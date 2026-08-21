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Auguste Vacquerie, le poto branché photo de Victor Hugo

La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».

Le 21/08/2026 à 10:58 par Dépêche

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Publié le :

21/08/2026 à 10:58

Dépêche

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À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, le Département de la Seine-Maritime présente à la Maison Vacquerie – Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier), l’exposition « Vacquerie et la photographie », du 18 septembre 2026 au 2 mai 2027.

En valorisant les collections du musée, cette exposition révèle un aspect méconnu de l’histoire de la photographie : le rôle d’Auguste Vacquerie comme opérateur au sein de l’atelier Hugo-Vacquerie et ses liens avec les photographes professionnels de son époque. 

À travers un ensemble consacré à l’atelier Hugo-Vacquerie, à ses expérimentations techniques, à ses usages politiques et littéraires de l’image, ainsi qu’à la construction de la figure publique d’Auguste Vacquerie, l’exposition invite à redécouvrir un pan décisif de l’histoire culturelle du XIXe siècle. Elle montre comment, entre 1852 et 1855, la photographie devient pour le clan Hugo et Auguste Vacquerie à la fois un espace d’invention, une mémoire de la proscription et un instrument de diffusion des idéaux républicains.

Né en 1819, auteur, journaliste et poète, Auguste Vacquerie apparaît ici non comme un simple témoin, mais comme l’un des opérateurs les plus audacieux de l’atelier photographique Hugo-Vacquerie. Installé dans la serre de Marine Terrace, à Jersey, il participe activement aux recherches menées autour du daguerréotype, du calotype, puis des procédés sur verre à l’albumine et au collodion humide.

L’exposition souligne l’originalité de sa démarche. Pour Vacquerie, la photographie ne relève pas de la seule reproduction mécanique : elle constitue un geste artistique à part entière. Longtemps fidèle au calotype, dont le grain sur papier permet des effets plus souples et plus atmosphériques, il développe une esthétique singulière, capable de restituer aussi bien la mélancolie des paysages insulaires que l’intimité du cercle familial ou la gravité des figures de la proscription.

Victor Hugo debout en pied sur la grève d’Azette par Charles Hugo [p. 85]. Tirage sur papier salé. Inv.1976.1.1.22 [1705.22]. Cliché : Yohann Deslandes / Département de la Seine-Maritime
Victor Hugo debout en pied sur la grève d’Azette par Charles Hugo [p. 85]. Tirage sur papier salé. Inv.1976.1.1.22 [1705.22]. Cliché : Yohann Deslandes / Département de la Seine-Maritime

Cette pratique s’inscrit aussi dans une stratégie de diffusion. En fixant les traits de Victor Hugo, des proches et des compagnons d’exil, Auguste Vacquerie contribue à constituer une véritable archive de la lutte. Ses tirages circulent, nourrissent des projets éditoriaux et dialoguent avec les textes, notamment dans les livres enrichis imaginés autour des Contemplations (1856) ou de Profils (1856) et Grimaces (1856).

L'événement a bénéficié du concours exceptionnel du Musée d’Orsay et des prêts consentis par les Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey, la Bibliothèque nationale de France, la Société Française de Photographie, la Maison littéraire de Victor Hugo (Bièvres) et le Château de Compiègne.

Le commissariat de l'exposition est coassuré par Caroline Dorion-Peyronnet et Jean Cabaret.

À LIRE - Émile Zola, un photographe de la vie moderne

Le musée départemental Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo a ouvert en 1959 dans l’ancienne maison de l’armateur havrais Charles-Isidore Vacquerie. Son fils, Charles Vacquerie, épousa Léopoldine, et connut avec elle un destin tragique lors d’un naufrage le 4 septembre 1843.

Le second fils, Auguste Vacquerie, resta lié toute sa vie à la famille Hugo. Le musée évoque aujourd’hui les souvenirs de la double famille Hugo-Vacquerie, la carrière journalistique et littéraire d’Auguste Vacquerie, les œuvres écrites et dessinées de Victor Hugo, ainsi que d’autres personnalités de leur entourage.

Photographie : Auguste Vacquerie et Victor Hugo par l’atelier Hugo-Vacquerie. Tirages sur papier salé. Inv. 1993.10.5. Clichés : Archives départementales de la Seine-Maritime 

 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.

25/07/2026, 14:04

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Traduire le monde : Vo-Vf revient pour une 14e édition

Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.

24/07/2026, 16:31

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Alexis Joly et Mounir Margoum rejoignent la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.

