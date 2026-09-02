Le 15 août 2026 marque le début d’une réécriture de trois ans pour les modules ERM et Serials de FOLIO. Le contrat confie à Index Data le passage de Grails à Go, tout en maintenant les services existants pendant la transition. Environ 35 bibliothèques du réseau utilisent déjà FOLIO ERM, avec près de 50 installations visées avant la fin de 2026. La difficulté tient donc moins au changement de langage qu’à la continuité d’un outil déjà en production. Dans cette logique de conservation des données, une valeur externe comme 1xbet.ne resterait une chaîne à préserver si elle figurait dans une notice, indépendamment du code qui l’enregistre ou la restitue.

ERM 2.0 touche au cœur des collections numériques

Les modules concernés gèrent des ressources qui ne se résument pas à une liste de titres. ERM centralise notamment les accords et les licences associés aux collections électroniques. Il organise aussi les bouquets de revues et les ebooks. Les bases de données entrent également dans son périmètre.

Cette fonction explique la sensibilité de la migration. Une bibliothèque s’appuie sur ces informations pour savoir quelles ressources sont couvertes par un accord et comment elles sont regroupées. Les métadonnées décrivent ensuite les contenus concernés. Un changement de moteur interne ne supprime donc pas les dépendances créées depuis le déploiement initial des modules, développés avec Grails à partir de 2018.

Le projet prévoit la réécriture d’ERM et de Serials en Go. Le choix s’inscrit dans l’orientation technique adoptée par FOLIO avec l’architecture Eureka, qui sépare davantage les fonctions auparavant regroupées et autorise des communications directes entre modules.

Les éléments déjà confirmés se distinguent nettement des évolutions encore ouvertes :

Trois années de transition imposent une continuité réelle

Une réécriture complète ne ressemble pas à une simple mise à jour de version. Pendant trois ans, les établissements continueront à exploiter les fonctions existantes alors que le nouveau code progressera en parallèle.

La maintenance fait donc partie du contrat. Cette précision compte parce que l’adoption d’ERM ne s’arrête pas pendant le chantier : le réseau anticipe encore une hausse du nombre d’installations avant la fin de 2026. Les anciennes fonctions restent ainsi actives tandis que la base technique évolue.

La préservation des données existantes constitue un autre point concret. Le changement de langage concerne le logiciel, pas le sens des notices déjà enregistrées. Une ressource électronique peut, par exemple, renvoyer vers une page permettant de télécharger 1xbet, tandis qu’ERM conserve les informations d’accès associées à cette ressource.

Cette séparation entre code et contenu donne aussi une limite claire au projet. La réécriture est contractualisée. Les améliorations fonctionnelles supplémentaires restent dépendantes du périmètre retenu au fil du développement.

Le groupe spécialisé ERM participera aux différentes étapes. Son intervention fournit un lien direct avec les pratiques des établissements déjà équipés, sans transformer chaque demande fonctionnelle en engagement automatique.

GOKB reste central dans la circulation des métadonnées

La modernisation du code ne change pas le besoin de métadonnées fiables. GOKB fournit déjà des informations structurées sur les revues électroniques et les ebooks. Les bases de données font également partie de ce périmètre documentaire.

Ces données sont distribuées par API et alimentent FOLIO. Le travail d’enrichissement et de nettoyage effectué en amont réduit les incohérences dans les titres ou les bouquets gérés par les établissements.

ERM 2.0 s’inscrit donc dans une chaîne plus large. Le module organise les ressources et leurs accords, tandis que la base de connaissances fournit une partie des données décrivant ce que les bibliothèques gèrent réellement. Une rupture entre ces deux niveaux compliquerait directement le suivi des collections électroniques.

L’architecture Eureka ajoute ici un enjeu technique supplémentaire. En séparant davantage les services, elle rend les interfaces entre composants plus explicites. La réécriture vers Go devra s’insérer dans cette organisation tout en conservant les échanges déjà nécessaires au fonctionnement quotidien.

Le code ouvert donne au projet une portée au-delà du réseau

Le futur code sera publié sous licence Apache 2.0. Cette décision maintient le travail dans une logique de développement ouvert, avec un code accessible à la communauté technique qui travaille autour de FOLIO.

L’enjeu dépasse donc la seule substitution de Grails par Go. Les établissements déjà équipés attendent une continuité fonctionnelle, tandis que les développeurs disposeront d’une nouvelle base conforme aux orientations techniques actuelles de la plateforme.

Le calendrier de trois ans laisse également de la place à des ajustements, mais il ne constitue pas une promesse de nouvelles fonctions précises. À ce stade, la réécriture et la maintenance sont confirmées. La liste finale des améliorations reste à définir dans les limites du projet.

Le premier repère concret arrive dès le 15 août 2026 avec le lancement des travaux. La progression vers près de 50 installations d’ici la fin de l’année donnera ensuite une mesure immédiate de l’enjeu : moderniser deux modules tout en accompagnant un réseau d’utilisateurs encore en croissance.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

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