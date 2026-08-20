Le roi britannique du true crime lâché par ses éditeurs après de graves accusations

Le 18 août, Bonnier Books UK a annoncé la rupture de l’ensemble de ses accords avec Christopher Berry-Dee, trois jours après la publication de la longue enquête du Guardian.

La maison affirme s’est dite « choquée et consternée » par la gravité des accusations. Le groupe ne publiera plus de nouveaux livres de Christopher Berry-Dee, rompt les contrats existants et prévoit de retirer ses stocks du marché. L'opération prendra néanmoins du temps, certains accords impliquant des tiers.

La principale chaîne britannique Waterstones a suivi : après avoir été informée de la décision de Bonnier, elle a retiré les titres de l'auteur de ses librairies comme de son site internet.

Des accusations remontant à plusieurs décennies

L'affaire découle d'une enquête menée pendant six mois par les journalistes Lucy Osborne et Sirin Kale. Plusieurs femmes y accusent Christopher Berry-Dee de violences physiques ou sexuelles commises sur plusieurs décennies. L'écrivain, qui a refusé d'être interrogé en invoquant un récent AVC et les recommandations de ses médecins, nie l'ensemble des faits : il affirme n'avoir commis aucun des crimes qui lui sont reprochés.

Son ex-épouse, Tracey Dee, affirme avoir subi des violences conjugales répétées durant leur mariage. Elle accuse notamment Christopher Berry-Dee de l'avoir frappée jusqu'à lui faire perdre connaissance, de lui avoir écrasé un cigare sur le visage alors qu'elle était enceinte, de l'avoir menacée avec un couteau et, à une autre occasion, d'avoir braqué sur elle un fusil chargé. Leurs deux filles disent avoir été témoins de certaines violences ou de leurs conséquences, tandis que plusieurs proches interrogés par le Guardian affirment avoir vu Tracey Dee blessée, notamment avec des yeux au beurre noir. Christopher Berry-Dee nie l'avoir violentée ou menacée.

Une ancienne élève de son école d'art, désignée sous le pseudonyme d'« Helen », formule des accusations plus graves encore. Elle raconte avoir rejoint la Castle School of Art de Portsmouth en août 2000, à l'âge de 13 ans, alors que Christopher Berry-Dee en avait 52. Selon elle, il l'aurait embrassée moins d'un mois plus tard, puis aurait progressivement imposé des actes sexuels. Elle affirme qu'il lui a demandé des relations sexuelles orales dès octobre 2000 et qu'à partir de décembre il l'a contrainte à en pratiquer.

Elle dit ensuite avoir eu avec lui des rapports sexuels répétés alors qu'elle était encore mineure - des actes qui, compte tenu de son âge, constituent juridiquement des infractions sexuelles indépendamment de la manière dont elle les désigne aujourd'hui. Elle affirme enfin qu'en janvier 2002, alors qu'elle avait 14 ans, Christopher Berry-Dee l'a violée contre un mur. Christopher Berry-Dee conteste ses accusations.

Une indemnisation sans condamnation pénale

Le témoignage d'« Helen » ne repose pas uniquement sur des souvenirs formulés des années plus tard. Elle avait consigné à l'époque certains des faits allégués dans des journaux intimes, qu'elle a remis à la police en 2006.

Le Guardian rapporte notamment une entrée datée du 2 octobre 2000 mentionnant une demande de sexe oral. Lors de son signalement, elle a aussi remis aux enquêteurs un mouchoir dans lequel elle affirmait avoir craché du sperme de Christopher Berry-Dee ainsi qu'une protection hygiénique qu'elle disait tachée de son sperme et de son propre sang. Des personnes de son entourage avaient par ailleurs été informées de certains abus allégués peu après les faits.

« Helen » s'est rendue à la police le 11 septembre 2006 et a été formellement entendue quelques jours plus tard. Christopher Berry-Dee a été arrêté en janvier 2007 et a nié avoir entretenu une relation sexuelle avec elle. Il n'a cependant pas été poursuivi. Pour une partie des faits, la législation britannique alors applicable imposait qu'une infraction de relations sexuelles illégales avec une mineure âgée de 13 à 16 ans soit signalée dans un délai d'un an, ce qui rendait ces poursuites impossibles plusieurs années après.

La famille d'« Helen » a demandé au Crown Prosecution Service (CPS), le parquet chargé des poursuites pénales en Angleterre et au pays de Galles, d'étudier d'autres qualifications, notamment le viol, qui n'étaient pas soumises à ce délai. En octobre 2008, le CPS a toutefois conclu que les éléments disponibles ne permettaient pas d'établir une « perspective réaliste de condamnation ».

Depuis 2007, « Helen » affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir la réouverture de l'enquête, une copie du rapport d'expertise médico-légale et la restitution des éléments matériels remis à la police, sans succès.

En 2009, la Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) lui a accordé 18.480 £ d'indemnisation, après avoir estimé, selon le standard de la « prépondérance des probabilités », qu'elle avait été victime d'un crime violent. Cette décision administrative ne constitue ni une condamnation pénale de Christopher Berry-Dee ni une conclusion judiciaire établissant sa culpabilité : le niveau de preuve appliqué par la CICA est différent de celui exigé devant une juridiction pénale.

