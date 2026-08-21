À Delhi, le piratage de livres passe à l’impression à la demande

Le pirate aussi a découvert les charmes du zéro stock. Le 20 juillet, à Delhi, une opération policière préparée avec Penguin Random House India, Simon & Schuster India, Hay House et des enquêteurs a visé deux adresses, à South Ganesh Nagar et Pandav Nagar.
Le 21/08/2026 à 12:04 par Clément Solym
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21/08/2026 à 12:04
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Selon les éditeurs, l’une abritait une unité d’impression numérique à la demande utilisée pour fabriquer des copies non autorisées, tandis que l’autre servait au stockage et à leur vente. Plus de 1600 ouvrages ont été saisis, avec photocopieuses, machines de reliure, de découpe et de plastification, ainsi que des ordinateurs. Deux personnes ont été arrêtées. Pour la campagne antipiratage menée par ces maisons en Inde, c’est une première : les deux opérations précédentes n’avaient pas ciblé d’installation POD.
On connaissait les entrepôts, les imprimeries et les best-sellers reproduits par milliers. Voici désormais le piratage qui adopte une technique parfaitement familière aux éditeurs : l’impression numérique à la demande. C’est précisément le changement de méthode que souligne Penguin Random House India dans son communiqué du 10 août, information également rapportée par Publishers Weekly le même jour.
PRH India présente l’intervention comme la troisième opération réussie de cette campagne nationale et la première dirigée contre une installation numérique d’impression à la demande. Le matériel découvert permettait, selon la maison, d’assurer plusieurs étapes de la fabrication sur place : photocopie, reliure, coupe et plastification. L’éditeur indique qu’un local loué à South Ganesh Nagar était utilisé pour l’impression et l’approvisionnement en exemplaires non autorisés, tandis qu’un second site, à Pandav Nagar, servait au stockage et à la vente.
Cette précision change l’échelle de lecture. Non par le nombre d’ouvrages récupérés, beaucoup plus faible que lors d’une précédente intervention, mais par la mécanique de production découverte.
En mars, la Crime Branch de la police de Delhi avait déjà frappé plusieurs entrepôts et une imprimerie à Rohini au cours d’une opération de près de 24 heures. Plus de 20.000 ouvrages présentés comme pirates avaient alors été saisis et une personne arrêtée, selon le communiqué publié par Penguin Random House India. ActuaLitté avait rendu compte de l’affaire le 9 avril, avec un décompte de 20.137 exemplaires communiqué par les autorités.
Entre ces deux interventions à Delhi, la campagne s’était déplacée à Hyderabad. Le 12 juillet, une action menée avec la police d’Abids avait visé le Sunday Book Market. Penguin Random House India fait état de 336 exemplaires saisis et de quatre vendeurs arrêtés ; un procès-verbal de police, enregistré sous le numéro FIR 220/2026, est également mentionné par l’éditeur. Cette étape s’attaquait donc au commerce de détail. 8 jours plus tard, Delhi ramenait les enquêteurs vers la fabrication.
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Le nouveau dossier n’est ainsi pas remarquable par son volume. Il l’est par l’outil. PRH India qualifie l’installation découverte de dispositif de piratage numérique à la demande « à échelle commerciale » et considère que l’intervention a permis d’atteindre simultanément un lieu de production et le circuit de gros qu’il approvisionnait. Publishers Weekly relève de son côté que le POD est désormais également employé dans le piratage du livre imprimé, à côté de méthodes plus anciennes comme les tirages supplémentaires non autorisés.
Parmi les ouvrages retrouvés figuraient Atomic Habits de James Clear, It Starts with Us de Colleen Hoover, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, The Secret de Rhonda Byrne, mais aussi Heart Lamp de Banu Mushtaq. Traduit du kannada par Deepa Bhasthi, ce recueil de douze nouvelles suit la vie quotidienne de femmes et de jeunes filles dans des communautés musulmanes du sud de l’Inde. Il a remporté l’International Booker Prize le 20 mai 2025, devenant à la fois le premier recueil de nouvelles et le premier livre traduit du kannada à recevoir cette distinction.
Le communiqué indien mentionne encore Warmth de Ritvik Singh et Ikigai de Héctor García et Francesc Miralles.
Pour les maisons associées à l’opération, l’enjeu dépasse la seule saisie. Manoj Satti, responsable produit, ventes et marketing de Penguin Random House India, estime que toucher simultanément le lieu de fabrication et son débouché de gros permet de fragiliser davantage la chaîne d’approvisionnement. Sanjiv Gupta, directeur général de Simon & Schuster India, insiste pour sa part sur l’absence de garantie offerte au lecteur quant à l’intégrité du texte ou à la qualité matérielle d’une édition reproduite sans autorisation.
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Les documents consultés ne font état d’aucune condamnation concernant cette opération du 20 juillet, pour l'instant, du moins.
Crédits photo : Photorama, CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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L’écrivain américain John Crowley, l’une des voix les plus singulières de la fantasy et de la science-fiction contemporaines, est mort le 8 août 2026, à 83 ans. Auteur de Petit, Grand, du cycle Ægypt ou encore de Kra, il avait bâti en un demi-siècle une œuvre qui n’a cessé de circuler entre imaginaire, roman historique et littérature générale. En France, les éditions L’Atalante avaient précisément entrepris depuis quelques années de le remettre au premier plan.
18/08/2026, 14:39
L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».
18/08/2026, 11:31
Le gouvernement britannique veut préserver les pubs et les salles de concert qui font vivre les rues commerçantes. Les libraires ont entendu l’argument. Plus de 200 indépendants, soutenus par plusieurs écrivains, demandent désormais au Premier ministre Andy Burnham de leur accorder le même traitement : une baisse de 20 % des business rates en Angleterre à partir d’avril 2027. Pour la Booksellers Association, la question se compte déjà en milliers de livres... sterling, ou imprimés.
18/08/2026, 11:00
La troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, laquelle vient soutenir des projets d'établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional », mobilise en 2026 un montant de 8,6 millions €. Parmi les bénéficiaires, la commune d'Angers et la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.
18/08/2026, 10:59
L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.
18/08/2026, 10:58
Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.
18/08/2026, 10:29
Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.
17/08/2026, 18:03
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.
17/08/2026, 14:47
Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.
17/08/2026, 13:15
Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.
17/08/2026, 12:45
À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.
16/08/2026, 17:19
Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte.
16/08/2026, 12:25
Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.
14/08/2026, 18:22
Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.
14/08/2026, 12:21
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