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Médiathèques : les grandes ouvertures à suivre à la rentrée 2026

De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.

Le 20/08/2026 à 16:44 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

20/08/2026 à 16:44

Hocine Bouhadjera

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À Thouars, dans les Deux-Sèvres, la nouvelle médiathèque doit devenir la tête du réseau intercommunal de lecture publique. Installée en centre-ville, elle mêlera collections, espaces numériques, jeu et animation culturelle, avec notamment un jardin et une salle pouvant accueillir rencontres, lectures ou concerts.

Le projet architectural de l’Atelier Cambium et Deshoulières Jeanneau cherche parallèlement à conserver plusieurs éléments du bâti existant, dont les arcades de l’ancienne Société Générale et deux façades des années 1930. La nouvelle construction s’insère ainsi derrière un front patrimonial, complété par une enveloppe métallique contemporaine.

Le coût annoncé atteint 9,7 millions €, financés notamment par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, la CAF, la Ville et la Communauté de communes, dont le reste à charge était estimé à environ 3,55 millions €. L’ouverture au public est désormais officiellement fixée au 1er septembre 2026.

Le chantier a également réservé une difficulté patrimoniale. Malgré les tentatives de sauvegarde de la façade de l’ancien bar Le Skipper, celle-ci s’est révélée trop fragilisée et a dû être déconstruite. La collectivité prévoit sa reconstruction à l’identique, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France. Les autres façades anciennes intégrées au projet ont, elles, été étayées et conservées.   

Beauvais : un chantier plus long que prévu

À Beauvais, la médiathèque Argentine doit retrouver son public à la rentrée après un chantier d'extension et de restructuration engagé dans le cadre du renouvellement urbain du quartier. L'équipement, qui occupait jusqu'alors 357 m² accessibles au public, doit atteindre une surface totale de 644 m², avec notamment une meilleure accessibilité et une implantation plus visible depuis l'avenue Jean-Moulin.

Le calendrier a toutefois sensiblement glissé. En septembre 2024, la Communauté d'agglomération annonçait encore une livraison en septembre 2025, pour un coût prévisionnel de 3,2 millions €. Les documents budgétaires 2026 prévoient encore 1,3 million € pour l'extension.  

À LIRE - “Il faut casser certains codes” : Castagora invente une autre médiathèque

Mézidon : la bibliothèque déménage à la Ferme des Possibles

À Mézidon Vallée d’Auge, dans le Calvados, l’ancienne bibliothèque du Centre Jacques-Brel a fermé le 8 juin 2026 pour préparer son transfert vers la Ferme des Possibles. Le nouvel équipement ne sera pas une médiathèque isolée, mais l’une des composantes d’un tiers-lieu culturel installé dans la Ferme du Breuil, au sein d’un parc arboré de 15 hectares. Médiathèque-ludothèque, enseignement artistique, salle d’exposition, ateliers d’artistes et espaces participatifs doivent y cohabiter.

La partie médiathèque-ludothèque occupera environ 300 m². Le déménagement implique le traitement de plus de 10.000 documents, dont 8666 doivent recevoir de nouvelles puces, tandis que 3234 acquisitions supplémentaires viendront enrichir les collections. L’ambition affichée est de faire dialoguer lecture, jeu, création et pratiques artistiques plutôt que de juxtaposer plusieurs services culturels.

La médiathèque s’inscrit dans une opération beaucoup plus vaste : la réhabilitation complète de la Ferme du Breuil représente un budget global estimé à 12 millions € et constitue l’un des investissements importants de l’Agglomération Lisieux Normandie. Le chantier a par ailleurs dû intégrer plusieurs contraintes environnementales, notamment la présence d’espèces protégées comme les chauves-souris, la conservation d’une zone humide et la réduction des surfaces artificialisées.

Chennevières-sur-Marne : 3700 m² pour réunir médiathèque et conservatoire

À Chennevières-sur-Marne, la médiathèque Albert-Camus va prendre place dans un nouveau pôle culturel de plus de 3700 m², porté par Grand Paris Sud Est Avenir. Le bâtiment réunira sous le même toit la médiathèque, le conservatoire de musique et de danse Émile-Vilain et plusieurs associations culturelles. La bibliothèque occupera une partie du rez-de-chaussée et du premier étage, où sont notamment annoncés des espaces de lecture et un secteur numérique.

Le rez-de-chaussée comprendra également un auditorium de 130 places, mutualisable avec les autres activités du pôle. Le conservatoire prendra place au deuxième niveau, tandis qu’un parking souterrain de 50 places complétera l’équipement. Le coût total communiqué par la Ville s’élève à 17,361 millions €. Le pôle est un équipement porté par Grand Paris Sud Est Avenir, et la Métropole du Grand Paris a accordé 3,5 millions € de soutien au projet. L'ouverture au public est prévue pour septembre.

