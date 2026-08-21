Chiikawa dévoile au cinéma les secrets de l’île aux sirènes

Après le manga et la série animée, Chiikawa poursuit son expansion au cinéma. TOHO a publié le 13 août une nouvelle vidéo officielle, qui dévoile l’ouverture du long métrage japonais sans les crédits.

Réalisé par Kei Oikawa, le film transpose le « Siren Arc », l’histoire la plus longue de la série à ce jour. Kodansha confirme que cet épisode est intégralement recueilli dans le huitième volume de Chiikawa: Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu, paru au Japon le 21 novembre 2025.

En France, nobi nobi ! publie le manga sous le titre Chiikawa – Petits, mimis et zarbis depuis mai 2025. Le premier tome porte l’EAN 9782384962037, tandis que le volume 8 n’est pas encore disponible en édition française.

Sortie prévue au Japon ce 24 juillet 2026, mais pas de date française annoncée.

Par Dépêche

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