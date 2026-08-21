Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#International

Québec : le 12 août, les ventes de fiction multipliées par 14,5

Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.

Le 21/08/2026 à 08:30 par Nicolas Gary

| 1 Partages

Publié le :

21/08/2026 à 08:30

Nicolas Gary

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L’idée tenait presque de l’évidence : choisir une journée et inviter les lecteurs à acheter québécois. En 2014, les auteurs jeunesse Patrice Cazeault et Amélie Dubé lançaient sur le web « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! », alors que l’industrie locale traversait une période morose. ActuaLitté suivait déjà la première édition et ses résultats. Si, si : relisez notre article de 2014

Douze ans plus tard, le rendez-vous n’a manifestement rien perdu de son efficacité commerciale. D’après le bilan 2026 de Gaspard, le système d’information sur les ventes de la Banque de titres de langue française (BTLF), les ventes de fiction québécoise enregistrées le mercredi 12 août ont été multipliées par 14,5, soit une hausse de 1345 % par rapport à la moyenne des quatre mercredis précédents.

Jamais, depuis le lancement de l’initiative en 2014, l’écart relatif mesuré par Gaspard n’avait été aussi élevé. Il atteignait +221 % cette première année, puis +483 % en 2015, +262 % en 2016, +390 % en 2017, +341 % en 2018, +621 % en 2019, +599 % en 2020, +672 % en 2021, +634 % en 2022 et +621 % en 2023. L’accélération devient particulièrement nette ensuite : +972 % en 2024, +1146 % en 2025 et désormais +1345 %.

La littérature québécoise frôle les 2000 %

Toutes les familles éditoriales ne profitent pas du mouvement avec la même intensité. Pour les livres québécois, la littérature affiche +1987 %, la bande dessinée +1019 %, la jeunesse +644 % et les autres catégories +230 %. La BTLF souligne que la fiction — roman adulte, jeunesse et BD — constitue le premier bénéficiaire de la journée.

Le passage en librairie bénéficie néanmoins aux ouvrages étrangers. Ceux-ci enregistrent +157 % en jeunesse, +81 % en littérature, +67 % en bande dessinée et +55 % dans les autres catégories. Toutes origines confondues, le 12 août se traduit donc par +932 % en littérature, +451 % en jeunesse, +322 % en BD et +190 % ailleurs.

L’opération reste ainsi très nettement favorable à la production québécoise, tout en s’accompagnant d’une augmentation des achats de livres étrangers dans le périmètre étudié.

David Goudreault prend la tête

En littérature, David Goudreault arrive en tête avec Traumathys (Stanké), publié le 5 août. Le roman replonge dans les motifs qui traversent son œuvre : itinérance, maladie mentale, surdoses et marginalité, autour de Mathys, pris notamment dans les manipulations d’un agent des services secrets canadiens.

Deuxième, C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Boréal), suit Jonas Dorléon, professeur d’histoire et de géographie contraint de quitter Port-au-Prince et d’entreprendre une traversée des Amériques dans l’espoir de rejoindre le Canada. Paru au Québec le 10 mars, ce premier roman a été publié en France par Grasset le 19 août 2026.

Christian Guay-Poliquin occupe la troisième place avec Le Mur (La Peuplade), précisément paru au Québec le 12 août. Dans une ville coupée par une frontière, Héléna, employée d’une agence de rénovation, découvre des tunneliers clandestins et envisage à son tour de traverser. L’éditeur présente le roman comme une exploration politique et existentielle de l’exil, du travail et de la frontière.

Le classement se poursuit avec Exploser tout bas, de Geneviève Jannelle (Québec Amérique), Les derniers mandarins, de Louise Penny et Mellissa Fung (Flammarion Québec), Haute saison : Textes inédits, qui réunit Marianne Brisebois, Marie-Christine Chartier, Valérie Chevalier, Sophie Laurin et Benoit Picard (Hurtubise), Spritz Club, d’Amélie Dubois (KO Éditions), Le murmure des bombes T.2, de Marthe Laverdière (Éditions de l’Homme), Parlez-moi d’amour, de Léa Clermont-Dion (Cardinal), puis Deuil et divertissement, d’Antoine Achard (VLB éditeur).

