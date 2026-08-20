Médiathèques : les grandes ouvertures à suivre à la rentrée 2026

À Thouars, dans les Deux-Sèvres, la nouvelle médiathèque doit devenir la tête du réseau intercommunal de lecture publique. Installée en centre-ville, elle mêlera collections, espaces numériques, jeu et animation culturelle, avec notamment un jardin et une salle pouvant accueillir rencontres, lectures ou concerts.

Le projet architectural de l’Atelier Cambium et Deshoulières Jeanneau cherche parallèlement à conserver plusieurs éléments du bâti existant, dont les arcades de l’ancienne Société Générale et deux façades des années 1930. La nouvelle construction s’insère ainsi derrière un front patrimonial, complété par une enveloppe métallique contemporaine.

Le coût annoncé atteint 9,7 millions €, financés notamment par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, la CAF, la Ville et la Communauté de communes, dont le reste à charge était estimé à environ 3,55 millions €. L’ouverture au public est désormais officiellement fixée au 1er septembre 2026.

Le chantier a également réservé une difficulté patrimoniale. Malgré les tentatives de sauvegarde de la façade de l’ancien bar Le Skipper, celle-ci s’est révélée trop fragilisée et a dû être déconstruite. La collectivité prévoit sa reconstruction à l’identique, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France. Les autres façades anciennes intégrées au projet ont, elles, été étayées et conservées.

Beauvais : un chantier plus long que prévu

À Beauvais, la médiathèque Argentine doit retrouver son public à la rentrée après un chantier d'extension et de restructuration engagé dans le cadre du renouvellement urbain du quartier. L'équipement, qui occupait jusqu'alors 357 m² accessibles au public, doit atteindre une surface totale de 644 m², avec notamment une meilleure accessibilité et une implantation plus visible depuis l'avenue Jean-Moulin.

Le calendrier a toutefois sensiblement glissé. En septembre 2024, la Communauté d'agglomération annonçait encore une livraison en septembre 2025, pour un coût prévisionnel de 3,2 millions €. Les documents budgétaires 2026 prévoient encore 1,3 million € pour l'extension.

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Mézidon : la bibliothèque déménage à la Ferme des Possibles

À Mézidon Vallée d’Auge, dans le Calvados, l’ancienne bibliothèque du Centre Jacques-Brel a fermé le 8 juin 2026 pour préparer son transfert vers la Ferme des Possibles. Le nouvel équipement ne sera pas une médiathèque isolée, mais l’une des composantes d’un tiers-lieu culturel installé dans la Ferme du Breuil, au sein d’un parc arboré de 15 hectares. Médiathèque-ludothèque, enseignement artistique, salle d’exposition, ateliers d’artistes et espaces participatifs doivent y cohabiter.

La partie médiathèque-ludothèque occupera environ 300 m². Le déménagement implique le traitement de plus de 10.000 documents, dont 8666 doivent recevoir de nouvelles puces, tandis que 3234 acquisitions supplémentaires viendront enrichir les collections. L’ambition affichée est de faire dialoguer lecture, jeu, création et pratiques artistiques plutôt que de juxtaposer plusieurs services culturels.

La médiathèque s’inscrit dans une opération beaucoup plus vaste : la réhabilitation complète de la Ferme du Breuil représente un budget global estimé à 12 millions € et constitue l’un des investissements importants de l’Agglomération Lisieux Normandie. Le chantier a par ailleurs dû intégrer plusieurs contraintes environnementales, notamment la présence d’espèces protégées comme les chauves-souris, la conservation d’une zone humide et la réduction des surfaces artificialisées.

Chennevières-sur-Marne : 3700 m² pour réunir médiathèque et conservatoire

À Chennevières-sur-Marne, la médiathèque Albert-Camus va prendre place dans un nouveau pôle culturel de plus de 3700 m², porté par Grand Paris Sud Est Avenir. Le bâtiment réunira sous le même toit la médiathèque, le conservatoire de musique et de danse Émile-Vilain et plusieurs associations culturelles. La bibliothèque occupera une partie du rez-de-chaussée et du premier étage, où sont notamment annoncés des espaces de lecture et un secteur numérique.

Le rez-de-chaussée comprendra également un auditorium de 130 places, mutualisable avec les autres activités du pôle. Le conservatoire prendra place au deuxième niveau, tandis qu’un parking souterrain de 50 places complétera l’équipement. Le coût total communiqué par la Ville s’élève à 17,361 millions €. Le pôle est un équipement porté par Grand Paris Sud Est Avenir, et la Métropole du Grand Paris a accordé 3,5 millions € de soutien au projet. L'ouverture au public est prévue pour septembre.

