OpenAI accusé de reproduire un best-seller jeunesse allemand

Carlsen, l’auteur Marc-Uwe Kling et l’illustratrice Astrid Henn ont assigné OpenAI en justice en Allemagne pour atteinte au droit d’auteur. Ils accusent ChatGPT de pouvoir produire, à partir de requêtes simples, des histoires et des illustrations très proches de leur série jeunesse à succès Das NEINhorn, jusqu’à générer des maquettes de livres prêtes à imprimer.
Le 20/08/2026 à 17:51 par Hocine Bouhadjera
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20/08/2026 à 17:51
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La procédure a été déposée le 19 août 2026 devant le tribunal régional de Munich I contre OpenAI Ireland., entité du groupe OpenAI qui exploite ChatGPT en Europe. L’éditeur jeunesse Carlsen est soutenu dans cette démarche par le groupe allemand Bonnier, auquel il appartient, rapporte Börsenblatt.
Au cœur de la plainte : Das NEINhorn, album écrit par Marc-Uwe Kling et illustré par Astrid Henn, publié par Carlsen en 2019 et devenu l’un des best-sellers jeunesse de l’éditeur. Plusieurs suites et déclinaisons ont depuis prolongé l’univers du petit licorneau réfractaire qui répond systématiquement « non ».
En France, Das NEINhorn est paru en 2021 chez Gautier-Languereau sous le titre Le LicorNON, dans une traduction de Catherine Kalengula, avec les illustrations d’Astrid Henn.
Selon Carlsen et les deux créateurs, des requêtes simples adressées à ChatGPT permettraient d'obtenir de nouvelles histoires reprenant des éléments créatifs caractéristiques de Das NEINhorn. Ils affirment également que les illustrations générées ressemblent fortement à celles d’Astrid Henn.
Les tests menés par les plaignants seraient allés plus loin : ChatGPT aurait spontanément intégré d’autres personnages et lieux de la série sans qu’ils soient explicitement demandés, et aurait proposé des maquettes complètes d’histoires illustrées, avec couverture, mentions légales, logo de l’éditeur et même un faux ISBN.
Christian Schumacher-Gebler, directeur général de Bonnier en Allemagne, relève notamment qu'une maquette générée attribuait elle-même le texte à Marc-Uwe Kling, les illustrations à Astrid Henn et le copyright à Carlsen Verlag. Pour le groupe, cet élément renforce l’idée que le système reproduit des caractéristiques directement liées aux œuvres originales.
À partir de ces résultats, Carlsen, Marc-Uwe Kling et Astrid Henn estiment que les œuvres de la série ont été utilisées sans autorisation pour entraîner les modèles de langage et d’image d’OpenAI et qu’une partie de leurs caractéristiques aurait été « mémorisée » par ces modèles. Carlsen demande notamment l’arrêt de l’utilisation non licenciée des œuvres, davantage de transparence sur les pratiques concernées et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
L’éditeur adopte un ton particulièrement offensif. Sandra Harzer-Kux, directrice de Carlsen, estime que défendre la créativité des auteurs et illustrateurs relève de la responsabilité même d’un éditeur et considère que les droits de Marc-Uwe Kling, Astrid Henn et de Carlsen ont été violés.
Marc-Uwe Kling dénonce de son côté le décalage entre les sanctions encourues par un particulier qui télécharge illégalement une œuvre et la possibilité, selon lui, pour les entreprises d’IA d’utiliser des productions culturelles à très grande échelle. Sa conclusion emprunte directement au personnage qu’il a créé : « Da fällt dem NEINhorn […] ein: Nein! » — autrement dit, « le NEINhorn n’a qu’un mot à dire : non ».
Astrid Henn assimile pour sa part l’utilisation non autorisée de ses illustrations pour entraîner une intelligence artificielle à une appropriation de son travail. L’illustratrice souligne que certaines images représentent plusieurs mois de création.
L’affaire Carlsen n'arrive pas seule devant le tribunal de Munich. Le 27 mars 2026, Penguin Random House Verlagsgruppe avait déjà assigné OpenAI devant la même juridiction au sujet d’une autre figure extrêmement populaire de la littérature jeunesse allemande : Der kleine Drache Kokosnuss d’Ingo Siegner. La série a été publiée en France par Bayard Jeunesse sous le titre Les Aventures d’un dragonneau : Pomino Pimento, dans une traduction de France Lamorlette.
Penguin Random House reproche également à ChatGPT de générer des textes et des illustrations reconnaissables à partir de requêtes simples, mais aussi de proposer des couvertures et des manuscrits destinés à être publiés en autoédition. Là encore, l’éditeur invoque une possible « mémorisation » des œuvres dans le modèle et réclame protection des droits, transparence et mesures empêchant l’attribution à des auteurs humains de contenus produits par IA.
OpenAI avait déclaré, à propos de cette précédente procédure, respecter les droits des créateurs et examiner les accusations formulées par Penguin Random House.
Ces nouvelles plaintes s’inscrivent surtout dans un contexte juridique allemand déjà défavorable à OpenAI en première instance. En Allemagne, l’article 44b de la loi sur le droit d’auteur autorise, sous conditions, la fouille de textes et de données (text and data mining) sur des œuvres accessibles légalement, sauf opposition explicite des ayants droit. Cette disposition transpose la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur.
La question centrale est désormais de savoir si cette exception peut encore jouer lorsqu’une œuvre est non seulement analysée, mais mémorisée puis reproduite par un modèle.
En novembre 2025, le tribunal régional de Munich I avait donné largement raison à la GEMA, société allemande de gestion des droits musicaux, dans une procédure concernant neuf paroles de chansons. Le tribunal avait considéré que leur mémorisation dans les modèles et leur restitution parfois quasi identique par ChatGPT constituaient des actes relevant du droit de reproduction. Il avait accueilli l’essentiel des demandes de la GEMA en matière d’interdiction, d’information et de dommages-intérêts. Le jugement n’est toutefois pas définitif.
C’est donc devant une juridiction qui a déjà eu à se prononcer sur la notion de « mémorisation » des œuvres par une intelligence artificielle que Carlsen, Marc-Uwe Kling et Astrid Henn portent désormais Das NEINhorn.
Au niveau européen, les obligations de l’AI Act applicables aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général sont entrées en application le 2 août 2025. Elles imposent notamment une politique de respect du droit d’auteur et la publication d’un résumé des contenus d’entraînement. Les modèles déjà commercialisés avant cette date disposent toutefois d’un délai jusqu’au 2 août 2027 pour s’y conformer.
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Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, laquelle vient soutenir des projets d'établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional », mobilise en 2026 un montant de 8,6 millions €. Parmi les bénéficiaires, la commune d'Angers et la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.
18/08/2026, 10:59
L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.
18/08/2026, 10:58
Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».
18/08/2026, 10:57
Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.
18/08/2026, 10:38
Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.
18/08/2026, 10:29
Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.
17/08/2026, 18:03
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.
17/08/2026, 14:47
Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.
17/08/2026, 13:15
Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.
17/08/2026, 12:45
À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.
16/08/2026, 17:19
Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.
16/08/2026, 13:10
Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte.
16/08/2026, 12:25
En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.
15/08/2026, 16:50
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.
14/08/2026, 10:36
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.
13/08/2026, 16:14
Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.
12/08/2026, 17:33
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