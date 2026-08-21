Bordeaux et La Réole : La Nuit des Rois en redressement judiciaire

Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.
Le 21/08/2026 à 11:04 par Antoine Oury
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21/08/2026 à 11:04
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Les bouquineries de Laurent Desrois sont en difficulté : ActuaLitté a appris l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 11 août dernier. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 février 2026, et les commerces poursuivent leur activité, tandis qu'une période d'observation s'organise.
Fondée en 1999, La Nuit des Rois s'est d'abord installée, à Bordeaux, rue Duffour Dubergier (1999-2001), avant d'investir un emplacement place Pey Berland (2001-2013), pour finalement s'arrêter au 38, rue des Ayres, depuis 2013.
Auprès de ActuBordeaux, en 2021, Laurent Desrois décrivait La Nuit des Rois comme une « bouquinerie pluraliste ». « [M]ême si je suis spécialisé en livres anciens et que je possède un beau rayonnage en sciences humaines (psychologie, sociologie, philosophie, anthropologie, etc.), je vends aussi de la science-fiction, de la littérature, des policiers, des livres d'art, des biographies... Et côté prix, ça va de 2 à 10.000 € », développait-il.
La même année, La Nuit des Rois s'étendait à La Réole, toujours en Gironde, à 1h de Bordeaux, avec les ouvertures de plusieurs points de vente, entre littérature, cartes postales, vinyles, affiches cinématographiques et même un espace salon de thé. Aujourd'hui, l'enseigne revendique 3 adresses à La Réole : au 39, rue André-Bénac, au 27, rue Armand-Caduc et au 13, rue des Frères-Faucher.
À LIRE - À Loudun, la librairie-papeterie Quintard entre en redressement
Nous avons tenté de joindre Laurent Desrois, sans succès pour le moment.
Photographie : Bordeaux (illustration, domaine public)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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18/08/2026, 10:59
L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.
18/08/2026, 10:58
Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».
18/08/2026, 10:57
Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.
18/08/2026, 10:38
Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.
18/08/2026, 10:29
Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.
17/08/2026, 18:03
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.
17/08/2026, 14:47
Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.
17/08/2026, 13:15
Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.
17/08/2026, 12:45
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