Ce projet a suscité une contestation politique publique. Dans une tribune publiée en mars 2025 dans le magazine municipal, des élus d’opposition dénonçaient des décisions prises « sans concertation, à des coûts exorbitants » et qualifiaient le futur équipement de « bloc de béton enclavé ». En juin, une autre tribune d’opposition parlait encore d’un « véritable mastodonte de béton » défigurant le centre-ville. La majorité municipale a de son côté reproché à ses opposants de réclamer davantage d’équipements publics tout en contestant leur coût.

Les Gets : l’ancien presbytère devient médiathèque

Aux Gets, en Haute-Savoie, la nouvelle médiathèque prendra place dans l’ancien presbytère, entièrement réhabilité, avec l'ambition de conserver son identité patrimoniale. Le nouvel équipement développera 750 m² sur quatre niveaux, accessibles notamment par ascenseur, et doit associer lecture, découverte, création et transmission de l’histoire locale.

Le chantier répond aussi à une hausse spectaculaire de l’usage de la bibliothèque : la commune indique être passée de 8500 prêts en 2021 à plus de 21.000 en 2025. Les collections doivent suivre, avec un fonds qui progressera progressivement de 10.000 à 15.000 documents. L’investissement global approche les 3 millions €, avec plusieurs financements de la DRAC pour le bâtiment, le mobilier et les acquisitions.

La communication municipale actuelle évoque un investissement global de « près de 3 millions € L’ancienne bibliothèque a fermé le 1er août afin de permettre le déménagement des collections. Rendez-vous est donné en octobre 2026 dans le nouveau bâtiment.

Clermont-Ferrand : près de 10.000 m² à l’Hôtel-Dieu

C’est de loin le projet le plus imposant de cette série. À Clermont-Ferrand, l’ancien Hôtel-Dieu, dont le bâtiment historique remonte aux années 1770, accueille la future Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu. L’équipement développera près de 9900 m² et intégrera les actuelles bibliothèques de Jaude et du Patrimoine. Son centre sera occupé par un forum de 2130 m², avec accueil, café, espace d’expérimentation numérique et fab lab, ainsi qu’un amphithéâtre de 200 places.

Les ailes historiques accueilleront les grands pôles documentaires, tandis qu’un jardin de lecture de 3651 m² prolongera l’établissement en extérieur. La Métropole chiffre l'opération à 62 millions €, financée avec l’État, la Région et le Département notamment. Le réseau métropolitain indique désormais une ouverture en octobre 2026.

Le projet aura toutefois connu un important glissement de calendrier. En 2021 et encore en 2022, Clermont Auvergne Métropole annonçait une ouverture en 2024. En 2024, la Bibliothèque publique d’information évoquait désormais 2025. L’échéance a depuis été repoussée à l’automne 2026. Le projet est d’ailleurs ancien : la BPI souligne qu’il est attendu depuis plus de quinze ans et a été précédé de plusieurs tentatives infructueuses.

Le retard tient notamment à la complexité du site. Des fouilles archéologiques ont été menées de novembre 2020 à août 2022, en parallèle du désamiantage, du déplombage et du curage. Les travaux principaux n’ont commencé qu’en mars 2023. Le bâtiment Dijon, partie la plus ancienne de l’Hôtel-Dieu, est en outre protégé au titre des monuments historiques. Les fouilles ont aussi révélé le premier « cardo » identifié à Clermont-Ferrand, l’un des grands axes nord-sud de l’antique Augustonemetum. Cette voie gallo-romaine, faite notamment de pouzzolane, de tuiles et de pierre volcanique, confirme l’occupation du site dès l’époque romaine.

Ermont : André-Malraux rouvrira après cinq mois de travaux

À Ermont, dans le Val-d’Oise, il ne s’agit pas d’une construction neuve mais de la modernisation d’un établissement inauguré en 1986. La médiathèque André-Malraux est fermée depuis le 4 juillet et doit le rester jusqu’au 30 novembre. Le projet vise notamment à adapter les lieux à des usages qui ont fortement évolué depuis leur ouverture. Une tisanerie, un espace consacré aux ateliers et un pôle jeux vidéo doivent ainsi rejoindre l’offre existante, tandis que le mobilier et l’organisation intérieure seront entièrement revus. Les travaux comprennent également un volet d’optimisation énergétique du bâtiment.