Des procédures plus anciennes, sans condamnation

L'enquête fait également état du témoignage d'une autre ancienne élève de l'école d'art, Gina Hutton. Elle affirme qu'en 2001, alors qu'elle avait 16 ans, Christopher Berry-Dee l'a embrassée sur la bouche sans qu'elle le souhaite, après quoi elle a quitté les lieux.

Par ailleurs, en 1983, Tracy Hurdle, belle-fille de Christopher Berry-Dee issue de son premier mariage, avait signalé à la police qu'il l'avait violée lorsqu'elle avait 12 ans. Christopher Berry-Dee a été arrêté puis inculpé en 1984 pour une relation sexuelle illégale avec une enfant de moins de 13 ans. L'affaire n'a toutefois pas été jugée sur le fond : les poursuites ont été abandonnées lorsque l'accusation n'a présenté aucun élément de preuve devant le tribunal. Christopher Berry-Dee nie l'accusation et soutient que Tracy Hurdle avait été violée par une autre personne, qu'il n'a pas identifiée.

Enfin, sa fille Sasha a signalé à la police en 2025 des souvenirs selon lesquels son père l'aurait touchée de manière sexuelle sous la douche lorsqu'elle avait trois ou quatre ans. Ces souvenirs avaient resurgi en 2024. Le Guardian prend toutefois soin d'en souligner les limites : deux spécialistes de la mémoire infantile interrogés par le journal expliquent que les souvenirs remontant à un âge aussi précoce sont difficiles à évaluer et peuvent être influencés par des informations apprises ultérieurement.

Christopher Berry-Dee qualifie cette accusation d'« infondée ». Près d'un an après le premier signalement, Sasha n'avait toujours pas été formellement entendue. Une audition vidéo prévue en 2026 a finalement été mise en pause à sa demande.

Aucune de ces accusations de violences sexuelles n'a, à ce jour, donné lieu à une condamnation pénale de Christopher Berry-Dee.

Près d'un million de livres vendus

La réaction des éditeurs est d'autant plus significative que Christopher Berry-Dee est une figure commerciale majeure du true crime britannique. Selon les données de NielsenIQ BookData citées par le Guardian, ses ouvrages totalisent près d'un million d'exemplaires vendus, ce qui ferait de lui l'auteur de true crime le plus vendu au Royaume-Uni depuis le début des relevés de l'organisme.

Sa notoriété repose notamment sur la série Talking With Serial Killers, dans laquelle il raconte ses échanges avec des meurtriers condamnés.

En France, la présence éditoriale de Christopher Berry-Dee est plus limitée, mais plusieurs de ses travaux ont été traduits. Les éditions Premium ont notamment publié en 2010 Monster. Autobiographie d'une serial-killer, consacré à Aileen Wuornos et cosigné avec cette dernière, dans une traduction de Laura Lipchitz. L'année suivante paraît chez le même éditeur Conversations avec des serial killers, traduit par Christine Motti, avant une édition de poche en 2014 dans la collection « Crimes Poche ».

RTL l'avait par ailleurs invité dans L'Heure du crime pour intervenir sur Jeffrey Dahmer en 2022, au moment du succès de la série Netflix consacrée au meurtrier américain, puis sur les tueurs britanniques Ian Brady et Myra Hindley.

L'enquête du Guardian remet également en cause certaines de ses méthodes. Christopher Berry-Dee reconnaît lui-même avoir menti à des détenus afin d'obtenir des entretiens, leur faisant notamment croire qu'il souhaitait défendre leur innocence. Plusieurs sources interrogées par le journal contestent par ailleurs l'authenticité de certaines citations attribuées dans ses livres à des tueurs en série. L'auteur maintient que ses citations proviennent de sources qu'il considère comme vérifiées.

Des alertes antérieures chez Bonnier

L'enquête pose aussi une question embarrassante pour Bonnier sur son traitement de précédentes controverses entourant Christopher Berry-Dee. En 2019, un livre consacré aux meurtres de deux fillettes à Brighton devait être publié par John Blake, label de non-fiction de Bonnier Books UK spécialisé notamment dans le true crime.

Des passages concernant le comportement de Christopher Berry-Dee envers la famille d'une des victimes avaient été retirés du manuscrit. Dans un courriel révélé par le Guardian, un éditeur évoquait alors explicitement le conflit d'intérêts lié au fait que Christopher Berry-Dee était lui-même un auteur de la maison. Bonnier répond aujourd'hui que les décisions éditoriales prises à l'époque reposaient sur des conseils juridiques.

Cet épisode ne signifie pas que Bonnier avait alors connaissance des accusations de violences sexuelles révélées en 2026, mais montre que l'éditeur avait déjà été confronté à des critiques concernant Christopher Berry-Dee et ses relations avec certaines familles de victimes.

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Le 2 juillet 2026, Orion, maison du groupe Hachette, avait fait paraître Inside the Darkest Minds: How Killers Are Caught and the Secrets of Those Who Got Away (Au cœur des esprits les plus sombres : comment les tueurs sont arrêtés et les secrets de ceux qui ont réussi à s’échapper).

Après la publication de l'enquête, Orion a indiqué ne pas avoir eu connaissance des accusations auparavant. La maison a décidé de cesser les ventes et précise qu'aucun autre ouvrage de Christopher Berry-Dee n'est sous contrat chez elle.

Par Hocine Bouhadjera

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