Anniversaire affreux, mais première place

En jeunesse, Affreux anniversaire, publié par la courte échelle, s’installe au sommet. Le recueil marque les dix ans de la collection Noire : dix auteurs et autrices y proposent autant de nouvelles construites autour d’anniversaires qui tournent mal, du vœu malencontreux à l’apparition inquiétante.

Viennent ensuite Rap pour violoncelle seul, de Maryse Pagé (Leméac), puis le premier tome des Chroniques post-apocalyptiques, d’Annie Bacon (Bayard Canada). Le Prouteur rayé, d’Anne Leblanc et Marianne Paquet, illustré par Orbie (Les 400 coups), occupe la quatrième position. L’album était disponible au Québec depuis le 5 août et plusieurs animations avaient justement été organisées autour du livre pour la journée du 12 août.

Complètent le top 10 Ce qui disparaît, de Marie-Andrée Arsenault et Gabrielle St-Germain (Québec Amérique), Scélératatouille, de Dominique Demers et Jess Pauwels (Auzou Québec), Nous sommes tous faits de molécules, de Susin Nielsen (la courte échelle), La rentrée des 1000 enfants, de Valérie Fontaine (Québec Amérique), le deuxième tome des Chroniques post-apocalyptiques, d’Annie Bacon (Bayard Canada), et Les disparus, de Whitney St-Onge B. (Scarab).

Michel Rabagliati en tête de la BD

Du côté de la bande dessinée, Michel Rabagliati décroche la première place avec Y a d’la joie (La Pastèque). Publié au Québec au printemps, le nouvel épisode consacré à Paul se déroule sur deux journées et avance par fragments du quotidien : promenade, piano, café, métro, souvenirs d’enfance et réflexions sur le passage du temps.

Opioïdes et organes, d’Arizona O’Neill (Alto), arrive deuxième, devant Toujours sur scène, de Jean-Sébastien Bérubé (La Pastèque). Suivent Les ananas de la colère, de Cathon (Pow Pow), La nouvelle T.2, de Cassandra Calin (Scholastic), Rose à l’île, autre ouvrage de Michel Rabagliati (La Pastèque), La bande à Charlot, d’Olivier Carpentier (Presses Aventure), La nouvelle T.1, de Cassandra Calin, Crue, de Jean-Paul Eid et Claude Paiement (La Pastèque), et Pointe-Obscure, de Geneviève Bigué (Front Froid).

À elle seule, La Pastèque place ainsi quatre ouvrages parmi les dix meilleures ventes de BD du 12 août.

Pierrafeu devant Lévesque et Trudeau

Dans les autres catégories, Un dîner avec les Pierrafeu, de Tristan Demers (Hurtubise), prend la première place. Paru le 6 août, l’ouvrage revient sur l’histoire de l’adaptation et du doublage québécois des Pierrafeu, série dont la version locale a profondément marqué la culture populaire de la province.

Il devance Lévesque/Trudeau T.2, de Jean-François Lisée (Carte Blanche), et Folks & Forks T.3, de Frédérike Lachance-Brulotte (Pratico). Arrivent ensuite Se tenir debout!, de Françoise David (Écosociété), Les vertèbres de Joséphine, de Joséphine Bacon et Laure Morali (Mémoire d’encrier), Le courage et la joie, de Catherine Dorion (Lux), Les fascistes n’ont jamais compté les étoiles, de Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi (Mémoire d’encrier), Tout va bien, de Jonathan le Prof (Éditions de l’Homme), Rue Duplessis, de Jean-Philippe Pleau (Lux), puis le premier tome de Lévesque/Trudeau, de Jean-François Lisée (Carte Blanche).

Le fonds fait mieux que les nouveautés

Le palmarès ne raconte pourtant qu’une partie du phénomène. La BTLF s’est également intéressée au nombre de références différentes achetées et constate que le 12 août élargit fortement la variété des titres de fiction vendus.

Pour les nouveautés québécoises, leur nombre passe d’une moyenne de 573 à 1200 références, soit +109 %. Mais l’écart devient plus spectaculaire encore pour les ouvrages publiés depuis plus d’un an : 1549 titres différents lors des journées de référence, contre 4860 le 12 août, soit +214 %.