Pendant le chantier, le réseau Val Parisis est resté accessible et le portage à domicile a été maintenu. L’annexe André-Malraux a également renforcé temporairement ses horaires pendant l’été. La réouverture du bâtiment principal est fixée au mardi 1er décembre 2026.

Le montant propre à cette rénovation n’est pas détaillé dans les documents budgétaires publics consultés. Val Parisis prévoit néanmoins 2,343 millions € d’investissements en 2026 pour l’ensemble de son réseau de lecture publique, sans préciser la part consacrée à André-Malraux.

Briec : une médiathèque-relais de 880 m²

À Briec, dans le Finistère, la nouvelle médiathèque doit prendre une tout autre dimension que l’ancien établissement de 242 m². Le futur équipement développera 880 m² en cœur de bourg, près du centre culturel Arthémuse, avec collections, numérique, espaces de travail, exposition et convivialité.

Le projet représente environ 3,3 millions €, dont 1,706 million à la charge de Quimper Bretagne Occidentale, avec des financements de l’État, de la Région Bretagne et du Département du Finistère. En 2023, le coût prévisionnel était encore affiché à 2,33 millions €, sans qu’on puisse toutefois parler formellement de dérapage budgétaire, les périmètres de dépenses n’étant pas forcément identiques.

Les travaux ont débuté en mars 2025. La réception est prévue fin octobre 2026, avant l’installation du mobilier et la commission de sécurité en décembre. L’ouverture est annoncée au premier trimestre 2027. Une bibliothèque éphémère installée dans l’ancienne caserne assure depuis octobre 2024 la continuité du service. Le bâtiment, conçu par Atelier 15, repose notamment sur une structure bois, répond à la RE2020 et a été raccordé au réseau de chaleur urbain.

Champigny-sur-Marne : un point lecture avant la médiathèque de 2028

Dans le quartier du Bois-l’Abbé, la médiathèque André-Malraux a définitivement fermé le 15 juillet 2026. Un Point lecture ouvrira le 2 septembre dans la mairie annexe, avec environ 2500 documents, un service de réservation depuis les autres bibliothèques du réseau et des animations jeunesse. Les médiathèques Gérard-Philipe et Jean-Jacques-Rousseau restent également ouvertes.

La nouvelle médiathèque, attendue en 2028 avenue Salvador-Allende, développera environ 1200 m² contre 500 m² aujourd’hui. Le projet, estimé autour de 8 millions €, doit proposer quatre grands espaces dédiés à l’inspiration, l’apprentissage, aux activités et aux rencontres. Les travaux sont annoncés pour le deuxième trimestre 2027, avec des financements notamment de la DRAC, de la Région et de la Métropole.

Le dossier remonte toutefois à plusieurs années. Un premier projet de 1500 m², évalué en 2020 à 5,28 millions € et soutenu à hauteur de 750.000 € par la Région Île-de-France, devait ouvrir en 2023. Après l’alternance municipale de 2020, la nouvelle majorité l’a remis à plat, jugeant notamment son implantation dans un immeuble de logements inadaptée. L’ancien maire Christian Fautré avait dénoncé cette décision et le PCF organisé un rassemblement au Bois-l’Abbé en décembre 2020.

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La polémique s’est poursuivie en 2026 : l’opposition a dénoncé les 400.000 € prévus pour de nouvelles études, parlant de « gâchis d’argent public » et d’années perdues. La majorité défend au contraire la reprise du projet dans le cadre de la rénovation globale du Bois-l’Abbé, un programme de près de 450 millions €, et présente ces études comme nécessaires avant le lancement du chantier.

Strasbourg-Elsau : de 190 à près de 340 m²

À Strasbourg, la médiathèque de l'Elsau a définitivement quitté fin juin ses locaux historiques de la rue Watteau, occupés depuis 1991. Avec 190 m², elle était la plus petite médiathèque strasbourgeoise. Elle doit reprendre son activité en septembre au Centre social et culturel de l'Elsau, avant son installation définitive dans la future Maison de services du quartier au second semestre 2027.

La transition est assez concrète : les trois quarts du fonds seront installés dans une salle provisoire de seulement 115 m². La future médiathèque disposera, elle, de près de 340 m², avec notamment un espace pour les bébés lecteurs, deux salles de travail, un espace presse agrandi et des actions destinées aux personnes apprenant le français. La future Maison de services réunira également la mairie de quartier, le centre médico-social et la direction de territoire, dans le cadre du vaste renouvellement urbain de l'Elsau.