Ce projet a suscité une contestation politique publique. Dans une tribune publiée en mars 2025 dans le magazine municipal, des élus d’opposition dénonçaient des décisions prises « sans concertation, à des coûts exorbitants » et qualifiaient le futur équipement de « bloc de béton enclavé ». En juin, une autre tribune d’opposition parlait encore d’un « véritable mastodonte de béton » défigurant le centre-ville. La majorité municipale a de son côté reproché à ses opposants de réclamer davantage d’équipements publics tout en contestant leur coût. 

Les Gets : l’ancien presbytère devient médiathèque

Aux Gets, en Haute-Savoie, la nouvelle médiathèque prendra place dans l’ancien presbytère, entièrement réhabilité, avec l'ambition de conserver son identité patrimoniale. Le nouvel équipement développera 750 m² sur quatre niveaux, accessibles notamment par ascenseur, et doit associer lecture, découverte, création et transmission de l’histoire locale.

Le chantier répond aussi à une hausse spectaculaire de l’usage de la bibliothèque : la commune indique être passée de 8500 prêts en 2021 à plus de 21.000 en 2025. Les collections doivent suivre, avec un fonds qui progressera progressivement de 10.000 à 15.000 documents. L’investissement global approche les 3 millions €, avec plusieurs financements de la DRAC pour le bâtiment, le mobilier et les acquisitions.

La communication municipale actuelle évoque un investissement global de « près de 3 millions €  L’ancienne bibliothèque a fermé le 1er août afin de permettre le déménagement des collections. Rendez-vous est donné en octobre 2026 dans le nouveau bâtiment.

Clermont-Ferrand : près de 10.000 m² à l’Hôtel-Dieu

C’est de loin le projet le plus imposant de cette série. À Clermont-Ferrand, l’ancien Hôtel-Dieu, dont le bâtiment historique remonte aux années 1770, accueille la future Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu. L’équipement développera près de 9900 m² et intégrera les actuelles bibliothèques de Jaude et du Patrimoine. Son centre sera occupé par un forum de 2130 m², avec accueil, café, espace d’expérimentation numérique et fab lab, ainsi qu’un amphithéâtre de 200 places.

Les ailes historiques accueilleront les grands pôles documentaires, tandis qu’un jardin de lecture de 3651 m² prolongera l’établissement en extérieur. La Métropole chiffre l'opération à 62 millions €, financée avec l’État, la Région et le Département notamment. Le réseau métropolitain indique désormais une ouverture en octobre 2026.

Le projet aura toutefois connu un important glissement de calendrier. En 2021 et encore en 2022, Clermont Auvergne Métropole annonçait une ouverture en 2024. En 2024, la Bibliothèque publique d’information évoquait désormais 2025. L’échéance a depuis été repoussée à l’automne 2026. Le projet est d’ailleurs ancien : la BPI souligne qu’il est attendu depuis plus de quinze ans et a été précédé de plusieurs tentatives infructueuses.

Le retard tient notamment à la complexité du site. Des fouilles archéologiques ont été menées de novembre 2020 à août 2022, en parallèle du désamiantage, du déplombage et du curage. Les travaux principaux n’ont commencé qu’en mars 2023. Le bâtiment Dijon, partie la plus ancienne de l’Hôtel-Dieu, est en outre protégé au titre des monuments historiques. Les fouilles ont aussi révélé le premier « cardo » identifié à Clermont-Ferrand, l’un des grands axes nord-sud de l’antique Augustonemetum. Cette voie gallo-romaine, faite notamment de pouzzolane, de tuiles et de pierre volcanique, confirme l’occupation du site dès l’époque romaine.

Ermont : André-Malraux rouvrira après cinq mois de travaux

À Ermont, dans le Val-d’Oise, il ne s’agit pas d’une construction neuve mais de la modernisation d’un établissement inauguré en 1986. La médiathèque André-Malraux est fermée depuis le 4 juillet et doit le rester jusqu’au 30 novembre. Le projet vise notamment à adapter les lieux à des usages qui ont fortement évolué depuis leur ouverture. Une tisanerie, un espace consacré aux ateliers et un pôle jeux vidéo doivent ainsi rejoindre l’offre existante, tandis que le mobilier et l’organisation intérieure seront entièrement revus. Les travaux comprennent également un volet d’optimisation énergétique du bâtiment.

Pendant le chantier, le réseau Val Parisis est resté accessible et le portage à domicile a été maintenu. L’annexe André-Malraux a également renforcé temporairement ses horaires pendant l’été. La réouverture du bâtiment principal est fixée au mardi 1er décembre 2026.

Le montant propre à cette rénovation n’est pas détaillé dans les documents budgétaires publics consultés. Val Parisis prévoit néanmoins 2,343 millions € d’investissements en 2026 pour l’ensemble de son réseau de lecture publique, sans préciser la part consacrée à André-Malraux. 

Briec : une médiathèque-relais de 880 m²

À Briec, dans le Finistère, la nouvelle médiathèque doit prendre une tout autre dimension que l’ancien établissement de 242 m². Le futur équipement développera 880 m² en cœur de bourg, près du centre culturel Arthémuse, avec collections, numérique, espaces de travail, exposition et convivialité. 