L’effet existe également pour les publications étrangères, dans des proportions bien moindres : les nouveautés passent de 1510 à 2024 références (+34 %), tandis que les titres de plus d’un an progressent de 2355 à 3160, également +34 %.

Toutes origines réunies, 3224 nouveautés distinctes trouvent preneur le 12 août, contre 2083 en moyenne lors des quatre mercredis précédents (+55 %). Pour les ouvrages publiés depuis plus d’un an, le nombre passe de 3904 à 8020 : +105 %. Le rendez-vous bénéficie donc très largement au catalogue, et pas seulement aux ouvrages installés sur les tables de nouveautés.

Deux fois plus d’auteurs québécois

L’élargissement se retrouve du côté des signatures. Le nombre d’auteurs québécois distincts dont au moins un ouvrage est vendu passe de 1454 lors d’un mercredi de référence à 3182 le 12 août, soit +119 %.

Pour les auteurs étrangers, Gaspard dénombre 3856 noms contre 3034 habituellement (+27 %). Toutes origines confondues, le nombre d’auteurs différents représentés dans les achats atteint 6933, contre 4454 lors des journées comparées, soit +56 %.

La géographie confirme enfin que le phénomène dépasse Montréal. Pour les ouvrages québécois, les ventes augmentent de 1449 % dans le Grand Montréal, de 1806 % dans le Grand Québec et de 1164 % dans les autres régions. Les titres étrangers gagnent respectivement 104 %, 113 % et 85 %. Toutes origines réunies, les hausses atteignent 733 %, 826 % et 610 %.

Ce que mesurent exactement ces chiffres

Une précaution demeure indispensable : ces pourcentages ne représentent pas l’ensemble du marché québécois du livre. Pour son étude 2026, Gaspard compare les ventes du mercredi 12 août à la moyenne cumulée de celles des quatre mercredis précédents — 15, 22 et 29 juillet, puis 5 août — et ne conserve que les ventes au détail transmises par les librairies indépendantes de son périmètre.

Le +1345 % ne signifie donc pas que les ventes de fiction québécoise ont augmenté de 1345 % par rapport au 12 août 2025. Il mesure l’écart entre cette journée particulière et un mercredi moyen immédiatement antérieur. En revanche, la série historique publiée par la BTLF montre bien que cet écart relatif atteint en 2026 son plus haut niveau depuis le lancement de l’opération.

La BTLF, qui se présente comme un organisme au service de la chaîne francophone du livre au Canada, exploite deux outils : Memento, destiné au référencement pour les librairies et bibliothèques, et Gaspard, consacré aux données de ventes. Elle indique référencer en moyenne 65.000 nouveautés par année. En 2025, 4455 nouveautés québécoises et canadiennes ont été enregistrées, 253.787 titres distincts ont connu au moins une vente dans Gaspard et Memento comptait 3,07 millions d’entrées.

Gaspard permet également la production d’analyses et de rapports spécifiques sur le marché québécois. Son développement bénéficie du Plan d’action sur le livre du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du soutien du gouvernement canadien, par l’intermédiaire du Fonds du livre du Canada.

D’une initiative lancée presque spontanément sur le web en 2014, le 12 août est donc devenu un cas assez singulier d’observation du comportement d’achat en librairie : en 2026, l’écart ne se lit plus seulement dans les volumes écoulés, mais dans le nombre de titres et d’auteurs effectivement achetés. Et, pour la fiction québécoise, le multiplicateur atteint désormais 14,5.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

 
 

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Gironde : un livre vendu pour un arbre replanté après les incendies

Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre. 

19/08/2026, 10:41

ActuaLitté

Russie : l’autoédition représente 61 % du numérique

L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».

18/08/2026, 11:31

ActuaLitté

Amazon : un livre vendu sur cinq contient plus de 25 % d'IA

L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.

18/08/2026, 10:58

ActuaLitté

Kobo : deux années de résultats qui doublent, selon le PDG

Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.

17/08/2026, 16:37

ActuaLitté

États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.

11/08/2026, 10:20

ActuaLitté

Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.

10/08/2026, 17:17

ActuaLitté

USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.

07/08/2026, 08:30

ActuaLitté

La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.

