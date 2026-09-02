Du Sénégal à l’Afrique du Sud : les grands récits du football africain

Les travaux disponibles sont d’autant plus précieux qu’ils adoptent des échelles très différentes. Certains embrassent plus d’un siècle d’histoire, d’autres s’attachent à un pays, une équipe nationale ou un épisode politique. En les confrontant, le lecteur découvre surtout combien les histoires du football en Afrique diffèrent selon les territoires et les périodes.

Paru en 2025 chez Faces Cachées, L’Histoire du football africain, de Saïd El Abadi, constitue une porte d’entrée récente et accessible. Le journaliste revient sur l’introduction du football pendant la période coloniale, son rôle dans certains mouvements d’émancipation, l’émergence des grandes figures du continent et les enjeux actuels. L’ouvrage s’appuie également sur des entretiens avec des historiens, géopoliticiens, journalistes et professionnels du sport.

Quand l’Afrique s’est approprié le football

Pour aller plus loin dans l’histoire longue, African Soccerscapes : How a Continent Changed the World’s Game (Paysages du football africain : comment un continent a changé le football mondial), publié en 2010 par Peter Alegi, demeure une référence universitaire particulièrement solide. L’historien étudie la manière dont les populations africaines se sont approprié un sport introduit par les Européens, en développant leurs propres pratiques, cultures de supporters et institutions. Les stades et les clubs apparaissent aussi comme des lieux où se sont exprimées des revendications d’égalité raciale et d’autodétermination.

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Peter Alegi examine également le rôle de la Confédération africaine de football, les sanctions contre l’Afrique du Sud sous l’apartheid, la place grandissante des sélections africaines dans les compétitions internationales et le départ de nombreux joueurs vers les clubs étrangers. En moins de 200 pages, le livre articule donc histoire politique, économie, circulation des sportifs et culture populaire. Ohio University Press le publie dans sa collection consacrée à l’Afrique dans l’histoire mondiale.

Autre ouvrage d’ampleur, Feet of the Chameleon: The Story of African Football (Les Pieds du caméléon : l’histoire du football africain), de Ian Hawkey, combine recherche historique et nombreux entretiens. La première édition paraît en 2009, avant une nouvelle publication numérique en 2012. Ian Hawkey, qui a vécu notamment au Nigeria, en Égypte, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, suit aussi bien les acteurs du football amateur que ceux du plus haut niveau. Le livre a remporté le prix du meilleur livre de football aux British Sports Book Awards et figurait parmi les ouvrages sélectionnés pour le William Hill Sports Book of the Year 2009.

Clubs, politique et sociétés : sortir du seul récit sportif

Le volume Football in Africa : Conflict, Conciliation and Community (Le Football en Afrique : conflits, conciliation et communautés), dirigé par Gary Armstrong et Richard Giulianotti et publié en 2004 chez Palgrave Macmillan, adopte une méthode différente. Cette somme collective privilégie les études de terrain et les études de cas : football en Érythrée, Algérie, Nigeria ou Zimbabwe, cultures sportives à Zanzibar, apartheid en Afrique du Sud, appartenances communautaires à Maurice, rapports à la nation au Maroc ou encore développement par le sport au Kenya.

Ces recherches rappellent une évidence parfois perdue dans la couverture médiatique des grandes compétitions : parler du « football africain » au singulier ne suffit pas. Les clubs égyptiens, les trajectoires du football sud-africain, les pratiques populaires ivoiriennes ou l’histoire des sélections du Maghreb répondent à des contextes politiques et sociaux distincts. Les livres les plus convaincants sont justement ceux qui refusent d’effacer ces différences.

C’est également la force d’Africa United, de Steve Bloomfield, paru en anglais en 2010 puis traduit en français par Morgane Saysana aux éditions Globe en 2014. Ancien correspondant de The Independent en Afrique, Steve Bloomfield a parcouru treize pays, du Caire au Cap, rencontrant joueurs, entraîneurs, supporters, responsables politiques et chefs rebelles. Le résultat s’intéresse autant au ballon qu’aux régimes politiques, aux conflits et aux sociétés dans lesquelles le football s’inscrit.

Robben Island, ou le football confronté à l’apartheid

Pour comprendre l’histoire sud-africaine, More Than Just a Game : Football V Apartheid (Bien plus qu’un jeu : le football contre l’apartheid), de Charles P. Korr et Marvin Close, déplace encore le regard. Publié en 2008, le livre raconte comment des prisonniers politiques détenus à Robben Island ont réclamé à partir de 1964 le droit de jouer au football. Après plusieurs années de refus, ils obtiennent cette possibilité et organisent une véritable structure sportive, avec compétitions et administration.

Le récit montre ce que pouvait représenter l’organisation d’un championnat dans l’univers réglementé de la prison politique. Le football y devient une pratique collective soumise à des règles décidées et administrées par les détenus eux-mêmes. Charles P. Korr et Marvin Close documentent ainsi un chapitre particulier de la lutte contre l’apartheid sans transformer leur sujet en simple histoire de résultats sportifs.

L’Afrique du Sud n’épuise évidemment pas les récits nationaux. Au Cameroun, Lions indomptables. Une saga africaine, publié en 2019 par Brice Mbeze, retrace plusieurs décennies de sport camerounais en accordant une large place aux grandes compétitions internationales. Ancien responsable des sports de Cameroon Tribune et correspondant de France Football au Cameroun, Brice Mbeze rassemble textes et documents autour d’une sélection devenue l’une des plus identifiées du continent.

Sénégal : raconter une sélection pour raconter une histoire collective

Le Sénégal dispose lui aussi d’un important travail de mémoire. Dans Les Lions et la CAN de football. Le roman d’une passion sénégalaise, paru en décembre 2025 chez L’Harmattan Sénégal, Mamadou Koumé retrace les participations de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des nations depuis 1968. Faits, chiffres, joueurs, entraîneurs et dirigeants permettent de suivre les étapes d’une histoire sportive devenue une composante durable de la vie publique sénégalaise.

Journaliste et universitaire, ancien directeur général de l’Agence de presse sénégalaise, Mamadou Koumé avait déjà consacré plusieurs ouvrages à la sélection nationale. Avec ce nouveau volume, l’histoire de la CAN est abordée depuis un pays qui a longtemps attendu son premier titre avant de remporter la compétition en 2022. Le livre intéresse ainsi autant par ses archives sportives que par le lien qu’il établit entre une équipe et son public.

Pour prolonger cette bibliothèque vers l’un des grands enjeux contemporains, African Football Migration : Aspirations, Experiences and Trajectories (Migration des footballeurs africains : aspirations, expériences et trajectoires), de Paul Darby, James Esson et Christian Ungruhe, publié en 2026, analyse les rêves de départ, les académies, les réseaux de recrutement et les carrières souvent précaires des jeunes joueurs africains. Fondé sur plus d’une décennie de recherches ethnographiques, le livre s’intéresse notamment à l’Afrique de l’Ouest et montre que l’accès au football professionnel international demeure extrêmement sélectif.

Ces ouvrages ne racontent donc pas une seule histoire. Ils documentent des appropriations locales, des combats politiques, des institutions, des équipes nationales, des ambitions professionnelles et des circulations internationales. Pour comprendre le football en Afrique, les livres ont un avantage décisif : ils redonnent aux matchs leur contexte historique et social, sans lequel une grande partie de leur signification disparaît.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

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