Le projet représente environ 3,3 millions €, dont 1,706 million à la charge de Quimper Bretagne Occidentale, avec des financements de l’État, de la Région Bretagne et du Département du Finistère. En 2023, le coût prévisionnel était encore affiché à 2,33 millions €, sans qu’on puisse toutefois parler formellement de dérapage budgétaire, les périmètres de dépenses n’étant pas forcément identiques. 

Les travaux ont débuté en mars 2025. La réception est prévue fin octobre 2026, avant l’installation du mobilier et la commission de sécurité en décembre. L’ouverture est annoncée au premier trimestre 2027. Une bibliothèque éphémère installée dans l’ancienne caserne assure depuis octobre 2024 la continuité du service. Le bâtiment, conçu par Atelier 15, repose notamment sur une structure bois, répond à la RE2020 et a été raccordé au réseau de chaleur urbain. 

Champigny-sur-Marne : un point lecture avant la médiathèque de 2028

Dans le quartier du Bois-l’Abbé, la médiathèque André-Malraux a définitivement fermé le 15 juillet 2026. Un Point lecture ouvrira le 2 septembre dans la mairie annexe, avec environ 2500 documents, un service de réservation depuis les autres bibliothèques du réseau et des animations jeunesse. Les médiathèques Gérard-Philipe et Jean-Jacques-Rousseau restent également ouvertes. 

La nouvelle médiathèque, attendue en 2028 avenue Salvador-Allende, développera environ 1200 m² contre 500 m² aujourd’hui. Le projet, estimé autour de 8 millions €, doit proposer quatre grands espaces dédiés à l’inspiration, l’apprentissage, aux activités et aux rencontres. Les travaux sont annoncés pour le deuxième trimestre 2027, avec des financements notamment de la DRAC, de la Région et de la Métropole. 

Le dossier remonte toutefois à plusieurs années. Un premier projet de 1500 m², évalué en 2020 à 5,28 millions € et soutenu à hauteur de 750.000 € par la Région Île-de-France, devait ouvrir en 2023. Après l’alternance municipale de 2020, la nouvelle majorité l’a remis à plat, jugeant notamment son implantation dans un immeuble de logements inadaptée. L’ancien maire Christian Fautré avait dénoncé cette décision et le PCF organisé un rassemblement au Bois-l’Abbé en décembre 2020. 

À LIRE - À Lyon, une médiathèque majeure ferme plus d'un an, un chantier à plusieurs millions d’euros

La polémique s’est poursuivie en 2026 : l’opposition a dénoncé les 400.000 € prévus pour de nouvelles études, parlant de « gâchis d’argent public » et d’années perdues. La majorité défend au contraire la reprise du projet dans le cadre de la rénovation globale du Bois-l’Abbé, un programme de près de 450 millions €, et présente ces études comme nécessaires avant le lancement du chantier. 

Strasbourg-Elsau : de 190 à près de 340 m²

À Strasbourg, la médiathèque de l'Elsau a définitivement quitté fin juin ses locaux historiques de la rue Watteau, occupés depuis 1991. Avec 190 m², elle était la plus petite médiathèque strasbourgeoise. Elle doit reprendre son activité en septembre au Centre social et culturel de l'Elsau, avant son installation définitive dans la future Maison de services du quartier au second semestre 2027.

La transition est assez concrète : les trois quarts du fonds seront installés dans une salle provisoire de seulement 115 m². La future médiathèque disposera, elle, de près de 340 m², avec notamment un espace pour les bébés lecteurs, deux salles de travail, un espace presse agrandi et des actions destinées aux personnes apprenant le français.  La future Maison de services réunira également la mairie de quartier, le centre médico-social et la direction de territoire, dans le cadre du vaste renouvellement urbain de l'Elsau.

Moissy-Cramayel : médiathèque et ludothèque vont fusionner

À Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, le chantier porte sur la transformation de la médiathèque existante en médialudothèque. L’établissement de la place du 14-Juillet-1789 a fermé le 2 juillet afin d’être réaménagé pour accueillir à terme la ludothèque, jusqu’ici installée séparément. Le nouvel équipement réunira donc au même endroit livres, presse, CD, DVD et Blu-ray, mais aussi jeux et jouets.

Pour éviter une interruption prolongée, une médiathèque provisoire ouvrira le 1er septembre 2026 à La Boussole, 74 rue de l’Égalité. La ludothèque, elle, poursuit son activité pendant la majeure partie du chantier. La réunion des deux services dans le bâtiment définitif est annoncée pour la rentrée 2027. 

Le chantier est porté par Grand Paris Sud, qui gère désormais la médiathèque et la ludothèque. Le marché comprend cinq lots - gros œuvre et aménagement intérieur, revêtements, agencement, électricité, plomberie-chauffage-ventilation — pour une durée prévisionnelle de huit mois, dont deux mois de préparation. Son financement repose sur le budget de l’agglomération et une subvention de la DRAC. Aucun montant global fiable n’est toutefois rendu public dans l’appel d’offres, qui ne renseigne pas la valeur estimée des différents lots. 