06/08/2026, 18:18

ActuaLitté

Amazon franchit les 3000 milliards $, probablement pas avec des livres

Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.

05/08/2026, 11:18

ActuaLitté

Actes Sud s’offre Minus, la maison qui fait parler les familles

Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

04/08/2026, 11:34

ActuaLitté

Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an

Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...

30/07/2026, 13:42

ActuaLitté

Cultura ouvrira un magasin de 1600 m2 près de Grenoble

Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.

30/07/2026, 13:02

ActuaLitté

Comment réaliser des économies sur les lectures scolaires ?

Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.

30/07/2026, 12:58

ActuaLitté

Lagardère Publishing : Musso et Lemaitre font la bonne fortune de Bolloré

Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.

29/07/2026, 12:33

ActuaLitté

IFLA : la fin annoncée des financements Gates rebat les cartes

Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.

28/07/2026, 17:18

ActuaLitté

À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.

28/07/2026, 10:47

ActuaLitté

Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.

23/07/2026, 16:25

ActuaLitté

Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.

23/07/2026, 15:54

ActuaLitté

États-Unis : le broché et l’audio soutiennent les revenus de l’édition en mai

Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.

 

22/07/2026, 13:49

ActuaLitté

De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

21/07/2026, 12:50

ActuaLitté

7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

ActuaLitté

Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique

Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.

17/07/2026, 17:16

ActuaLitté

La remise de 5 % fidélise-t-elle vraiment les clients des librairies ?

Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.

16/07/2026, 11:00

ActuaLitté

Des salaires plus élevés chez cet éditeur : pourquoi les minimas sociaux sont revus à la hausse

Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.

09/07/2026, 16:47

ActuaLitté

Pour contrer Amazon, Stck veut rendre aux éditeurs leurs lecteurs

Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.

04/07/2026, 11:38

ActuaLitté

Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil

Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.

02/07/2026, 16:55

ActuaLitté

En Chine, les séries et les films font vendre les livres

Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 confirment le poids des adaptations dans la trajectoire commerciale des livres. D’après les données OpenBook analysées par Publishing Perspectives, la visibilité apportée par les films, séries et projets transmedia relance aussi bien des romans que des titres jeunesse ou des œuvres étrangères.

02/07/2026, 10:37

ActuaLitté

Belgique francophone : le numérique freine le recul de l’édition

Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.

26/06/2026, 16:09

ActuaLitté

Imprimerie : le Groupe Messages s’offre Escourbiac, spécialiste du beau livre

L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.

26/06/2026, 13:37

ActuaLitté

Littérature et poche : le thriller offre l’une des rares croissances du marché

Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.

25/06/2026, 16:40

ActuaLitté

Scolaire et essais politiques : les deux hausses qui tranchent dans l’édition 2025

L’enseignement scolaire et les documents, actualité et essais figurent parmi les rares catégories en croissance en 2025. Le premier progresse de 8,2 %, à 315,9 M€, sous l’effet des réformes de programmes. Le second gagne 5,9 %, à 106,2 M€, porté par des livres directement liés à la séquence politique française et internationale.

25/06/2026, 16:31

ActuaLitté

Édition : en 2025, le chiffre d’affaires résiste mieux que les ventes

Les éditeurs français ont réalisé 2,883 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en baisse de 0,6 % sur un an. Le recul des exemplaires vendus, à 419,6 millions (-1,5 %), prolonge une érosion désormais installée. Les données du Syndicat national de l’édition dessinent un secteur qui resserre sa production, mise davantage sur le fonds et voit les droits d’auteur portés en charge progresser malgré le tassement de l’activité.

25/06/2026, 13:03

ActuaLitté

Le groupe Eilean Books (De Saxus) placé en redressement judiciaire

Après plusieurs jours à bruisser sur les réseaux, l’information est tombée : Eilean Books, société qui porte notamment le label De Saxus, a été placée en redressement judiciaire le 24 juin par le Tribunal des activités économiques de Paris. La procédure ouvre une période d’observation de six mois, sans éclairer encore le sort des parutions, précommandes ou contrats en cours.

