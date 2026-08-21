Marcel Broquet, figure de l’édition québécoise, est mort

Né à Soyhières, dans le Jura suisse, Marcel Broquet s’installe au Canada à 23 ans et travaille d’abord dans la librairie. En 1959, il se présente comme le plus jeune libraire du Québec. Il participe ensuite, avec Henri Tranquille et Paul-André Ménard, à la création de la première association de libraires indépendants du Québec.

Des oiseaux aux jardiniers paresseux

Marcel Broquet travaille ensuite dans la distribution, notamment pour l’éditeur suisse Delachaux et Niestlé, spécialisé dans les ouvrages naturalistes. Il constate alors que les guides européens sont peu adaptés à la faune et à la flore québécoises, tandis que l’offre nord-américaine disponible est principalement anglophone.

En 1979, il fonde avec Françoise Labelle les Éditions Marcel Broquet, devenues par la suite les Éditions Broquet. La maison développe les « Guides Nature Broquet », consacrés notamment à l’ornithologie, à l’horticulture et à la connaissance de la nature. Elle publie entre autres le guide de Roger Tory Peterson sur les oiseaux du Québec et de l’est de l’Amérique du Nord, avant d’étendre son catalogue à l’astronomie, au plein air, à la santé, au bricolage, aux arts et à la jeunesse.

Le catalogue comprend notamment des ouvrages consacrés aux oiseaux et aux champignons, ainsi que plusieurs livres du chroniqueur horticole Larry Hodgson, connu pour ses publications destinées aux « jardiniers paresseux », rappelle la revue québécoise Les libraires. Les Éditions Broquet revendiquent aujourd’hui plus de 2000 titres publiés et plus de 80 nouveautés par an.

Une maison familiale

Françoise Labelle assure notamment la correction et la mise en page, tandis que leur fils Antoine Broquet participe progressivement aux activités de la maison. Il en prend la direction en décembre 2000, comme président, directeur et éditeur. L’entreprise, qui publiait trois ou quatre titres par an à ses débuts, en fait alors paraître plus d’une quarantaine chaque année.

Marcel Broquet poursuit ensuite son activité éditoriale avec Rosette Pipar au sein de Marcel Broquet, la nouvelle édition, davantage tournée vers la littérature et les beaux-arts. Cette structure est acquise en 2020 par Serge Gaboury et devient les Éditions Crescendo!.

En 2004, Marcel Broquet reçoit le prix Fleury-Mesplet du Salon du livre de Montréal. Créée en 1987, cette distinction récompense une personnalité ayant contribué « au progrès, à l’innovation ainsi qu’au rayonnement du livre et de l’édition au Québec ».

En 2011, il publie son autobiographie, Laissez-moi vous raconter… 53 ans dans le monde du livre, préfacée par Alain Stanké. Il y revient sur son enfance en Europe, son installation au Canada, ses débuts de libraire et sa carrière dans l’édition québécoise.

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Dans un message publié quelques jours après sa disparition, Astronomy Plus, à l’histoire de laquelle Marcel Broquet était associé, a salué son rôle dans « le développement de la littérature scientifique et naturaliste francophone ». Ses proches rappellent notamment qu’il a contribué à rendre accessibles en français des ouvrages d’astronomie, des cherche-étoiles ainsi que les célèbres guides Peterson consacrés aux oiseaux.

L’hommage revient aussi sur un élément plus personnel de son parcours : Marcel Broquet « n’avait appris à lire qu’à l’âge de 10 ans », avant de consacrer l’essentiel de sa vie aux livres et à la transmission des connaissances. « Ton héritage continuera de vivre à travers les milliers de personnes que tu as inspirées », écrivent-ils.

Par Hocine Bouhadjera

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