Cette fusion constitue aussi la première étape d’un projet plus large autour de La Rotonde. La Ville souhaite à terme transformer le complexe en tiers-lieu réunissant cinéma, spectacle, centre social, médiathèque, ludothèque, coworking et animations. Grand Paris Sud réalise d’abord les travaux de la médialudothèque, avant une seconde phase portée par la commune. 

Chantonnay : une tête de réseau pour neuf bibliothèques

En Vendée, la future médiathèque intercommunale de Chantonnay est pensée comme le cœur d’un réseau qui compte neuf bibliothèques communales. Sur 1200 m², elle proposera environ 25.000 documents, mais aussi jeux de société, DVD, musique, jeux vidéo, rencontres et animations. Une équipe de 12 agents, épaulée à l’échelle du réseau par près de 150 bénévoles, doit faire fonctionner l’ensemble. Le bâtiment sera directement connecté à l’Espace Jeunesse et disposera d’une terrasse donnant sur le parc Clemenceau.

L’investissement atteint 6,6 millions €, dont 2,5 millions de subventions. Les travaux ont commencé en janvier 2026 : aménagements intérieurs au second semestre, extérieurs à partir de novembre, puis ouverture en septembre 2027. 

Metz-Borny : reconstruire après l’incendie de 2023

À Metz, le projet de Borny a une histoire particulière. La médiathèque Jean-Macé a été presque entièrement détruite par un incendie dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, pendant les violences urbaines. Après un point lecture de 50 m², la Ville a installé en mars 2024 la médiathèque provisoire Le Phénix, sur 500 m². Environ 110.000 documents ont été perdus dans l’incendie ; l’État a accordé 450.000 € pour commencer à reconstituer les collections et financer le mobilier et l’informatique du dispositif provisoire. 

Le nouveau bâtiment s’organisera autour d’un patio végétalisé et proposera cellules d’étude, postes informatiques, espace jeux vidéo, salle insonorisée pour l’expression orale, espace jeunesse et salle d’animation autonome. Les collections seront reconstituées avec les documents sauvegardés, les ressources du réseau et de nouvelles acquisitions ; le prêt d’instruments de musique est également prévu. Photovoltaïque, toiture végétalisée, réseau de chaleur et béton bas carbone complètent le programme. L’ouverture reste prévue à l’automne 2027. 

Le coût global de l’opération était évalué en septembre 2025 à 11,26 millions €, collections, aménagement et équipements informatiques compris. Le seul marché de conception-réalisation attribué à Costantini représente 8,38 millions €. En 2024, la Ville avait provisionné jusqu’à 15 millions pour l’ensemble de la reconstruction et des dépenses indirectes, en comptant sur les assurances et les concours de l’État. Le reste final à supporter par Metz dépendra des indemnisations et aides effectivement obtenues. 

En septembre 2025, des élus du groupe d’opposition Unis ont regretté une reconstruction jugée trop proche de l’ancien équipement et parlé d’une occasion manquée pour aller plus loin dans les nouveaux usages. L’adjoint à la culture Patrick Thil a répondu que la concertation avec les habitants avait justement conduit à introduire de nouvelles activités et de nouveaux espaces. 

Ustaritz : de 235 à plus de 900 m²

À Ustaritz, au Pays basque, la nouvelle médiathèque doit répondre à l’exiguïté de l’établissement actuel, limité à environ 235 m². La future structure atteindra 915 m², avec une ludothèque de plus de 500 jeux, un espace numérique, 21.000 ouvrages dont 2.500 en euskara et une salle modulable de 120 places assises. Le bâtiment, conçu selon des principes bioclimatiques, sera chauffé par géothermie. Livraison prévue en janvier 2027, puis ouverture au public en septembre après plusieurs mois consacrés à l’installation et à la prise en main des locaux. 

Le financement, en revanche, a alimenté un véritable débat politique. En septembre 2025, la commune évaluait le projet à 4,36 millions € pour les études, frais annexes et travaux, tandis que l’opposition estimait que l’addition dépasserait 5 millions une fois ajoutés mobilier et collections. La majorité faisait état de 2,55 millions € de subventions sur les travaux et d’un autofinancement d’environ 994.000 €, hors effet résiduel de TVA. 

L’opposition Ensemble pour Ustaritz continue parallèlement de dénoncer un équipement qu’elle juge surdimensionné et insuffisamment anticipé dans son coût de fonctionnement. La majorité défend au contraire le niveau élevé de subventions et le service culturel rendu.

Cusset : l’archéologie repousse le calendrier jusqu’en 2028

À Cusset, dans l’Allier, le projet de nouvelle médiathèque doit composer avec un sous-sol particulièrement sensible. Construite à l’emplacement de l’ancienne Galerie des Arcades, sur un secteur autrefois occupé par une abbaye bénédictine, l’opération a nécessité des investigations archéologiques et plusieurs adaptations techniques. Une nouvelle campagne de fouilles est prévue de septembre à décembre 2026, avant la pose de la première pierre en janvier 2027.

