Wicker : adapter le texte d'Ursula Wills-Jones au cinéma, fallait osier

L'actrice Olivia Colman mettra la main au panier dans Wicker, avec le consentement complet, toutefois, d'Alexander Skarsgård, changé en mari en osier dans cette fable à la fois fantastique, érotique et considérablement loufoque.

Le scénario s'inspire d'une nouvelle de la Britannique Ursula Wills-Jones, restée inédite en français, intitulée « The Wicker Husband » et parue en 2008. Les coréalisateurs se sont eux-mêmes chargés de l'adaptation du récit pour le cinéma.

Outre les deux acteurs principaux, le casting réunit Elizabeth Debicki, Peter Dinklage, Marli Siu, Nabhaan Rizwan, Richard E. Grant ou encore Ben Ashenden.

Par Antoine Oury

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