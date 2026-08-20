On a le moral, on y croit” : les éditions La Simarre de retour

Le 4 avril dernier, le tribunal de commerce de Tours prononçait la liquidation judiciaire des éditions La Simarre, en prolongeant toutefois, de façon exceptionnelle, l'activité jusqu'au mois de juillet suivant, afin de boucler les livres en cours de conception et fabrication.

Un court répit, mais suffisant pour concrétiser un projet de reprise, assumé par l'un des salariés de l'entreprise, Laurent Cureau. « Employé des éditions La Simarre depuis 1989, à 58 ans, je me suis dit : soit je finis ma carrière sur le banc de touche, soit je deviens acteur de ma vie, en quelque sorte », nous confie-t-il.

La perspective d'une reprise de l'entreprise, à 58 ans, lui apparait aussi comme « un moyen de renvoyer la balle à la direction de La Simarre, qui m'a fait confiance quand je suis arrivé dans ses équipes, à l'âge de 20 ans. Cela permet également de faire en sorte que la marque et son histoire perdurent. »

L'opération paraissait par ailleurs tout à fait viable, puisque, souligne Laurent Cureau, « le bilan à la fin de la période de redressement montrait que la société était à l’équilibre financier, et même légèrement excédentaire ». Selon lui, ce bilan restait toutefois tiré vers le bas par « une difficulté structurelle, le loyer des locaux occupés ». Une solution a émergé : l'espace de 450 m2, à Joué-lès-Tours, sera scindé en deux et le montant ainsi largement diminué : « De plus, nous évitons le déménagement, ce qui est appréciable étant donné notre stock de livres. »

« Un projet d'équipe »

Afin d'assurer la continuation de l'activité, Laurent Cureau a racheté le fonds des éditions La Simarre, avec l’ensemble des titres, ainsi que le site internet de la structure, pour un montant non communiqué. Une période de transition s'ouvre, au cours de laquelle le nouveau propriétaire est accompagné par l'ancien directeur général Jean-Christophe Lemberton.

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Celui-ci devrait ensuite réintégrer l'équipe salariée de La Simarre, tout comme Élisabeth Cureau. « On a le moral, on y croit », souligne Laurent Cureau, qui évoque un « projet d'équipe ». La Simarre reprend ainsi ses activités d'édition — elle accueillera dans son catalogue un beau-livre consacré au château de Villandry le 26 août prochain —, mais aussi ses services de mise en page, d'impression et de diffusion de livres, de prépresse et de mise en page de revues.

« Nous nous réengageons sur ce que nous maitrisons », conclut Laurent Cureau, qui tient à remercier, par la même occasion, « les clients fidèles, restés à nos côtés dans cette période délicate, cela est très valorisant ».

Photographie : Le logo de La Simarre, la couverture du livre Château de L'Islette, paru en décembre 2022 aux éditions La Simarre

Par Antoine Oury

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