25/06/2026, 11:19

ActuaLitté

La Sofia a réparti près de 34 millions € aux auteurs et éditeurs en 2025

L’assemblée générale 2026 de la Sofia a validé ses résolutions, renouvelé son Comité de surveillance et dressé le bilan d’une année 2025 marquée par près de 34 millions d’euros répartis aux auteurs et éditeurs. L’organisme place aussi l’intelligence artificielle, la promotion de la lecture, le livre d’occasion et l’économie des festivals littéraires parmi ses grands chantiers.

24/06/2026, 14:31

ActuaLitté

Livre audio aux États-Unis : 2,43 milliards $, l’IA reste à 0,03 %

Le marché américain du livre audio a généré 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 %, selon l’Audio Publishers Association. L’offre augmente rapidement, les créations pensées d’abord pour l’écoute prennent de l’ampleur, tandis que les titres narrés par IA restent presque invisibles dans les revenus du secteur.

 

23/06/2026, 10:30

ActuaLitté

Pearltrees renforce sa plateforme éducative avec deux investisseurs

Pearltrees Education, plateforme numérique utilisée dans les collèges et lycées, a annoncé l’entrée de deux investisseurs français à son capital. L’opération doit soutenir le développement de sa plateforme scolaire, de ses contenus numériques et de son intelligence artificielle dédiée à l’éducation.

22/06/2026, 10:48

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Pour les créanciers de Humanoids, l'espoir d'un recouvrement s'éteint

Exclusif —Au mois d'octobre 2025, le groupe américain Humanoids, dont la maison d'édition Les Humanoïdes associés est alors un « bureau français », se déclare en faillite. S'ouvre alors l'équivalent d'une procédure de liquidation judiciaire pour la structure, écrasée par des dettes colossales, d'un montant total de 23 millions $. La justice américaine vient de clore la procédure, laissant de nombreux créanciers bredouilles et au moins autant de questions en suspens.

21/08/2026, 09:28

ActuaLitté

OpenAI accusé de reproduire un best-seller jeunesse allemand

Carlsen, l’auteur Marc-Uwe Kling et l’illustratrice Astrid Henn ont assigné OpenAI en justice en Allemagne pour atteinte au droit d’auteur. Ils accusent ChatGPT de pouvoir produire, à partir de requêtes simples, des histoires et des illustrations très proches de leur série jeunesse à succès Das NEINhorn, jusqu’à générer des maquettes de livres prêtes à imprimer.

20/08/2026, 17:51

ActuaLitté

Médiathèques : les grandes ouvertures à suivre à la rentrée 2026

De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.

20/08/2026, 16:44

ActuaLitté

À Princeton, des cartes perforées de 1975 ramènent à des ballades du XIXe siècle

Une petite boîte récupérée par la Cotsen Children’s Library de Princeton contenait quelques centaines de cartes perforées vieilles d’un demi-siècle. Pas de programme informatique oublié ni de message secret : ces cartons de 1975 renvoyaient à une collection de ballades populaires. En suivant trois d’entre eux, Katie Zondlo a fini devant une feuille imprimée à Glasgow quelque 120 ans auparavant. Avec, entre les deux, trois générations de catalogues.

20/08/2026, 16:12

ActuaLitté

“On a le moral, on y croit” : les éditions La Simarre de retour

Exclusif — L'annonce de la liquidation judiciaire des éditions La Simarre, au début du mois d'avril dernier, ressemblait fort à une conclusion. Fort heureusement, un projet de reprise, porté par un salarié de la structure, Laurent Cureau, s'est concrétisé, permettant à l'éditeur-imprimeur de poursuivre ses activités.

20/08/2026, 16:11

ActuaLitté

L'histoire d'une famille juive en France, de 1750 à 1950

Suivons l'histoire d'une famille juive alsacienne de 1750 à 1950, à travers trois grandes guerres. L’histoire de cette famille permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.

20/08/2026, 13:58

ActuaLitté

Le roi britannique du true crime lâché par ses éditeurs après de graves accusations

Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.

20/08/2026, 13:29

ActuaLitté

Adrienne Heymans et Charlotte Couture rejoignent Pandacraft

La structure éditoriale Pandacraft, créée en 2013 et dont l'activité est centrée sur la vente d'abonnements à des kits ludo-éducatifs et des magazines pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, fait état de deux recrutements, afin d'appuyer une « stratégie d'accélération ».

