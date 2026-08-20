Adrienne Heymans et Charlotte Couture rejoignent Pandacraft

Après un vif succès en librairie depuis 2023, Pandacraft lance son plan « cap sur 2028 » et annonce deux recrutements stratégiques pour porter ses ambitions.

Adrienne Heymans rejoint Pandacraft en tant que responsable éditoriale. Après plus de 9 ans passés chez Auzou, où elle occupait en dernier lieu le poste de responsable du développement stratégique et éditorial pour la branche jeu et jouet, elle apportera sa fine connaissance de la création jeunesse pour structurer et diversifier l' offre de la marque.

Charlotte Couture est nommée responsable marketing et commercial. Forte d' une expertise de plus de 10 ans au sein de la branche illustrée d’Hachette Livre notamment comme responsable marketing des labels Hachette Heroes, E/P/A et La Plage, elle aura pour mission de piloter la stratégie commerciale sur le terrain et la promotion pour faire rayonner ce nouveau catalogue.

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Fondée en 2013 par Édouard Trucy et Guillaume Caboche, Pandacraft s’est développée autour d' une offre d' abonnements mensuels pour les enfants de 1 à 12 ans.

Portée par une conviction claire, « l’expérience vaut toutes les connaissances », l'entreprise a bâti une marque expérientielle forte, aujourd'hui connue par une maman sur deux. Pandacraft a franchi un cap stratégique majeur en 2023 en intégrant avec un vif succès le marché de l’édition (plus de 100.000 exemplaires écoulés).

Photographie : À gauche, Adrienne Heymans, à droite, Charlotte Couture (Pandacraft)

Par Dépêche

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