire qui me permet de payer mes créances personnelles. Mais sans ma famille et sans mon conjoint, je ne ramène rien à la maison. »

La cagnotte lancée fin 2024 n'a pas apporté le répit espéré. Jessica Lulli se souvient surtout des critiques suscitées par cet appel à l'aide. « Il y avait eu très peu de participation et beaucoup de reproches. Des gens disaient que c'était fort de demander de l'argent alors que j'étais patronne et propriétaire. Mais ce n'est pas parce qu'on est patron qu'on est riche. On met tout ce qu'on a dans notre projet et, généralement, il ne reste plus grand-chose à côté. »

Un immeuble étayé, une façade toujours en attente

À l'origine de l'affaire, la dégradation d'un balcon avait conduit la Ville à demander une mise en sécurité. L'enquête a ensuite révélé des problèmes plus larges sur la façade. Fin 2025 et début 2026, appartements, commerces et sous-sols ont finalement été étayés. « On a fait en sorte qu'on n'ait pas à quitter les lieux. Tout a été maintenu et sécurisé. Aujourd'hui, il n'y a plus la même urgence », nous explique Jessica Lulli.

Hélène Michot, adjointe au maire de Rouen chargée notamment du Commerce, confirme auprès d'ActuaLitté que le maintien de l'échafaudage relevait alors d'une nécessité de sécurité publique : certains balcons menaçaient de s'effondrer et la Ville devait protéger les passants. Elle insiste toutefois sur une limite. « Ce n'est pas la Mairie qui est ici responsable des travaux mais la copropriété. »

La municipalité dit d'ailleurs ne pas connaître la raison pour laquelle les travaux, annoncés initialement pour janvier 2025, n'ont finalement pas débuté. Jessica Lulli, malgré sa qualité de copropriétaire, assure pourtant n'avoir qu'une vision partielle des échanges entre le syndic, les copropriétaires, les experts et les entreprises. Elle évoque désormais un début de chantier possible dans deux ou trois ans, sans pouvoir avancer de date ferme.

Le 30 septembre comme horizon

Avant cela, l'échafaudage pourrait enfin disparaître. D'après les informations qui lui ont été transmises, son retrait est prévu le 30 septembre 2026.

Un filet transparent serait installé sur la façade pour prévenir les chutes de petits éléments, permettant aux commerces de redevenir visibles depuis la rue. « On attend le 30 septembre pour voir si ça part effectivement, et surtout si on peut faire les fêtes en étant visibles. Après, il faudra travailler à fond pendant un an ou deux pour essayer d'anticiper le prochain échafaudage. Là, on va serrer les dents pour septembre encore et, si vraiment ça part en septembre, ça va peut-être nous permettre de respirer un peu. »

Cette échéance n'a toutefois pas pu être confirmée directement par le syndic. Sollicitée par ActuaLitté, l'agence CEGIMMO, chargée de la copropriété, nous indique que la dirigeante responsable du dossier est absente jusqu'au 7 septembre et que l'agence n'est « pas en mesure de répondre en son absence ». Nous l'avons interrogée sur les causes du retard, le calendrier des travaux, leur coût et les conséquences de la situation pour les commerces. Cet article sera mis à jour à réception de ses réponses et, si celles-ci apportent de nouveaux éléments substantiels, pourra faire l'objet d'un nouvel article.

« Il ne se passe rien depuis des semaines. De temps en temps, sur une journée, il y a quelques hommes sur l'échafaudage, on ne sait pas trop ce qu'ils font, puis après on ne les revoit plus », constate la libraire.

La librairie Les Grimoires de Morgane à Rouen, toujours accessible malgré l’échafaudage qui masque en partie sa façade.

« En attendant, rien n'avance »

Deux ans après la pose de la structure, Jessica Lulli dit surtout éprouver des difficultés à comprendre où se situe le blocage. « Tout le monde se rejette un peu la faute en disant : “Nous, on attend que vous fassiez ci”, puis “Nous, on attend que vous fassiez ça”. Et en attendant, rien n'avance. »

La Ville apporte de son côté plusieurs précisions sur l'accompagnement proposé à la librairie. Son service Commerce avait pris contact avec Jessica Lulli en décembre 2024 et l'avait orientée vers le dispositif régional ARME ainsi que vers le tribunal de commerce afin d'étudier l'éventualité d'une procédure de sauvegarde. Selon Hélène Michot, un point effectué au printemps 2025 avait montré que ces démarches n'avaient pas été engagées.