Moissy-Cramayel : médiathèque et ludothèque vont fusionner

À Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, le chantier porte sur la transformation de la médiathèque existante en médialudothèque. L’établissement de la place du 14-Juillet-1789 a fermé le 2 juillet afin d’être réaménagé pour accueillir à terme la ludothèque, jusqu’ici installée séparément. Le nouvel équipement réunira donc au même endroit livres, presse, CD, DVD et Blu-ray, mais aussi jeux et jouets.

Pour éviter une interruption prolongée, une médiathèque provisoire ouvrira le 1er septembre 2026 à La Boussole, 74 rue de l’Égalité. La ludothèque, elle, poursuit son activité pendant la majeure partie du chantier. La réunion des deux services dans le bâtiment définitif est annoncée pour la rentrée 2027.

Le chantier est porté par Grand Paris Sud, qui gère désormais la médiathèque et la ludothèque. Le marché comprend cinq lots - gros œuvre et aménagement intérieur, revêtements, agencement, électricité, plomberie-chauffage-ventilation — pour une durée prévisionnelle de huit mois, dont deux mois de préparation. Son financement repose sur le budget de l’agglomération et une subvention de la DRAC. Aucun montant global fiable n’est toutefois rendu public dans l’appel d’offres, qui ne renseigne pas la valeur estimée des différents lots.

Cette fusion constitue aussi la première étape d’un projet plus large autour de La Rotonde. La Ville souhaite à terme transformer le complexe en tiers-lieu réunissant cinéma, spectacle, centre social, médiathèque, ludothèque, coworking et animations. Grand Paris Sud réalise d’abord les travaux de la médialudothèque, avant une seconde phase portée par la commune.

Chantonnay : une tête de réseau pour neuf bibliothèques

En Vendée, la future médiathèque intercommunale de Chantonnay est pensée comme le cœur d’un réseau qui compte neuf bibliothèques communales. Sur 1200 m², elle proposera environ 25.000 documents, mais aussi jeux de société, DVD, musique, jeux vidéo, rencontres et animations. Une équipe de 12 agents, épaulée à l’échelle du réseau par près de 150 bénévoles, doit faire fonctionner l’ensemble. Le bâtiment sera directement connecté à l’Espace Jeunesse et disposera d’une terrasse donnant sur le parc Clemenceau.

L’investissement atteint 6,6 millions €, dont 2,5 millions de subventions. Les travaux ont commencé en janvier 2026 : aménagements intérieurs au second semestre, extérieurs à partir de novembre, puis ouverture en septembre 2027.

Metz-Borny : reconstruire après l’incendie de 2023

À Metz, le projet de Borny a une histoire particulière. La médiathèque Jean-Macé a été presque entièrement détruite par un incendie dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, pendant les violences urbaines. Après un point lecture de 50 m², la Ville a installé en mars 2024 la médiathèque provisoire Le Phénix, sur 500 m². Environ 110.000 documents ont été perdus dans l’incendie ; l’État a accordé 450.000 € pour commencer à reconstituer les collections et financer le mobilier et l’informatique du dispositif provisoire.

Le nouveau bâtiment s’organisera autour d’un patio végétalisé et proposera cellules d’étude, postes informatiques, espace jeux vidéo, salle insonorisée pour l’expression orale, espace jeunesse et salle d’animation autonome. Les collections seront reconstituées avec les documents sauvegardés, les ressources du réseau et de nouvelles acquisitions ; le prêt d’instruments de musique est également prévu. Photovoltaïque, toiture végétalisée, réseau de chaleur et béton bas carbone complètent le programme. L’ouverture reste prévue à l’automne 2027.

Le coût global de l’opération était évalué en septembre 2025 à 11,26 millions €, collections, aménagement et équipements informatiques compris. Le seul marché de conception-réalisation attribué à Costantini représente 8,38 millions €. En 2024, la Ville avait provisionné jusqu’à 15 millions pour l’ensemble de la reconstruction et des dépenses indirectes, en comptant sur les assurances et les concours de l’État. Le reste final à supporter par Metz dépendra des indemnisations et aides effectivement obtenues.

En septembre 2025, des élus du groupe d’opposition Unis ont regretté une reconstruction jugée trop proche de l’ancien équipement et parlé d’une occasion manquée pour aller plus loin dans les nouveaux usages. L’adjoint à la culture Patrick Thil a répondu que la concertation avec les habitants avait justement conduit à introduire de nouvelles activités et de nouveaux espaces.

