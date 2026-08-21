Mississippi : trois femmes face au déluge et à leur passé

Tiffany Quay Tyson est une auteur étasunienne née dans le delta du Mississippi : Les trois rivières est son premier roman, il date de 2015 en VO mais c’est le second publié en français après Un profond sommeil sorti chez nous en 2022 (2018 en VO).

La traduction de l’anglais (US) est signée par Héloïse Esquié. Les trois rivières, ce sont la Yazoo, la Yalobusha et la Tallahatchie, qui se rejoignent au cœur du delta du Mississippi.

Nous sommes au plus profond de la Bible Belt, « une région où des jours et des semaines s’écoulaient sans qu’ils aient rien à rapporter, si ce n’étaient la production de coton et le cours du poisson-chat » et White Forest est l’une de ces « petites villes qui n’offraient rien qu’une dose régulière de café, d’alcool et de religion aux paysans et musiciens qui parcouraient le Delta du nord au sud et retour dans leurs vieilles bagnoles et leurs pick-up rongés par la rouille ».

On y retrouve Melody qui avait réussi à quitter sa famille et sa région mais qui doit abandonner sa carrière musicale pour revenir au chevet de son père mourant.

Il y a là son frère Bobby au cerveau jadis grillé lors d’un baptême aussi tragique qu’évangélique. Maurice l’infirmier black qui s’occupe du père de Melody gravement malade tandis que la mère, Geneva, semble plutôt battre la campagne.

Et puis Chris, le manager de Melody qui n’entend pas perdre sa chanteuse et enfin, Obi et son fils Liam qui sont d’ascendance indienne chickasaw.

Comme dans tout bon roman noir, tout le monde va se retrouver rassemblé pour l’arrivée d’un dernier et fatidique personnage : le déluge ! Une tempête mémorable qui va s’abattre sur la région et bouleverser le cours des rivières tout comme le destin des hommes.

« Un grondement de tonnerre traversa le ciel. [...] Ça va être le déluge. Vaut mieux pas être là quand les eaux montent, je te le promets. [...] Elle n’avait pas besoin d’un analyste météo pour savoir que les rivières allaient sortir de leur lit. [...] On pourrait avoir cinquante centimètres de pluie avant midi. Les digues ne tiendront pas. »

Sur le petit groupe que les eaux vont réunir, plane l’ombre éclairée de Pisa, une indienne chickasaw un peu chamane.

« Elle vient d’une longue lignée de devins, et sa mère lui a appris à employer les herbes et les plantes pour guérir. C’est pas de la magie. – Alors c’est quoi ? »

Comme souvent dans un roman noir, celui-ci mesure le poids des décisions, celles qu’on n’a pas prises et celles qu’on n’aurait pas dû prendre : « mauvaises décisions, mauvais choix, une longue série qui s’étalait sur des années et des années ».

« Personne n’est obligé de rien », dit Melody, reprenant les mots de George Walter. Cet inconnu qui l’avait prise en stop s’était avéré avoir raison sur tant de choses. « Tout est un choix, dans la vie ».

Jusqu’à ce que vienne le moment de rendre des comptes, de répondre de ses actes et de faire peut-être enfin les bons choix. Pour les personnages réunis au confluent des trois rivières, ce moment a sonné quand survient le déluge.

Si ce récit se détache un peu du lot habituel de ces romans étasuniens auxquels nous sommes désormais habitués, c’est surtout grâce à deux ou trois personnages particulièrement réussis.

Quelques femmes notamment : Melody, la jeune femme revenue régler quelques comptes sur ses terres d’enfance, Geneva, sa mère à moitié folle (ou à moitié libre ?) et Pisa, l’indienne dont la sagesse clairvoyante tente de guider les unes et les autres. Trois belles figures féminines qui tentent d’échapper à leurs destins et cela au fil de plusieurs générations (Geneva évoquera longuement sa propre mère, la grand-mère de Melody).

L’autre personnage qui vaut le voyage du côté du Mississippi, c’est ce fameux déluge. Nous sommes au cœur de la Bible Belt et quand on parle de déluge, c’est forcément avec des accents mystiques ou religieux pour donner de la force, de la résonance à ce qui va se passer et se dénouer. Mais s’il reste typique de la région, ce folklore évangélique ne vient jamais gâcher le récit et l’auteure ne se contente pas d’une allégorie trop facile : les descriptions de ces forces de la nature, littéralement déchaînées, valent vraiment le voyage (assis confortablement chez soi, j’entends) et viennent donner de l’intensité au récit, de la profondeur à ces personnages et à ces femmes.

Voilà de quoi nous inciter à découvrir le second roman de cette auteure (Un profond sommeil déjà publié chez nous en 2022 chez Sonatine puis 10-18).

Par Bruno Ménétrier

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