20/08/2026, 12:43

ActuaLitté

Alexandra Palt, ex-présidente du WWF France, rejoint Multikulti Éditions

Ancienne présidente du WWF France et ex-dirigeante de L’Oréal chargée des questions de responsabilité sociale et environnementale, Alexandra Palt rejoint Multikulti Éditions. Elle assurera bénévolement la direction de la collection « Les Réparateurs », consacré aux initiatives qui tentent de « réparer » les fractures sociales.

20/08/2026, 12:16

ActuaLitté

Face aux algorithmes et à l'IA, protéger la diversité des expressions culturelles

Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.

20/08/2026, 11:26

ActuaLitté

Russie : l’expertise juridique des livres pourrait passer sous statut d’État

La Russie n'en est plus à une précaution près quand il s’agit de mettre un livre en rayon, ou de l'en exfiltrer. Après les marquages, retraits et risques d’amende, le ministère du Numérique envisage de donner un statut d’État au centre d’expertise de l’Union russe du livre. Officiellement, il s’agit d’harmoniser l’application du droit. Pour les libraires, une autre question se pose déjà : qui paiera pour vérifier des dizaines de milliers de références ?

20/08/2026, 11:25

ActuaLitté

Au Québec, les librairies font vivre les quartiers… avec 3,6 % de marge

On peut contribuer à 225 millions $ de valeur ajoutée au PIB québécois, soutenir environ 3000 emplois directs et indirects et récolter un 9,46 sur 10 auprès des clients interrogés, tout en composant avec une marge bénéficiaire moyenne de 3,6 %. Une étude commandée par l’Association des libraires du Québec mesure ce paradoxe : la librairie indépendante pèse lourd dans son milieu, avec très peu de gras dans les comptes.

20/08/2026, 10:21

ActuaLitté

Lutter toujours : disparition d'Yvette Roudy, ministre et autrice

Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

20/08/2026, 09:45

ActuaLitté

“Il faut casser certains codes” : Castagora invente une autre médiathèque

Après cinq années de préparation, Castanet-Tolosan ouvrira le 1er septembre 2026 Castagora, un équipement de 1200 m² qui réunit médiathèque et centre social sans les juxtaposer. Avec 26.000 documents, une ludothèque, des espaces numériques, une cuisine, un café ou encore un potager, la ville de l’agglomération toulousaine mise sur un lieu conçu avec les habitants.

19/08/2026, 17:55

ActuaLitté

La justice ordonne la sortie de Moben, auteur incarcéré, d'une “prison pour narcotrafiquants”

Exclusif - Transféré au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe en fin d'année 2025, Moben, coauteur du livre de cuisine Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (avec Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville) s'était vu reprocher l'écriture et la publication de cet ouvrage. Au point que son transfert dans une de ces très médiatiques prisons, voulues par Gérald Darmanin, ressemblait à une sanction... La justice vient d'ordonner sa sortie du QLCO, pour un retour au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

19/08/2026, 15:14

ActuaLitté

Russie : 11 millions de livres auraient brûlé chez Wildberries

La destruction d'ouvrages change de camps dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 11 millions de livres auraient été détruits dans des installations logistiques de Wildberries, touchées depuis la seconde moitié de juillet par une série d’attaques de drones. Ce bilan, établi au 13 août par trois organisations professionnelles russes, reste provisoire : l’opérateur RWB poursuit encore l’inventaire des sites sinistrés.

19/08/2026, 13:12

ActuaLitté

Québec : les ventes de livres au plus haut depuis dix ans, mais pas en librairie

Au Québec, les ventes finales de livres neufs ont atteint 727,7 millions $ en 2025, leur plus haut niveau des dix dernières années. Mais derrière cette progression de 3,2 %, les librairies restent quasiment immobiles et la grande diffusion recule encore. Le moteur est ailleurs : les transactions finales réalisées par les éditeurs bondissent de 17,8 %, au point d’expliquer à elles seules toute la croissance annuelle.

19/08/2026, 11:49

ActuaLitté

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match

Exclusif - Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice. 