Le projet architectural, imaginé comme un monolithe de béton blanc, reprend le tracé des anciennes voûtes et multiplie vitrages, verrières et oculi. Son coût de construction est annoncé à 2 millions €, subventionné à 80 % par le Département, la DRAC, la Région et la DETR. Fin du chantier prévue en avril 2028. 

Le retard est considérable par rapport aux premières annonces : en janvier 2023, la Ville présentait encore la nouvelle médiathèque comme un équipement devant ouvrir dès 2025. Les diagnostics archéologiques ont finalement révélé un potentiel historique nécessitant une nouvelle campagne de fouilles, repoussant le chantier jusqu’en 2028. 

Ces fouilles ont aussi un impact financier : la Ville indique qu’elles entraînent un surcoût restant à la charge de la commune, sans en publier pour l’instant le montant. Le calendrier pourrait encore évoluer en cas de découverte archéologique importante. 

D’autres projets à surveiller

D’autres opérations, plus modestes ou inscrites dans un calendrier plus long, complètent cette rentrée des bibliothèques. À Marseille, la bibliothèque de Bonneveine restera fermée jusqu’en janvier 2027 pour travaux, tandis qu’une solution provisoire est encore à l’étude. À Lillebonne, la médiathèque intercommunale doit retrouver son public en septembre après rénovation, avec plusieurs rendez-vous prévus pour accompagner sa réouverture.

À Redon, la médiathèque intercommunale Jean-Michel Bollé rouvrira le 5 septembre après neuf mois de travaux. Réaménagée et rendue plus accessible, elle remettra à disposition près de 50.000 documents et proposera notamment le prêt de 16 instruments de musique. Le chantier représente 700.000 €, financés à 75 % par la DRAC Bretagne, la Région Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine.

Certains projets demanderont davantage de patience. À Inguiniel, dans le Morbihan, l’ancien presbytère doit être transformé en médiathèque-ludothèque et lieu intergénérationnel, sans qu’une date d’ouverture suffisamment précise soit encore annoncée. À Gagnac-sur-Garonne, la future médiathèque doit prendre place dans un ensemble d’environ 1600 m², comprenant également un café culturel et un centre de loisirs. Les travaux sont attendus à partir de 2027, pour une livraison envisagée au plus tôt en septembre 2028.

Crédits photo : nouvelle médiathèque de Thouars (@Atelier Cambium + Deshoulières Jeanneau (Paris, Bordeaux))

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Un rapport européen, conçu et rédigé dans le cadre d'une méthode ouverte de coordination (MOC) qui a réuni des représentants des 27 pays membres et de quelques pays amis, se consacre entièrement aux bibliothèques publiques et à leur rôle culturel, social, voire économique. Après deux années de travail, il sera présenté à Dublin en octobre prochain, et a pour objectif de peser sur les financeurs et décideurs publics.

08/07/2026, 14:07

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Marie Desplechin renouvelée à la présidence de Bibliocité

Marie Desplechin a été reconduite à la présidence de Bibliocité lors de l’assemblée générale de l’association, organisée le 2 juillet 2026. Depuis près de quarante ans, Bibliocité accompagne l’action culturelle des bibliothèques de la Ville de Paris, entre établissements de prêt, bibliothèques patrimoniales et programmation autour du livre et de la lecture.

07/07/2026, 13:08

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Ce passeport manga veut ramener les enfants en bibliothèque

À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale et Shogakukan empruntent les codes du voyage pour reconquérir un public qui fréquente moins les équipements de lecture. À partir de la mi-juillet, près de 4 000 exemplaires d’un Comic Passport 2026-2027 seront remis aux élèves des écoles primaires et des collèges de la ville : 128 pages d’extraits de mangas, de recommandations et de défis dans les quatre bibliothèques du réseau.

04/07/2026, 11:26

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Les coûts de rénovation du site François-Mitterrand de la BnF estimés à 527,6 millions €

Rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias, livres et audiovisuel », le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains) s'est penché sur la politique immobilière de la Bibliothèque nationale de France. Il relève, une nouvelle fois, le « mur d'investissement » que constitue la rénovation du site François Mitterrand, mais s'interroge également sur l'avenir du site de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement parisien.

01/07/2026, 12:28

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SILENCE, ON JOUE ! Comment la ludopédagogie transforme les bibliothèques ?

Les bibliothèques et médiathèques s'affirment aujourd'hui comme d'incontournables troisièmes lieux, véritables espaces de vie sociale, d'hospitalité et d'innovation culturelle.  Par Isham Fleury, Directeur Associé chez ACANT. 

30/06/2026, 17:20

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Muscler l'approvisionnement en livres pour les bibliothèques américaines

Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.

30/06/2026, 12:27

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À Shanghai, 22 incunables européens entrent dans une bibliothèque chinoise

La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.

