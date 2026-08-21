Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Avec 27.365 exemplaires écoulés, Le dîner (City, trad. Karine Xaragai) reste donc numéro un pour sa septième semaine dans le classement. La baisse est nette par rapport aux 35.384 ventes enregistrées du 3 au 9 août, mais l’avance demeure considérable. À lui seul, le thriller vend encore davantage que les deuxième et troisième réunis, qui cumulent 22.038 exemplaires écoulés.

Et la première poursuivante, évidemment, s’appelle Freida McFadden. La prof (J’ai lu, trad. Karine Forestier) conserve sa deuxième place avec 12.419 ventes. Les heures fragiles de Virginie Grimaldi (Le Livre de poche) reste troisième, à 9619 exemplaires, devant Tata de Valérie Perrin, quatrième avec 8901 ventes.

La cinquième place se joue, elle, à presque rien : Celle qui sait de Riley Sager (Verso, trad. Dominique Haas) bondit de six rangs et atteint 8892 exemplaires. Le thriller est surtout le seul livre hors poche à parvenir à se glisser dans le top 10.

Le Top 10 ralentit nettement

La suite du classement ne rompt guère avec les habitudes : La psy remonte au 6e rang avec 8468 exemplaires, La Femme de ménage voit tout au 7e avec 7993, tandis que La Femme de ménage recule à la 9e place avec 7886 ventes et Les Secrets de la femme de ménage reste 10e, à 7740. Tous quatre sont publiés en poche chez J’ai lu, dans la traduction de Karine Forestier.

La part de McFadden reste ainsi pratiquement inchangée, au regard de la semaine précédente, autour de deux livres sur trois vendus dans le top 10. Et son emprise va bien au-delà des dix premières places. Dix de ses livres figurent dans le Top 200, pour 88.873 exemplaires cumulés sur la semaine. Cela représente un peu plus de 18 % de toutes les ventes réalisées par les 200 titres du classement... L’inusable Femme de ménage en est désormais à sa 150e semaine de présence, avec 2,936 millions d’exemplaires cumulés. Les trois millions se rapprochent sérieusement, en somme.

Entre les deux, Guillaume Musso perd trois positions : Quelqu’un d’autre (Le Livre de poche) se retrouve 8e avec 7935 exemplaires. L’ensemble du top 10 ralentit, passant de 126.290 à 107.218 exemplaires.

Le basculement vers la rentrée devient par ailleurs de plus en plus visible. Nathan vacances – toutes les matières – 6e vers la 5e perd 120 places et tombe au 199e rang. Plusieurs cahiers Passeport reculent eux aussi de plus de 100 positions. Dans le même temps, les références scolaires remontent : Bescherelle – La conjugaison pour tous atteint la 19e place avec 4026 ventes, Le Robert Junior poche la 21e avec 3913 exemplaires et le Dictionnaire Larousse poche la 29e avec 3316.

Les cinq volumes d’Off-Campus d’Elle Kennedy présents dans le Top 200 progressent tous. The Score signe la plus forte hausse de la semaine avec 81 places gagnées, jusqu’au 45e rang et 2641 ventes. The Goal en gagne 72. Ensemble, les cinq titres totalisent 10.550 exemplaires. Ce regain intervient alors que l’adaptation de la saga sur Prime Video continue de nourrir son actualité, avec de nouvelles annonces autour de la saison 2.

Les ventes reculent partout fortement

En librairies, Le dîner de Freida McFadden reste bien numéro un, avec 3809 exemplaires, mais l’autrice n’occupe plus que deux places dans le top 10. Tata de Valérie Perrin remonte ainsi au 2e rang (2366 ventes), devant Celle qui sait de Riley Sager, qui bondit de 39 places avec 1971 exemplaires, et Les heures fragiles de Virginie Grimaldi (1910).

Une unique lueur de Fred Vargas est 5e en librairie (Flammarion, 1867 ventes) contre 22e sur le marché général, Le Barman du Ritz de Philippe Collin 6e (Le Livre de poche, 1851 ventes) contre 20e, La Petite Bonne de Bérénice Pichat 9e (Le Livre de poche, 1724 ventes) contre 42e, et L’Homme qui lisait des livres de Rachid Benzine 10e (Pocket, 1659 ventes) contre 51e. Un Top 10 nettement plus littéraire dans sa composition, où les succès installés en librairie résistent mieux à la déferlante des thrillers de poche.

La semaine 33 confirme un net ralentissement du marché : 4,566 millions d’exemplaires ont été vendus, contre 5,403 millions en semaine 32, soit -16 %, pour un chiffre d’affaires de 54,1 millions €, en baisse de 15 %. Tous les circuits reculent, mais les librairies sont les plus touchées, avec -19 % en volume comme en valeur. Les grandes surfaces alimentaires cèdent 15 % en exemplaires et 13 % en chiffre d’affaires, tandis que les grandes surfaces spécialisées résistent un peu mieux (-14 % et -13 %). Par rapport à la même semaine de 2025, le marché reste également orienté à la baisse : -8 % en volume et -7 % en valeur.

Les grandes surfaces spécialisées conservent la première place, avec 48 % des ventes et 50 % du chiffre d’affaires, devant les librairies, qui représentent 31 % des exemplaires mais 33 % des recettes. Les grandes surfaces alimentaires pèsent 21 % des volumes, pour seulement 17 % du chiffre d’affaires. Autre signe d’un marché un peu moins concentré : les références du Top ne représentent plus que 10 % des ventes, contre 11 % lors des trois semaines précédentes ; leur poids reste à 10 % du chiffre d’affaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté

Par Hocine Bouhadjera

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