22/07/2026, 14:44

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Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.

21/07/2026, 18:20

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Les Aventuriales lancent une collecte pour financer de nouveaux barnums

Le festival auvergnat consacré aux littératures de l’imaginaire fait appel au financement participatif pour renforcer ses équipements extérieurs. Sa douzième édition se tiendra les 26 et 27 septembre 2026 à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme.

21/07/2026, 16:50

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300.000 jeunes auront participé à Partir en Livre en 2026

La douzième édition du festival national consacré à la littérature jeunesse a réuni quelque 300.000 enfants et adolescents, selon le bilan publié par le Centre national du livre. Avec 6.762 manifestations organisées du 17 juin au 19 juillet, Partir en Livre enregistre une progression de plus de 5 % sur un an.

21/07/2026, 11:15

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Cinq auteurs invités au Pique-Nique Littéraire d’Issy-les-Moulineaux

Les Fringales littéraires organiseront la cinquième édition de leur Pique-Nique Littéraire le dimanche 20 septembre 2026, à partir de 12 heures, au parc de l’Île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux. Gratuit sur inscription, l’après-midi s’adresse aux lecteurs de littérature adolescente et jeune adulte et associera repas en plein air, rencontres avec cinq auteurs, lectures et activités autour de leurs romans.

20/07/2026, 17:01

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Édition, surproduction, papier : le livre prépare sa révolution écologique

Du 21 au 23 août 2026, l’Association pour l’écologie du livre réunira professionnels, militants et lecteurs à La Chapelle-Thouarault, près de Rennes. Désormais dévoilée, la programmation de ces premières Rencontres ne s’arrête pas au choix du papier : surproduction, écoconception, livre d’occasion, concentration éditoriale, coopératives et nouveaux imaginaires passeront également sur la table.

17/07/2026, 16:23

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Au musée de l’Orangerie, des soirées littéraires et musicales autour des Nymphéas

Du 12 octobre 2026 au 28 juin 2027, le musée de l’Orangerie accueillera neuf rendez-vous mensuels associant littérature, musique et performance dans les salles des Nymphéas de Claude Monet. À chaque date, les artistes présenteront une création conçue en regard de l’œuvre, lors de deux séances programmées à 19h et à 20h30.

16/07/2026, 16:06

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Les librairies Dialogues annoncent deux temps forts pour leurs 50 ans

Fondée en 1976 à Brest par Marie Paul et Charles Kermarec, la librairie Dialogues célébrera ses 50 ans en 2026. Les festivités se dérouleront en mai et juin dans les enseignes Dialogues et hors les murs, avant la première édition du Festival du livre de Brest, prévue les 28 et 29 novembre aux Ateliers des Capucins. L’ensemble est porté par les équipes Dialogues, dirigées par Cathy Jolivet depuis la reprise des enseignes à partir de 2018.

06/07/2026, 16:49

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Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée

À la veille de la 80e édition du Festival d’Avignon, une enquête Ipsos bva confirme l’attachement des Français au théâtre. Mais, entre le prestige culturel de la scène, le prix des places et l’éloignement des salles, la fréquentation demeure inégale. Fabrice Luchini et Pierre Arditi dominent, eux, le classement des personnalités qui l’incarnent le mieux.

03/07/2026, 09:54

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Poésie : Voix Vives revient à Sète du 17 au 25 juillet 2026

À Sète, dans l’Hérault, la 29e édition du Festival International de Poésie Voix Vives se tiendra du 17 au 25 juillet 2026. Créé et dirigé par Maïthé Vallès-Bled, l’événement réunira près de 70 poètes et conteurs internationaux, venus de plus de 30 pays, autour d’une programmation majoritairement gratuite.

26/06/2026, 16:57

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Paris célèbre Aimé Césaire et les 25 ans de la loi Taubira

Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

25/06/2026, 18:11

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Un documentaire retrace l’attaque au couteau contre Salman Rushdie

Réalisé par Alex Gibney, le documentaire Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie revient sur la tentative d’assassinat subie par Salman Rushdie le 12 août 2022 à la Chautauqua Institution, dans l’État de New York. Présenté au Sundance Film Festival 2026, le documentaire retrace les suites de l’attaque à partir du témoignage de l’écrivain et d’images tournées par son épouse, Rachel Eliza Griffiths, pendant sa convalescence.