30/06/2026, 11:18

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En France, les bibliothèques résistent à la canicule autant qu'elles peuvent

De Toulouse à l’est parisien, les bibliothèques françaises ajustent leurs horaires et leurs espaces face à la canicule. Mais derrière le mot d’ordre des « îlots de fraîcheur », une réalité plus accidentée apparaît : un rez-de-chaussée reste accessible, un étage ferme ; un forum accueille le public, quand le reste du bâtiment demeure clos ; le prêt survit parfois, sans que les collections restent toutes immédiatement accessibles.

26/06/2026, 17:23

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Nouvelle-Aquitaine : l'agence culturelle délaisse la lecture publique, faute de budget

Dans une communication, l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) fait part d'une « évolution » de son « engagement [...] en faveur de la lecture publique ». Dans les faits, la structure met fin à « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques » et à sa mission centrée sur la lecture publique. Les professionnels de la région restent pour l'instant dans le flou.

26/06/2026, 12:10

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Manga : quand les bibliothèques américaines pensent en séries

Le manga serait l’une des catégories les plus actives des collections, assurent les bibliothécaires américains. Les lecteurs adolescents y entraînent des achats au long cours, des arbitrages de classement et un recours accru au numérique pour compléter les séries.

23/06/2026, 11:44

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Quelle confidentialité en bibliothèque pour les mineurs ?

Aux États-Unis, le débat sur les bibliothèques s’étend des livres contestés aux données de lecture des mineurs. Une chronique de Book Riot du 12 juin signale plusieurs initiatives législatives, dont une loi entrée en vigueur au New Hampshire et des textes déposés dans l’Iowa, face aux principes de confidentialité défendus par l’American Library Association.

20/06/2026, 17:49

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Une loi pour restituer le Codex Azcatitlan et le Codex Borbonicus au Mexique

Une proposition de loi, déposée au Sénat par Mathilde Ollivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires) et vice-présidente de la commission des affaires européennes, suggère de restituer au Mexique deux manuscrits majeurs. Rendre le Codex Azcatitlan, conservé par la Bibliothèque nationale de France, et le Codex Borbonicus, qui se trouve dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, marquerait la reconnaissance « du droit des peuples à leur héritage culturel ».

19/06/2026, 10:31

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Contre la censure en bibliothèque, “l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas”

Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.

18/06/2026, 15:39

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Jean-Claude Meyer, l’ami des livres et de la BnF, est mort

La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.

18/06/2026, 11:40

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Grandes ou petites bibliothèques, “ce qui nous lie, c'est l'accueil”

Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».

17/06/2026, 14:43

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Clamart : “pour garantir son avenir”, la Petite Bibliothèque Ronde appelle aux dons

Bibliothèque associative située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, la Petite Bibliothèque Ronde espère collecter 40.000 € d'ici la fin du mois de septembre prochain, par un appel aux dons. L'établissement historique, ouvert en 1965, peine à s'acquitter du loyer de l'antenne temporaire où il est installé depuis 2018. 

16/06/2026, 12:04

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Le bibliothécaire de Toulouse à la tête d’une maison d’édition néonazie

La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.

15/06/2026, 16:59

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Irma, Glinda ou The Bookinator : pourquoi des bibliothécaires baptisent leurs automates ?

Dans plusieurs bibliothèques nord-américaines, les automates de prêt, retour, tri ou retrait font littéralement partie de l'équipe. Des équipes les surnomment Glinda, Irma, Jean, James ou The Bookinator. Rapportée par Bibliotheca, l’anecdote amuse, mais elle dit aussi quelque chose du quotidien professionnel : l’automatisation s’apprivoise parfois par le langage et l’humour interne.

11/06/2026, 12:56

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À Brest, les médiathèques prises pour cible par le parti d'Éric Zemmour

À Brest, des animations organisées dans les médiathèques pour le mois des fiertés ont déclenché une polémique entre Reconquête, qui dénonce un supposé « endoctrinement », et leurs défenseurs, qui y voient une démarche de médiation culturelle et de lutte contre les discriminations. Entre manifestation, contre-mobilisation, réaction de la Ville et prise de position syndicale, l’affaire relance le débat sur la place des questions LGBTQ+ dans les équipements culturels publics.

09/06/2026, 17:15

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Marie Grégoire reconduite à la tête de la bibliothèque nationale du Québec

Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé le renouvellement du mandat de Marie Grégoire comme présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Cette décision suit la recommandation unanime du conseil d’administration de l’institution, qui lui réaffirme ainsi sa confiance.

08/06/2026, 17:36

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Désinformation : soigner le mal à la racine

Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

01/06/2026, 16:16

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À Princeton, des cartes perforées de 1975 ramènent à des ballades du XIXe siècle

Une petite boîte récupérée par la Cotsen Children’s Library de Princeton contenait quelques centaines de cartes perforées vieilles d’un demi-siècle. Pas de programme informatique oublié ni de message secret : ces cartons de 1975 renvoyaient à une collection de ballades populaires. En suivant trois d’entre eux, Katie Zondlo a fini devant une feuille imprimée à Glasgow quelque 120 ans auparavant. Avec, entre les deux, trois générations de catalogues.