Ustaritz : de 235 à plus de 900 m²

À Ustaritz, au Pays basque, la nouvelle médiathèque doit répondre à l’exiguïté de l’établissement actuel, limité à environ 235 m². La future structure atteindra 915 m², avec une ludothèque de plus de 500 jeux, un espace numérique, 21.000 ouvrages dont 2.500 en euskara et une salle modulable de 120 places assises. Le bâtiment, conçu selon des principes bioclimatiques, sera chauffé par géothermie. Livraison prévue en janvier 2027, puis ouverture au public en septembre après plusieurs mois consacrés à l’installation et à la prise en main des locaux.

Le financement, en revanche, a alimenté un véritable débat politique. En septembre 2025, la commune évaluait le projet à 4,36 millions € pour les études, frais annexes et travaux, tandis que l’opposition estimait que l’addition dépasserait 5 millions une fois ajoutés mobilier et collections. La majorité faisait état de 2,55 millions € de subventions sur les travaux et d’un autofinancement d’environ 994.000 €, hors effet résiduel de TVA.

L’opposition Ensemble pour Ustaritz continue parallèlement de dénoncer un équipement qu’elle juge surdimensionné et insuffisamment anticipé dans son coût de fonctionnement. La majorité défend au contraire le niveau élevé de subventions et le service culturel rendu.

Cusset : l’archéologie repousse le calendrier jusqu’en 2028

À Cusset, dans l’Allier, le projet de nouvelle médiathèque doit composer avec un sous-sol particulièrement sensible. Construite à l’emplacement de l’ancienne Galerie des Arcades, sur un secteur autrefois occupé par une abbaye bénédictine, l’opération a nécessité des investigations archéologiques et plusieurs adaptations techniques. Une nouvelle campagne de fouilles est prévue de septembre à décembre 2026, avant la pose de la première pierre en janvier 2027.

Le projet architectural, imaginé comme un monolithe de béton blanc, reprend le tracé des anciennes voûtes et multiplie vitrages, verrières et oculi. Son coût de construction est annoncé à 2 millions €, subventionné à 80 % par le Département, la DRAC, la Région et la DETR. Fin du chantier prévue en avril 2028.

Le retard est considérable par rapport aux premières annonces : en janvier 2023, la Ville présentait encore la nouvelle médiathèque comme un équipement devant ouvrir dès 2025. Les diagnostics archéologiques ont finalement révélé un potentiel historique nécessitant une nouvelle campagne de fouilles, repoussant le chantier jusqu’en 2028.

Ces fouilles ont aussi un impact financier : la Ville indique qu’elles entraînent un surcoût restant à la charge de la commune, sans en publier pour l’instant le montant. Le calendrier pourrait encore évoluer en cas de découverte archéologique importante.

D’autres projets à surveiller

D’autres opérations, plus modestes ou inscrites dans un calendrier plus long, complètent cette rentrée des bibliothèques. À Marseille, la bibliothèque de Bonneveine restera fermée jusqu’en janvier 2027 pour travaux, tandis qu’une solution provisoire est encore à l’étude. À Lillebonne, la médiathèque intercommunale doit retrouver son public en septembre après rénovation, avec plusieurs rendez-vous prévus pour accompagner sa réouverture.

À Redon, la médiathèque intercommunale Jean-Michel Bollé rouvrira le 5 septembre après neuf mois de travaux. Réaménagée et rendue plus accessible, elle remettra à disposition près de 50.000 documents et proposera notamment le prêt de 16 instruments de musique. Le chantier représente 700.000 €, financés à 75 % par la DRAC Bretagne, la Région Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine.

Certains projets demanderont davantage de patience. À Inguiniel, dans le Morbihan, l’ancien presbytère doit être transformé en médiathèque-ludothèque et lieu intergénérationnel, sans qu’une date d’ouverture suffisamment précise soit encore annoncée. À Gagnac-sur-Garonne, la future médiathèque doit prendre place dans un ensemble d’environ 1600 m², comprenant également un café culturel et un centre de loisirs. Les travaux sont attendus à partir de 2027, pour une livraison envisagée au plus tôt en septembre 2028.

Crédits photo : nouvelle médiathèque de Thouars (@Atelier Cambium + Deshoulières Jeanneau (Paris, Bordeaux))

Par Hocine Bouhadjera

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