25/06/2026, 18:09

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Lyon à bicyclette : le Rhône et la Saône en littérature

À l’heure où La Ville de Lyon intègre le réseau des Villes créatives de littérature de l’UNESCO, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) souhaite vous faire redécouvrir la Cité des gones à travers le regard que les écrivains ont porté sur elle. Un événement hors les murs, ce vendredi 26 juin de 18h30 à 20h. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

25/06/2026, 15:40

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Le salon littéraire Tous Créoles est de retour : 50 auteurs réunis en Martinique

Pour la deuxième année consécutive, l’association Tous Créoles et la Fondation Clément, en partenariat avec la Fnac Martinique, réuniront auteurs, lecteurs et passionnés de littérature autour d’un rendez-vous consacré au livre et au patrimoine culturel martiniquais.

24/06/2026, 11:20

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Le Maghreb face aux mémoires oubliées de 1939-1945

Organisé par Claudia Gronemann et Hervé Sanson, le colloque international « Traces de mémoire 1939-1945/1954 : Le passé transculturel du Maghreb dans la littérature, le cinéma et les médias » se tiendra du 25 au 27 juin 2026 à l’Université de Mannheim, en Allemagne. Chercheurs et spécialistes y étudieront, à travers la littérature, le cinéma et les médias, les traces de la Seconde Guerre mondiale au Maghreb et leurs liens avec les mémoires de la décolonisation.

23/06/2026, 17:22

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Canicule : le Salon du Roman Historique de Levallois reporté sine die

Organisé par la Ville de Levallois, le Salon du Roman Historique de Levallois, qui devait se tenir ce samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au parc de la Planchette, est reporté à une date ultérieure en raison de l’épisode caniculaire en cours. La décision a été prise « par mesure de précaution pour la sécurité de tous », exposants comme visiteurs. Une nouvelle date doit être fixée à la rentrée.

23/06/2026, 17:19

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À Barcelone, READ réunira plus de 400 éditeurs et magazines

READ tiendra sa deuxième édition à Barcelone les 16, 17 et 18 septembre 2026. Organisée par Radical Books Coop avec le soutien de Verso Books, La fabrique, Jacobin Magazine et Brumaire Verlag, la convention réunira plus de 400 éditeurs et magazines venus de 72 pays autour de l’essai, de la pensée critique, des droits éditoriaux, des catalogues et de projets communs.

23/06/2026, 15:11

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À Monaco, on est philosophe et désirant

La Semaine PhiloMonaco 2026 se tiendra du 24 au 28 juin autour d’un thème aussi intime que politique : le désir. Pendant cinq jours, Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposeront conversations, dialogues, tables rondes, déjeuners-philo, matinales et rencontres publiques pour explorer ce qui met les individus en mouvement, les relie aux autres, les égare parfois ou les pousse vers l’avenir.

22/06/2026, 18:32

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Bernard Werber, Marie-Aude Murail, Pascal Bruckner : la France à Séoul

À l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la République de Corée, la France sera le pays invité d’honneur du Salon international du livre de Séoul 2026. L’événement se tiendra du mercredi 24 au dimanche 28 juin, au COEX, Halls A et B1, à Séoul.

22/06/2026, 17:37

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28 000 festivaliers aux 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens

La 30e édition des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’est achevée dimanche 21 juin, à Amiens, avec un bilan de fréquentation s'élevant à 28.059 festivaliers et festivalières. L’événement, consacré à la bande dessinée internationale, a réuni auteurs, autrices, scolaires, professionnels et public autour d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de prix remis au fil du mois de juin.

22/06/2026, 12:19

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Après la liberté, le Printemps des Poètes 2027 choisit l’engagement

Après une édition 2026 placée sous le signe de la liberté, le Printemps des Poètes prépare déjà son prochain rendez-vous. La manifestation poétique, créée en 1999, se tiendra du 8 au 31 mars 2027 autour d’un nouveau thème : « La poésie : zones d’action ». Une manière de rappeler que la poésie n’est pas seulement affaire de forme, de sensibilité ou de patrimoine, mais aussi de parole engagée, de vision du monde et de présence active dans la cité.

18/06/2026, 18:17

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Le corps, ses récits et ses silences au festival Place aux Livres

Le festival littéraire Place aux Livres s’est tenu samedi 30 mai 2026 dans le quartier de la Place des Fêtes, à Paris 19e. Organisée par l’association Des beaux lendemains, cette deuxième édition gratuite a réuni 11 auteur·ices autour du thème du corps, avec 15 rencontres, lectures et ateliers répartis dans trois lieux du quartier, afin de mettre en avant des autrices et des voix minorisées de la littérature contemporaine.

18/06/2026, 16:13

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