Les valises de Caracas

À Caracas, les morts sont là avant le café. Donizetti en croise deux devant son immeuble, puis part travailler. Il faut bien vivre. Fonctionnaire dans une agence de presse gouvernementale, père divorcé, compagnon pas très courageux mais pas franchement mauvais, il arrondit ses fins de mois en convoyant des valises dont il vaut mieux ignorer le contenu. La consigne tient en une respiration : « Pas de questions. Pas d’analyse. » C’est pratique. C’est aussi comme ça qu’un pays s’abîme.

Juan Carlos Méndez Guédez installe son antihéros dans une ville où la violence n’a plus besoin de faire irruption : elle habite déjà les murs. Donizetti regarde le ciel et pense : « Si Dieu existait, il ne saurait jamais qu’il existe un endroit qui s’appelle Caracas. » Le Guaire lui-même devient « un fleuve qui n’ose pas être fleuve. » Tout pue, tout circule pourtant : l’argent, les ordres, les combines, les mensonges.

Le grand mérite du livre est de refuser la leçon politique. Il préfère boxer. Manuel, ami d’enfance de Donizetti, lui donne le rythme : « Reculer. Survivre. Se battre à la Canto. En marche arrière mais en frappant fort. » La prose fait pareil. Elle avance par directs, esquives, souvenirs, plaisanteries sales, brusques montées de tendresse.

Son bonhomme n’est ni un héros ni un salaud exemplaire. Il veut seulement ses primes, son whisky, un peu de paix : « Je ne veux rien savoir. » Et c’est précisément ce renoncement qui le rend intéressant.

À force de vouloir tout faire entrer sur le ring, Méndez Guédez surcharge cependant certains rounds. Les anecdotes de boxe, les souvenirs familiaux, les circuits parallèles de corruption et quelques silhouettes secondaires étirent parfois la course. La satire, elle aussi, force occasionnellement le trait : militaires, bureaucrates et profiteurs frôlent alors la caricature. Le texte formule presque lui-même son défaut : « Les répétitions asphyxient. »

Reste une énergie rare. Le noir ne plombe jamais complètement la comédie, la comédie n’efface jamais les cadavres. Caracas danse au bord du trou et vit, comme le dit un personnage, avec « l’humour du désespoir ». Voilà le livre : féroce, bancal par endroits, terriblement vivant. Un récit où l’on prend des coups jusqu’au moment où l’on comprend qu’il faudra peut-être les rendre.

Sortie le 28 août.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026