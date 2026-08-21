Bordeaux et La Réole : La Nuit des Rois en redressement judiciaire

Les bouquineries de Laurent Desrois sont en difficulté : ActuaLitté a appris l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 11 août dernier. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 février 2026, et les commerces poursuivent leur activité, tandis qu'une période d'observation s'organise.

Fondée en 1999, La Nuit des Rois s'est d'abord installée, à Bordeaux, rue Duffour Dubergier (1999-2001), avant d'investir un emplacement place Pey Berland (2001-2013), pour finalement s'arrêter au 38, rue des Ayres, depuis 2013.

Auprès de ActuBordeaux, en 2021, Laurent Desrois décrivait La Nuit des Rois comme une « bouquinerie pluraliste ». « [M]ême si je suis spécialisé en livres anciens et que je possède un beau rayonnage en sciences humaines (psychologie, sociologie, philosophie, anthropologie, etc.), je vends aussi de la science-fiction, de la littérature, des policiers, des livres d'art, des biographies... Et côté prix, ça va de 2 à 10.000 € », développait-il.

La même année, La Nuit des Rois s'étendait à La Réole, toujours en Gironde, à 1h de Bordeaux, avec les ouvertures de plusieurs points de vente, entre littérature, cartes postales, vinyles, affiches cinématographiques et même un espace salon de thé. Aujourd'hui, l'enseigne revendique 3 adresses à La Réole : au 39, rue André-Bénac, au 27, rue Armand-Caduc et au 13, rue des Frères-Faucher.

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Nous avons tenté de joindre Laurent Desrois, sans succès pour le moment.

Photographie : Bordeaux (illustration, domaine public)

Par Antoine Oury

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