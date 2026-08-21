Le Quatrième Péché : jusqu’où peut conduire l’envie ?

Quelques semaines plus tard, Max Lambert est interrogé par la police. Mari, père, homme socialement accompli, il semble irréprochable. Mais son passé raconte une autre histoire. Enfant d’un quartier ouvrier, élevé par une mère gouvernante au service d’une riche famille industrielle, Max a grandi entre deux mondes : celui des dominés et celui des puissants.

Dans cette grande maison bourgeoise, il a appris très tôt que les apparences sont trompeuses. Que les humiliations sont silencieuses. Et que l’envie peut devenir une arme à double tranchant.

Le Quatrième Péché, de Valérie Fayolle sortira le 10 septembre. Les éditions Récamier nous en proposent un extrait, en avant-première.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Nicolas Gary

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