20/08/2026, 16:12

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“On a le moral, on y croit” : les éditions La Simarre de retour

Exclusif — L'annonce de la liquidation judiciaire des éditions La Simarre, au début du mois d'avril dernier, ressemblait fort à une conclusion. Fort heureusement, un projet de reprise, porté par un salarié de la structure, Laurent Cureau, s'est concrétisé, permettant à l'éditeur-imprimeur de poursuivre ses activités.

20/08/2026, 16:11

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L'histoire d'une famille juive en France, de 1750 à 1950

Suivons l'histoire d'une famille juive alsacienne de 1750 à 1950, à travers trois grandes guerres. L’histoire de cette famille permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.

20/08/2026, 13:58

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Le roi britannique du true crime lâché par ses éditeurs après de graves accusations

Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.

20/08/2026, 13:29

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Adrienne Heymans et Charlotte Couture rejoignent Pandacraft

La structure éditoriale Pandacraft, créée en 2013 et dont l'activité est centrée sur la vente d'abonnements à des kits ludo-éducatifs et des magazines pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, fait état de deux recrutements, afin d'appuyer une « stratégie d'accélération ».

20/08/2026, 12:43

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Alexandra Palt, ex-présidente du WWF France, rejoint Multikulti Éditions

Ancienne présidente du WWF France et ex-dirigeante de L’Oréal chargée des questions de responsabilité sociale et environnementale, Alexandra Palt rejoint Multikulti Éditions. Elle assurera bénévolement la direction de la collection « Les Réparateurs », consacré aux initiatives qui tentent de « réparer » les fractures sociales.

20/08/2026, 12:16

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Face aux algorithmes et à l'IA, protéger la diversité des expressions culturelles

Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.

20/08/2026, 11:26

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Russie : l’expertise juridique des livres pourrait passer sous statut d’État

La Russie n'en est plus à une précaution près quand il s’agit de mettre un livre en rayon, ou de l'en exfiltrer. Après les marquages, retraits et risques d’amende, le ministère du Numérique envisage de donner un statut d’État au centre d’expertise de l’Union russe du livre. Officiellement, il s’agit d’harmoniser l’application du droit. Pour les libraires, une autre question se pose déjà : qui paiera pour vérifier des dizaines de milliers de références ?

20/08/2026, 11:25

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Au Québec, les librairies font vivre les quartiers… avec 3,6 % de marge

On peut contribuer à 225 millions $ de valeur ajoutée au PIB québécois, soutenir environ 3000 emplois directs et indirects et récolter un 9,46 sur 10 auprès des clients interrogés, tout en composant avec une marge bénéficiaire moyenne de 3,6 %. Une étude commandée par l’Association des libraires du Québec mesure ce paradoxe : la librairie indépendante pèse lourd dans son milieu, avec très peu de gras dans les comptes.

20/08/2026, 10:21

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Lutter toujours : disparition d'Yvette Roudy, ministre et autrice

Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

20/08/2026, 09:45

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La justice ordonne la sortie de Moben, auteur incarcéré, d'une “prison pour narcotrafiquants”

Exclusif - Transféré au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe en fin d'année 2025, Moben, coauteur du livre de cuisine Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (avec Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville) s'était vu reprocher l'écriture et la publication de cet ouvrage. Au point que son transfert dans une de ces très médiatiques prisons, voulues par Gérald Darmanin, ressemblait à une sanction... La justice vient d'ordonner sa sortie du QLCO, pour un retour au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

19/08/2026, 15:14

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Russie : 11 millions de livres auraient brûlé chez Wildberries

La destruction d'ouvrages change de camps dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 11 millions de livres auraient été détruits dans des installations logistiques de Wildberries, touchées depuis la seconde moitié de juillet par une série d’attaques de drones. Ce bilan, établi au 13 août par trois organisations professionnelles russes, reste provisoire : l’opérateur RWB poursuit encore l’inventaire des sites sinistrés.

19/08/2026, 13:12

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Québec : les ventes de livres au plus haut depuis dix ans, mais pas en librairie

Au Québec, les ventes finales de livres neufs ont atteint 727,7 millions $ en 2025, leur plus haut niveau des dix dernières années. Mais derrière cette progression de 3,2 %, les librairies restent quasiment immobiles et la grande diffusion recule encore. Le moteur est ailleurs : les transactions finales réalisées par les éditeurs bondissent de 17,8 %, au point d’expliquer à elles seules toute la croissance annuelle.

19/08/2026, 11:49

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Gironde : un livre vendu pour un arbre replanté après les incendies

Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre. 

19/08/2026, 10:41

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Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match

Exclusif - Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice. 

