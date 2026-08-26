En difficulté, l'association L'Autre Livre ferme sa librairie parisienne

Un peu plus d'une décennie après son inauguration, en fin d'année 2015, la librairie L'Autre Livre, située dans le 5e arrondissement de Paris, doit fermer ses portes « au plus vite », selon une communication aux adhérents diffusée par le conseil d'administration de l'organisation. Interrogé, le président de L'Autre Livre, Saäd Bouri, nous confirme une fermeture « courant septembre ».

Fondée en 2002, l'association L'Autre Livre s'est donnée pour mission de « défendre et promouvoir l'édition indépendante face à la marchandisation du livre ». Outre la fédération de ses membres, elle organise, pour ce faire, deux salons annuels, l'un au printemps et l'un à l'automne, à Paris, et gérait donc cette librairie au 13, rue de l’école Polytechnique, qui abritait également ses bureaux.

En juin 2025, la décision de rénover l'établissement avait été prise au cours d'une assemblée générale, afin de « dynamiser les ventes », parallèlement à un renforcement du programme d'animations et de rencontres entre ses murs. Après des travaux d'aménagement au budget de 4000 € environ, réalisés en novembre 2025, la librairie a repris ses activités début 2026.

« Au mois de juin 2026, au bout des six premiers mois de fonctionnement, alerté de la situation par un suivi régulier de la trésorerie, le CA a constaté que les recettes réalisées n’étaient absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé », indique la communication aux adhérents, consultée par ActuaLitté. Les maisons d'édition dont les ouvrages étaient proposés en rayons, par un système de dépôt-vente, ont été invitées à les récupérer.

Des ventes insuffisantes

Saäd Bouri évoque une « décision qui n'a pas été facile à prendre par le conseil d'administration, mais qui permet d'arrêter l'hémorragie financière qui mettait en danger l'association ». En effet, « les ventes étaient très faibles en regard des coûts de location du local, du salaire et des charges liées pour notre libraire ». Ce dernier, également chargé de mission — il participait à l'organisation des salons et assurait le lien avec les adhérents — a vu son contrat prendre fin ce 25 août.

« En ce qui me concerne, les ventes d’ouvrages dans la librairie ne représentaient pas forcément un chiffre d’affaires important, sauf lorsque l’on y organisait des lectures et des rencontres. Sans ces événements, le rythme de vente était assez faible », témoigne Françoise Favretto, adhérente de L'Autre Livre et gérante des Éditions L'Atelier de l'agneau.

« Il est regrettable de se séparer de ce lieu, qui permettait aux adhérents ayant réglé la cotisation correspondante d’y organiser des événements. Certains éditeurs avaient suggéré de mettre en place un relais d’éditeurs pour tenir la librairie, mais il est vrai que ce type d’organisation est délicat, surtout sans une personne qui coordonne », poursuit-elle.

Selon Saäd Bouri, la localisation de la librairie, dans une rue « avec très peu de passage », n'a pas aidé à atteindre l'équilibre financier d'un commerce qui fonctionnait sans subvention. Des négociations avec le bailleur, Paris Commerces, ont permis d'obtenir la fin anticipée du contrat de location.

Complications pour les salons

Un autre événement a fragilisé la trésorerie de l'association : le report, au printemps dernier, de son salon, initialement prévu du 4 au 6 avril à la Halle des Blancs-Manteaux (4e arrondissement). À quelques jours de l'ouverture, l'infrastructure avait été réquisitionnée dans le cadre du Plan Grand Froid, obligeant à un repli sur une autre fin de semaine, du 1er au 3 mai.

Le manque à gagner, suite à ce décalage, s'élèverait à 12.000 €, d'après le message de l'association. Cette dernière alimente en effet sa trésorerie par les cotisations de ses adhérents, mais aussi par la location d'espaces au sein de ses salons. Par ailleurs, les éditeurs adhérents pouvaient verser une cotisation plus importante afin de placer plus d'ouvrages de leur catalogue au sein de la librairie L'Autre Livre.

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Le salon d'automne a lui-même été en difficulté, puisque « la Mairie du 5e arrondissement n’a finalement pas confirmé son offre de prêt de salles », indique la communication interne — l'année dernière, l'événement avait investi la mairie elle-même. Saäd Bouri nous assure que la Mairie du 5e arrondissement souhaitait prolonger ce partenariat, mais n'aurait pas donné suite une fois les élections municipales passées. Sollicitée, la municipalité n'a pas répondu.

L'événement prendra finalement place entre les murs du Palais de la femme, dans le 11e arrondissement, les 7 et 8 novembre prochains. « Nous avons loué l'espace pour deux jours, plutôt que deux jours et demi », nous précise le président de L'Autre Livre. « Les tarifs de location du Palais de la Femme ont augmenté cette année, mais nous ne répercuterons pas cette hausse sur les locations des tables par les éditeurs adhérents. Au contraire, il diminue de 15 %. » Le salon de printemps de 2027 devrait, pour sa part, retrouver la Halle des Blancs-Manteaux.

Photographie : Le Salon d'automne de L'Autre Livre, du 21 au 23 novembre 2025, à la mairie du 5e arrondissement de Paris (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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