Jessica Lulli dit avoir écarté la procédure de sauvegarde : « Pour moi, c’est extrême d’aller dans ce genre de procédure. Je pensais ne pas en avoir besoin encore. » Elle assure par ailleurs ne pas se souvenir d’avoir été orientée vers le dispositif ARME, contrairement au FADEL, qui lui a permis de financer le réaménagement de la librairie.

La Mairie précise aujourd'hui que ni elle ni la Métropole ne disposent de dispositif permettant d'indemniser directement un commerçant dans cette situation. Une exonération de taxe locale sur la publicité extérieure aurait pu être accordée en raison de l'invisibilité des enseignes, mais la présence de bâches publicitaires sur l'échafaudage l'en empêchait. La TLPE acquittée par la librairie représente 92,39 € par an.

Des solutions difficiles à appliquer

La municipalité indique pouvoir proposer à Jessica Lulli un local à loyer aidé en attendant le chantier. Une possibilité qui ne ferait toutefois pas disparaître les charges supportées sur son local actuel, dont elle est propriétaire.

La libraire juge surtout cette solution difficilement réalisable. Elle indique avoir également évoqué avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) la possibilité d'occuper gratuitement un local, mais celui qui pourrait convenir est actuellement pris.

Un déménagement provisoire lui paraît de toute façon disproportionné : « Ce n'est pas envisageable, surtout pas en période de fêtes. Nous, la période la plus importante, c'est de juillet à décembre. Je ne l'envisage pas, en fait. Je l'aurais envisagé s'il y avait eu un arrêté de péril, mais comme ce n'est pas le cas, je ne bouge pas. » Pour elle, changer de librairie n'aurait de sens que dans la perspective d'une installation durable, et non pour quelques mois.

La Métropole peut également proposer, sous conditions et selon les places disponibles, des formations numériques gratuites pour développer notamment la visibilité en ligne ou la vente sur internet. « Nouvellement élue, je reçois chaque commerçant qui me sollicite avec les services », explique Hélène Michot.

Jessica Lulli dit ne pas avoir eu connaissance de cette proposition. Déjà présente sur Facebook, Instagram et TikTok, elle souligne qu’un site marchand devrait être relié à son logiciel de caisse pour actualiser les stocks en temps réel, tout en impliquant la gestion des commandes et des expéditions : « C’est du budget supplémentaire. Pour l’instant, je n’ai pas les moyens. »

Une fin d’année décisive

Hélène Michot précise enfin que Matthieu de Montchalin, dirigeant de L’Armitière, la grande librairie généraliste indépendante de Rouen, et élu municipal durant la précédente mandature, n'est jamais intervenu dans cette affaire. Selon elle, le dossier ne relevait ni de ses délégations ni, pour ce qui concerne les travaux eux-mêmes, de la compétence de la Ville.

La Région Normandie a donc déjà versé les deux aides évoquées plus haut, soit 12.896 € au total depuis la création de la librairie. Jessica Lulli affirme également avoir été recontactée récemment par la collectivité après une nouvelle médiatisation de sa situation. Selon elle, la Région s'est alors rapprochée du syndic, de la Ville et de l'entreprise concernée pour prendre connaissance du dossier.

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Pour la libraire, l'urgence se résume désormais à une date. Si l'échafaudage est bien retiré le 30 septembre, Les Grimoires de Morgane retrouvera pour la première fois depuis juillet 2024 une devanture visible, juste avant les mois décisifs de fin d'année. « On va refaire de la communication pour remontrer la librairie visible, belle comme elle était avant. Et puis on va voir si les gens sont derrière nous. »

En attendant, la boutique continue de préparer cette fin d'année comme si la promesse devait être tenue. « Ce week-end, on va faire les décorations d'Halloween. Donc voilà, on est dans l'espoir. »

Crédits photo : la librairie Les Grimoires de Morgane, rue de la République à Rouen, derrière l’échafaudage installé sur la façade (Jessica Lulli)

Par Hocine Bouhadjera

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