19/08/2026, 10:05

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L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade

Katherine Mansfield fera son entrée dans la Bibliothèque de la Pléiade le 22 octobre 2026 avec Nouvelles et autres écrits, plus de deux cents textes, pour l’essentiel retraduits. Cette consécration tardive a aussi valeur de symbole : morte à 34 ans et devenue l’une des grandes figures du modernisme, la Néo-Zélandaise ne sera que la 18e femme accueillie comme autrice dans une collection où celles-ci représentent encore à peine 7 % des auteurs de la collection.

18/08/2026, 16:41

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“On regarde l’autre avec des yeux plus doux que ceux que l’on s’inflige”

Thomas Binggeli, primo-romancier, publie en cette rentrée Virginia dans les tours, aux éditions suisses La Veilleuse. Plutôt que de revenir longuement sur la genèse de son livre, il a choisi un format plus direct : trois questions pour éclairer les tours, Virginia et la relation singulière qui unit l’héroïne au narrateur.

18/08/2026, 16:03

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John Crowley, l’un des écrivains les plus singuliers de la fantasy, est mort

L’écrivain américain John Crowley, l’une des voix les plus singulières de la fantasy et de la science-fiction contemporaines, est mort le 8 août 2026, à 83 ans. Auteur de Petit, Grand, du cycle Ægypt ou encore de Kra, il avait bâti en un demi-siècle une œuvre qui n’a cessé de circuler entre imaginaire, roman historique et littérature générale. En France, les éditions L’Atalante avaient précisément entrepris depuis quelques années de le remettre au premier plan.

18/08/2026, 14:39

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Russie : l’autoédition représente 61 % du numérique

L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».

18/08/2026, 11:31

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Royaume-Uni : 233 libraires réclament les avantages fiscaux des pubs

Le gouvernement britannique veut préserver les pubs et les salles de concert qui font vivre les rues commerçantes. Les libraires ont entendu l’argument. Plus de 200 indépendants, soutenus par plusieurs écrivains, demandent désormais au Premier ministre Andy Burnham de leur accorder le même traitement : une baisse de 20 % des business rates en Angleterre à partir d’avril 2027. Pour la Booksellers Association, la question se compte déjà en milliers de livres... sterling, ou imprimés.

18/08/2026, 11:00

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Amazon : un livre vendu sur cinq contient plus de 25 % d'IA

L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.

18/08/2026, 10:58

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Ukraine : après de nouvelles frappes, l'industrie du livre au bord de “l'effondrement“

Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».

18/08/2026, 10:57

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Ingram lance Covered, son concurrent de NetGalley et Edelweiss

Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.

18/08/2026, 10:38

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De la langue française à la langue courante, des termes nouveaux à embrasser

Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.

18/08/2026, 10:29

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À 25 ans, Camille Bustos lance Obsydia, sa maison de romance et dark romance

Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.

17/08/2026, 18:03

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Kobo : deux années de résultats qui doublent, selon le PDG

Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.

17/08/2026, 16:37

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Ceci n’est pas un monstre : quand la psychanalyse devient tribunal

Dans cette tribune, le psychanalyste et ethno-clinicien Salim Rzin interroge la manière dont la psychanalyse pense aujourd’hui les mutations du genre, de la masculinité et des normes sociales. À partir des travaux de Paul B. Preciado et d’un discours contemporain sur la « crise » de la virilité, il plaide pour une pratique débarrassée de ses réflexes normatifs, attentive au singulier comme à la diversité des cultures et des transformations sociales.

17/08/2026, 14:47

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Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis

Deux semaines après avoir appris l'existence de Bartleby, société créée par Olivier Nora pour préparer son retour dans l’édition, le projet sort du bois. L’ancien patron de Grasset ouvrira bien sa propre maison, Olivier Nora Éditions, avec une participation minoritaire d’Editis et l’appui d’Interforum.

17/08/2026, 13:15

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En 2025, l'Union européenne comptait 1,8 million d'artistes et d'auteurs

Eurostat, direction générale chargée de produire les statistiques relatives à l'Union européenne, rend compte de la situation du secteur de la culture. Les dernières données disponibles font état d'une hausse du nombre d'emplois, mais d'une tendance à la baisse continue dans le domaine spécifique de l'édition. Le territoire abriterait par ailleurs, en 2025, 1,8 million d'artistes et d'auteurs.

17/08/2026, 12:45

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Une librairie queer et féministe ouvre à Hambourg, sans Harry Potter

À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.

16/08/2026, 17:19

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Livres, bibliothèques, patrimoine : l’UNESCO prépare l’après-guerre en Ukraine

Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.

16/08/2026, 13:10

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Jason Arday, mort à Londres neuf jours après sa démission, et son livre maintenu

Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte. 

16/08/2026, 12:25

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Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.

15/08/2026, 16:50

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Fanzine sexuel, atelier au lycée, alertes répétées : l’affaire Maadiar

Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.

14/08/2026, 18:22

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Chute devant la BnF : au tribunal, tout glisse pour l'établissement

Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.

14/08/2026, 12:21

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À Loudun, la librairie-papeterie Quintard entre en redressement

À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.

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