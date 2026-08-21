BookTok, ventes, presse : Publitik met le marché du livre sous radar IA

On connaissait les revues professionnelles, les tableaux de ventes, les alertes et les heures passées à ouvrir des onglets. Publitik propose de mettre ces signaux dans une même interface — puis de confier une partie du tri à l’intelligence artificielle.

Selon son site, la collecte repose sur des flux RSS, des outils d’extraction HTML et des flux de classements. L’IA sert ensuite à attribuer catégories, tonalité et score de pertinence, puis à rapprocher des mentions portant sur un même auteur ou un même sujet. Publitik affiche actuellement 37 sources actives, 19 pays, 11 langues et environ 600 contenus traités quotidiennement.

L’enjeu est moins de produire une nouvelle information que de rendre lisible ce qui circule déjà. La fonction « Cross-market » entend ainsi repérer des auteurs ou des titres fortement mentionnés sur certains territoires mais encore peu visibles au Brésil. Dans son article du 19 août, PublishNews indique également que l’outil permet de consulter des listes de best-sellers, notamment en Chine et au Japon, de suivre certains influenceurs et de faire remonter les livres ou écrivains les plus cités.

BookTok, avec les ventes dans l’autre colonne

Le cas BookTok donne une idée plus concrète de la mécanique. Le 9 juin, Publitik a lancé son « Índice BookTok Brasil », après une collecte qu’il dit avoir commencée en avril 2026. Pour sa première édition, l’entreprise déclarait avoir examiné 838 publications en portugais.

Sa méthode, telle qu’elle est décrite par Publitik, sépare deux indicateurs : d’un côté le bruit social, pondéré selon le nombre de créateurs distincts mentionnant un ouvrage ; de l’autre, la présence du titre dans les classements de ventes brésiliens suivis par le service. Les contenus étrangers identifiés au sein du corpus BookTok brésilien sont écartés du calcul national.

L’ambition affichée consiste à distinguer les succès déjà installés des livres dont la visibilité sociale précède éventuellement la traduction commerciale. Autrement dit : chercher le signal avant qu’il ne devienne une courbe de ventes. Publitik présente cette mécanique comme susceptible d’anticiper des tendances ; cette capacité prédictive n’a toutefois pas été établie par une évaluation indépendante retrouvée lors de nos vérifications.

Le service vise éditeurs chargés des acquisitions, équipes marketing et commerciales, scouts, libraires ou journalistes. L’offre Pro, facturée 149 réaux par mois (soit 24,50 € environ), ajoute notamment au flux complet un tableau de veille avec trois vues — Panorama, Pautas et Cross-market —, des alertes et 12 mois d’historique. L’abonnement Starter débute à 49 réaux mensuels (environ 8 €) pour un utilisateur, avec trente contenus issus des dernières 24 heures, trente jours d’archives et un export CSV.

PublishNews indique par ailleurs que Publitik est connecté à l’API de Metabooks et que ses métadonnées bibliographiques sont intégrées au service. Le même article annonce enfin un chatbot destiné à interroger les données collectées ainsi qu’une application mobile autour de la Foire du livre de Francfort, officiellement programmée du 7 au 11 octobre 2026.

Une source à lire avec son lien d’intérêts

La provenance de ces informations mérite d’être explicitée. Bruno Mendes est associé de PublishNews depuis 2019 ; le média le présentait encore comme tel en mai 2025, et le NESPE le qualifie actuellement de « sócio-diretor » de PublishNews.

L’article du 19 août précise en outre que Publitik « fait partie de l’écosystème » du média, tandis que le site du service porte la mention « distribution PublishNews ». Ces éléments établissent une proximité professionnelle et un lien d’intérêts, mais ne permettent pas d’affirmer que PublishNews détient une participation au capital de Publitik.

C’est donc en les attribuant qu’il convient de reprendre plusieurs garanties avancées par l’entreprise. Publitik assure ne collecter que les titres, de courts résumés et des métadonnées de classement, sans reproduire les articles dans leur intégralité ni les contenus protégés par un paywall. Chaque entrée renverrait vers la publication d’origine. PublishNews ajoute que les médias peuvent demander à ne plus être suivis et que les rapports sont soumis à une révision humaine et spécialisée.

ActuaLitté figure lui-même parmi les médias que Publitik cite publiquement comme sources couvertes, aux côtés de The Bookseller, Publishers Weekly, Livres Hebdo, The Guardian, Buchmarkt, hon.jp ou Chytomo. Une place qui rend très concrète la question de la manière dont les nouveaux instruments de veille automatisée utilisent, résument et reclassent les contenus produits par la presse professionnelle.

Toutefois, la solution ne constitue pas pour autant un kiosque donnant accès aux publications surveillées. Selon PublishNews, les articles ne sont jamais reproduits intégralement : l’interface n’en présente que des extraits, accroches et résumés, avant de les classer par thème, territoire ou pertinence. Le service affirme également ne pas franchir les accès payants.

L’abonnement donne donc accès au dispositif de veille et à son traitement des sources — jusqu’au flux complet dans la formule Pro —, et non aux textes intégraux lorsque ceux-ci restent protégés ou réservés aux abonnés du média d’origine.

Reste à dater correctement la nouveauté. Publitik n’a pas été dévoilé le 19 août : le NESPE annonçait dès le 27 mai une présentation publique de Bruno Mendes, organisée le 1er juin, et l’indice BookTok était publié le 9 juin. L’article de PublishNews du 19 août marque plutôt une présentation commerciale détaillée de l’outil, de ses tarifs, de ses fonctions et de sa feuille de route internationale.

Et en attendant, les tarifs : de 49 à 1590 réaux (8 à 260 €), selon les options dont on souhaite bénéficier.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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