À Delhi, le piratage de livres passe à l’impression à la demande

Selon les éditeurs, l’une abritait une unité d’impression numérique à la demande utilisée pour fabriquer des copies non autorisées, tandis que l’autre servait au stockage et à leur vente. Plus de 1600 ouvrages ont été saisis, avec photocopieuses, machines de reliure, de découpe et de plastification, ainsi que des ordinateurs. Deux personnes ont été arrêtées. Pour la campagne antipiratage menée par ces maisons en Inde, c’est une première : les deux opérations précédentes n’avaient pas ciblé d’installation POD.

On connaissait les entrepôts, les imprimeries et les best-sellers reproduits par milliers. Voici désormais le piratage qui adopte une technique parfaitement familière aux éditeurs : l’impression numérique à la demande. C’est précisément le changement de méthode que souligne Penguin Random House India dans son communiqué du 10 août, information également rapportée par Publishers Weekly le même jour.

PRH India présente l’intervention comme la troisième opération réussie de cette campagne nationale et la première dirigée contre une installation numérique d’impression à la demande. Le matériel découvert permettait, selon la maison, d’assurer plusieurs étapes de la fabrication sur place : photocopie, reliure, coupe et plastification. L’éditeur indique qu’un local loué à South Ganesh Nagar était utilisé pour l’impression et l’approvisionnement en exemplaires non autorisés, tandis qu’un second site, à Pandav Nagar, servait au stockage et à la vente.

Cette précision change l’échelle de lecture. Non par le nombre d’ouvrages récupérés, beaucoup plus faible que lors d’une précédente intervention, mais par la mécanique de production découverte.

Du gros stock au flux continu

En mars, la Crime Branch de la police de Delhi avait déjà frappé plusieurs entrepôts et une imprimerie à Rohini au cours d’une opération de près de 24 heures. Plus de 20.000 ouvrages présentés comme pirates avaient alors été saisis et une personne arrêtée, selon le communiqué publié par Penguin Random House India. ActuaLitté avait rendu compte de l’affaire le 9 avril, avec un décompte de 20.137 exemplaires communiqué par les autorités.

Entre ces deux interventions à Delhi, la campagne s’était déplacée à Hyderabad. Le 12 juillet, une action menée avec la police d’Abids avait visé le Sunday Book Market. Penguin Random House India fait état de 336 exemplaires saisis et de quatre vendeurs arrêtés ; un procès-verbal de police, enregistré sous le numéro FIR 220/2026, est également mentionné par l’éditeur. Cette étape s’attaquait donc au commerce de détail. 8 jours plus tard, Delhi ramenait les enquêteurs vers la fabrication.

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Le nouveau dossier n’est ainsi pas remarquable par son volume. Il l’est par l’outil. PRH India qualifie l’installation découverte de dispositif de piratage numérique à la demande « à échelle commerciale » et considère que l’intervention a permis d’atteindre simultanément un lieu de production et le circuit de gros qu’il approvisionnait. Publishers Weekly relève de son côté que le POD est désormais également employé dans le piratage du livre imprimé, à côté de méthodes plus anciennes comme les tirages supplémentaires non autorisés.

Parmi les ouvrages retrouvés figuraient Atomic Habits de James Clear, It Starts with Us de Colleen Hoover, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, The Secret de Rhonda Byrne, mais aussi Heart Lamp de Banu Mushtaq. Traduit du kannada par Deepa Bhasthi, ce recueil de douze nouvelles suit la vie quotidienne de femmes et de jeunes filles dans des communautés musulmanes du sud de l’Inde. Il a remporté l’International Booker Prize le 20 mai 2025, devenant à la fois le premier recueil de nouvelles et le premier livre traduit du kannada à recevoir cette distinction.

Le communiqué indien mentionne encore Warmth de Ritvik Singh et Ikigai de Héctor García et Francesc Miralles.

Une copie sans filet éditorial

Pour les maisons associées à l’opération, l’enjeu dépasse la seule saisie. Manoj Satti, responsable produit, ventes et marketing de Penguin Random House India, estime que toucher simultanément le lieu de fabrication et son débouché de gros permet de fragiliser davantage la chaîne d’approvisionnement. Sanjiv Gupta, directeur général de Simon & Schuster India, insiste pour sa part sur l’absence de garantie offerte au lecteur quant à l’intégrité du texte ou à la qualité matérielle d’une édition reproduite sans autorisation.

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Les documents consultés ne font état d’aucune condamnation concernant cette opération du 20 juillet, pour l'instant, du moins.

Crédits photo : Photorama, CC 0

Par Clément Solym

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