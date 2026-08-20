OpenAI accusé de reproduire un best-seller jeunesse allemand

La procédure a été déposée le 19 août 2026 devant le tribunal régional de Munich I contre OpenAI Ireland., entité du groupe OpenAI qui exploite ChatGPT en Europe. L’éditeur jeunesse Carlsen est soutenu dans cette démarche par le groupe allemand Bonnier, auquel il appartient, rapporte Börsenblatt.

Au cœur de la plainte : Das NEINhorn, album écrit par Marc-Uwe Kling et illustré par Astrid Henn, publié par Carlsen en 2019 et devenu l’un des best-sellers jeunesse de l’éditeur. Plusieurs suites et déclinaisons ont depuis prolongé l’univers du petit licorneau réfractaire qui répond systématiquement « non ».

En France, Das NEINhorn est paru en 2021 chez Gautier-Languereau sous le titre Le LicorNON, dans une traduction de Catherine Kalengula, avec les illustrations d’Astrid Henn.

Des histoires, illustrations et maquettes générées

Selon Carlsen et les deux créateurs, des requêtes simples adressées à ChatGPT permettraient d'obtenir de nouvelles histoires reprenant des éléments créatifs caractéristiques de Das NEINhorn. Ils affirment également que les illustrations générées ressemblent fortement à celles d’Astrid Henn.

Les tests menés par les plaignants seraient allés plus loin : ChatGPT aurait spontanément intégré d’autres personnages et lieux de la série sans qu’ils soient explicitement demandés, et aurait proposé des maquettes complètes d’histoires illustrées, avec couverture, mentions légales, logo de l’éditeur et même un faux ISBN.

Christian Schumacher-Gebler, directeur général de Bonnier en Allemagne, relève notamment qu'une maquette générée attribuait elle-même le texte à Marc-Uwe Kling, les illustrations à Astrid Henn et le copyright à Carlsen Verlag. Pour le groupe, cet élément renforce l’idée que le système reproduit des caractéristiques directement liées aux œuvres originales.

À partir de ces résultats, Carlsen, Marc-Uwe Kling et Astrid Henn estiment que les œuvres de la série ont été utilisées sans autorisation pour entraîner les modèles de langage et d’image d’OpenAI et qu’une partie de leurs caractéristiques aurait été « mémorisée » par ces modèles. Carlsen demande notamment l’arrêt de l’utilisation non licenciée des œuvres, davantage de transparence sur les pratiques concernées et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

« Da fällt dem NEINhorn […] ein: Nein! »

L’éditeur adopte un ton particulièrement offensif. Sandra Harzer-Kux, directrice de Carlsen, estime que défendre la créativité des auteurs et illustrateurs relève de la responsabilité même d’un éditeur et considère que les droits de Marc-Uwe Kling, Astrid Henn et de Carlsen ont été violés.

Marc-Uwe Kling dénonce de son côté le décalage entre les sanctions encourues par un particulier qui télécharge illégalement une œuvre et la possibilité, selon lui, pour les entreprises d’IA d’utiliser des productions culturelles à très grande échelle. Sa conclusion emprunte directement au personnage qu’il a créé : « Da fällt dem NEINhorn […] ein: Nein! » — autrement dit, « le NEINhorn n’a qu’un mot à dire : non ».

Astrid Henn assimile pour sa part l’utilisation non autorisée de ses illustrations pour entraîner une intelligence artificielle à une appropriation de son travail. L’illustratrice souligne que certaines images représentent plusieurs mois de création.

Une deuxième offensive majeure de l’édition allemande

L’affaire Carlsen n'arrive pas seule devant le tribunal de Munich. Le 27 mars 2026, Penguin Random House Verlagsgruppe avait déjà assigné OpenAI devant la même juridiction au sujet d’une autre figure extrêmement populaire de la littérature jeunesse allemande : Der kleine Drache Kokosnuss d’Ingo Siegner. La série a été publiée en France par Bayard Jeunesse sous le titre Les Aventures d’un dragonneau : Pomino Pimento, dans une traduction de France Lamorlette.

Penguin Random House reproche également à ChatGPT de générer des textes et des illustrations reconnaissables à partir de requêtes simples, mais aussi de proposer des couvertures et des manuscrits destinés à être publiés en autoédition. Là encore, l’éditeur invoque une possible « mémorisation » des œuvres dans le modèle et réclame protection des droits, transparence et mesures empêchant l’attribution à des auteurs humains de contenus produits par IA.

OpenAI avait déclaré, à propos de cette précédente procédure, respecter les droits des créateurs et examiner les accusations formulées par Penguin Random House.

Munich, terrain central du contentieux sur l’IA

Ces nouvelles plaintes s’inscrivent surtout dans un contexte juridique allemand déjà défavorable à OpenAI en première instance. En Allemagne, l’article 44b de la loi sur le droit d’auteur autorise, sous conditions, la fouille de textes et de données (text and data mining) sur des œuvres accessibles légalement, sauf opposition explicite des ayants droit. Cette disposition transpose la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur.

La question centrale est désormais de savoir si cette exception peut encore jouer lorsqu’une œuvre est non seulement analysée, mais mémorisée puis reproduite par un modèle.

En novembre 2025, le tribunal régional de Munich I avait donné largement raison à la GEMA, société allemande de gestion des droits musicaux, dans une procédure concernant neuf paroles de chansons. Le tribunal avait considéré que leur mémorisation dans les modèles et leur restitution parfois quasi identique par ChatGPT constituaient des actes relevant du droit de reproduction. Il avait accueilli l’essentiel des demandes de la GEMA en matière d’interdiction, d’information et de dommages-intérêts. Le jugement n’est toutefois pas définitif.

C’est donc devant une juridiction qui a déjà eu à se prononcer sur la notion de « mémorisation » des œuvres par une intelligence artificielle que Carlsen, Marc-Uwe Kling et Astrid Henn portent désormais Das NEINhorn.

Au niveau européen, les obligations de l’AI Act applicables aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général sont entrées en application le 2 août 2025. Elles imposent notamment une politique de respect du droit d’auteur et la publication d’un résumé des contenus d’entraînement. Les modèles déjà commercialisés avant cette date disposent toutefois d’un délai jusqu’au 2 août 2027 pour s’y conformer.

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Par Hocine Bouhadjera

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