L'histoire d'une famille juive en France, de 1750 à 1950

Cette étude généalogique couvre la période de sa naissance présumée en 1748, jusqu'aux conclusions de la Deuxième Guerre mondiale, en 1950. C'est le fruit de plus d'un an de recherches, d'entretiens avec la famille, deux séjours en Haute-Alsace, de multiples visites dans les services d'archives départementales et municipales, de nombreuses photos et décryptages des sépultures à Rixheim, Mulhouse et Paris, la bibliothèque des Dominicains à Colmar, le musée de l'Ordre de la Libération, etc.

On suit cette famille qui commence chez des colporteurs de Rixheim sous Louis XV, se scinde à la guerre de 1870, entre une branche française et une branche allemande, qui se réunissent à la fin du XIXe siècle. On suit le périple d’un fils, Arthur, dans la première guerre mondiale, puis les affaires de Benoit et Arthur dans la Sarre grâce au traité de Versailles, et l'entreprise de plumes, crins et duvet Lévy-Willard, à Paris.

On suit ensuite leur parcours dans la Résistance, en parallèle de l’extermination d’une partie de la famille dans la Shoah. Je pense que l’histoire de cette famille juive permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.

À retrouver ici.

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