Auguste Vacquerie, le poto branché photo de Victor Hugo

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, le Département de la Seine-Maritime présente à la Maison Vacquerie – Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier), l’exposition « Vacquerie et la photographie », du 18 septembre 2026 au 2 mai 2027.

En valorisant les collections du musée, cette exposition révèle un aspect méconnu de l’histoire de la photographie : le rôle d’Auguste Vacquerie comme opérateur au sein de l’atelier Hugo-Vacquerie et ses liens avec les photographes professionnels de son époque.

À travers un ensemble consacré à l’atelier Hugo-Vacquerie, à ses expérimentations techniques, à ses usages politiques et littéraires de l’image, ainsi qu’à la construction de la figure publique d’Auguste Vacquerie, l’exposition invite à redécouvrir un pan décisif de l’histoire culturelle du XIXe siècle. Elle montre comment, entre 1852 et 1855, la photographie devient pour le clan Hugo et Auguste Vacquerie à la fois un espace d’invention, une mémoire de la proscription et un instrument de diffusion des idéaux républicains.

Né en 1819, auteur, journaliste et poète, Auguste Vacquerie apparaît ici non comme un simple témoin, mais comme l’un des opérateurs les plus audacieux de l’atelier photographique Hugo-Vacquerie. Installé dans la serre de Marine Terrace, à Jersey, il participe activement aux recherches menées autour du daguerréotype, du calotype, puis des procédés sur verre à l’albumine et au collodion humide.

L’exposition souligne l’originalité de sa démarche. Pour Vacquerie, la photographie ne relève pas de la seule reproduction mécanique : elle constitue un geste artistique à part entière. Longtemps fidèle au calotype, dont le grain sur papier permet des effets plus souples et plus atmosphériques, il développe une esthétique singulière, capable de restituer aussi bien la mélancolie des paysages insulaires que l’intimité du cercle familial ou la gravité des figures de la proscription.

Victor Hugo debout en pied sur la grève d’Azette par Charles Hugo [p. 85]. Tirage sur papier salé. Inv.1976.1.1.22 [1705.22]. Cliché : Yohann Deslandes / Département de la Seine-Maritime

Cette pratique s’inscrit aussi dans une stratégie de diffusion. En fixant les traits de Victor Hugo, des proches et des compagnons d’exil, Auguste Vacquerie contribue à constituer une véritable archive de la lutte. Ses tirages circulent, nourrissent des projets éditoriaux et dialoguent avec les textes, notamment dans les livres enrichis imaginés autour des Contemplations (1856) ou de Profils (1856) et Grimaces (1856).

L'événement a bénéficié du concours exceptionnel du Musée d’Orsay et des prêts consentis par les Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey, la Bibliothèque nationale de France, la Société Française de Photographie, la Maison littéraire de Victor Hugo (Bièvres) et le Château de Compiègne.

Le commissariat de l'exposition est coassuré par Caroline Dorion-Peyronnet et Jean Cabaret.

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Le musée départemental Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo a ouvert en 1959 dans l’ancienne maison de l’armateur havrais Charles-Isidore Vacquerie. Son fils, Charles Vacquerie, épousa Léopoldine, et connut avec elle un destin tragique lors d’un naufrage le 4 septembre 1843.

Le second fils, Auguste Vacquerie, resta lié toute sa vie à la famille Hugo. Le musée évoque aujourd’hui les souvenirs de la double famille Hugo-Vacquerie, la carrière journalistique et littéraire d’Auguste Vacquerie, les œuvres écrites et dessinées de Victor Hugo, ainsi que d’autres personnalités de leur entourage.

Photographie : Auguste Vacquerie et Victor Hugo par l’atelier Hugo-Vacquerie. Tirages sur papier salé. Inv. 1993.10.5. Clichés : Archives départementales de la Seine-Maritime

Par Dépêche

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