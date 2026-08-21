Arturo Pérez-Reverte commence dans le noir. Pas de discours, pas de drapeau au vent : des hommes, dix-huit femmes des transmissions, de la boue, des fusils et un fleuve à franchir. Castellets del Segre n’existe pas, mais tout ce qui s’y passe pourrait avoir eu lieu. Pendant dix jours, autour de la bataille de l’Èbre, Ligne de feu fait de la guerre civile espagnole une mécanique où chacun avance en sachant qu’il peut être le prochain.

Le romancier n’installe pas deux armées : il aligne des êtres humains. Républicains, légionnaires, carlistes, soldats marocains, journalistes étrangers passent tour à tour dans la ligne de mire. Les convictions demeurent, parfois féroces, mais le feu les ramène à la même matière. « Les uns meurent pour le paradis du Christ et les autres pour celui du prolétariat. » Chez Pérez-Reverte, personne n’est innocent de tout, personne non plus n’est réductible à son uniforme. D’où cette phrase, presque une devise : « le pire, dans une guerre, ce sont les hommes, et le meilleur, ce sont aussi les hommes ».

C’est là que le livre frappe juste. Il ne cherche pas l’épopée : il montre ce qu’elle coûte. La peur, d’abord, avec Gorguel, soldat davantage occupé à survivre qu’à entrer dans l’Histoire : « La prudence, comme disent les sages, est mère de sûreté. Ou quelque chose comme ça. » Puis la fatigue, la crasse, le tabac, les plaisanteries qui empêchent de penser. À celui qui constate que sans cigarettes la guerre est à chier, la réponse tombe : « Elle l’est même en fumant. » Deux lignes, et davantage de vérité qu’un discours patriotique.

Pérez-Reverte sait aussi rappeler ce qui sépare les camps. Pato, technicienne des transmissions et militante communiste, sait ce qu’une victoire franquiste signifierait pour les femmes : « Vous perdrez tout… Vous reculerez d’un siècle. » Le roman ne gomme donc pas l’Histoire sous prétexte d’humanité commune. Il lui rend au contraire sa brutalité, jusque dans cette disparition sèche : « La sergente Expósito a été engloutie par le fleuve et par la guerre. »

Cette puissance a son prix. À force de bataillons, de calibres, de positions, de grades et de trajectoires, le récit s’alourdit parfois. Certains échanges idéologiques expliquent ce que les scènes ont déjà rendu limpide, et l’abondance des personnages oblige régulièrement à refaire l’appel. Mais cette saturation appartient aussi au projet : reproduire le désordre méthodique du front, son vacarme, son épuisement. « Les idéalistes voient vaciller leurs convictions et les aventuriers découvrent que ce n’est pas l’aventure qu’ils avaient imaginée. » Ligne de feu ne transforme pas le conflit en légende. Il lui laisse la boue sous les ongles.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026