19/08/2026, 10:05

ActuaLitté

L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade

Katherine Mansfield fera son entrée dans la Bibliothèque de la Pléiade le 22 octobre 2026 avec Nouvelles et autres écrits, plus de deux cents textes, pour l’essentiel retraduits. Cette consécration tardive a aussi valeur de symbole : morte à 34 ans et devenue l’une des grandes figures du modernisme, la Néo-Zélandaise ne sera que la 18e femme accueillie comme autrice dans une collection où celles-ci représentent encore à peine 7 % des auteurs de la collection.

18/08/2026, 16:41

ActuaLitté

“On regarde l’autre avec des yeux plus doux que ceux que l’on s’inflige”

Thomas Binggeli, primo-romancier, publie en cette rentrée Virginia dans les tours, aux éditions suisses La Veilleuse. Plutôt que de revenir longuement sur la genèse de son livre, il a choisi un format plus direct : trois questions pour éclairer les tours, Virginia et la relation singulière qui unit l’héroïne au narrateur.

18/08/2026, 16:03

ActuaLitté

John Crowley, l’un des écrivains les plus singuliers de la fantasy, est mort

L’écrivain américain John Crowley, l’une des voix les plus singulières de la fantasy et de la science-fiction contemporaines, est mort le 8 août 2026, à 83 ans. Auteur de Petit, Grand, du cycle Ægypt ou encore de Kra, il avait bâti en un demi-siècle une œuvre qui n’a cessé de circuler entre imaginaire, roman historique et littérature générale. En France, les éditions L’Atalante avaient précisément entrepris depuis quelques années de le remettre au premier plan.

18/08/2026, 14:39

ActuaLitté

Royaume-Uni : 233 libraires réclament les avantages fiscaux des pubs

Le gouvernement britannique veut préserver les pubs et les salles de concert qui font vivre les rues commerçantes. Les libraires ont entendu l’argument. Plus de 200 indépendants, soutenus par plusieurs écrivains, demandent désormais au Premier ministre Andy Burnham de leur accorder le même traitement : une baisse de 20 % des business rates en Angleterre à partir d’avril 2027. Pour la Booksellers Association, la question se compte déjà en milliers de livres... sterling, ou imprimés.

18/08/2026, 11:00

ActuaLitté

Angers, Carcassonne Agglo... Des projets de bibliothèques soutenus par l'État

La troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques, laquelle vient soutenir des projets d'établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional », mobilise en 2026 un montant de 8,6 millions €. Parmi les bénéficiaires, la commune d'Angers et la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.

18/08/2026, 10:59

ActuaLitté

Ukraine : après de nouvelles frappes, l'industrie du livre au bord de “l'effondrement“

Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».

18/08/2026, 10:57

ActuaLitté

Ingram lance Covered, son concurrent de NetGalley et Edelweiss

Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.

18/08/2026, 10:38

ActuaLitté

De la langue française à la langue courante, des termes nouveaux à embrasser

Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.

18/08/2026, 10:29

ActuaLitté

À 25 ans, Camille Bustos lance Obsydia, sa maison de romance et dark romance

Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.

17/08/2026, 18:03

ActuaLitté

Ceci n’est pas un monstre : quand la psychanalyse devient tribunal

Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.

17/08/2026, 14:47

ActuaLitté

Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis

Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.

17/08/2026, 13:15

ActuaLitté

En 2025, l'Union européenne comptait 1,8 million d'artistes et d'auteurs

Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.

17/08/2026, 12:45

ActuaLitté

Une librairie queer et féministe ouvre à Hambourg, sans Harry Potter

À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.

16/08/2026, 17:19

ActuaLitté

Livres, bibliothèques, patrimoine : l’UNESCO prépare l’après-guerre en Ukraine

Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.

16/08/2026, 13:10

ActuaLitté

Jason Arday, mort à Londres neuf jours après sa démission, et son livre maintenu

Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte. 

16/08/2026, 12:25

ActuaLitté

Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.

15/08/2026, 16:50

ActuaLitté

Fanzine sexuel, atelier au lycée, alertes répétées : l’affaire Maadiar

Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.

14/08/2026, 18:22

ActuaLitté

Chute devant la BnF : au tribunal, tout glisse pour l'établissement

Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.

14/08/2026, 12:21

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.