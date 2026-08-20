Alexandra Palt, ex-présidente du WWF France, rejoint Multikulti Éditions

« Je suis très heureuse de rejoindre l’aventure MultiKulti Éditions [...] et de prendre bénévolement la direction de sa collection “Les Réparateurs” », indique Alexandra Palt. Elle décrit une collection destinée à raconter « celles et ceux qui, souvent loin de la lumière, réparent les exclusions, les violences sociales, les abandons de notre société ».

Pour l’ancienne dirigeante, la notion de réparation ne relève pas simplement de la solidarité ou de la bienfaisance. Elle implique, explique-t-elle, de reconnaître qu’« une personne a été blessée » ou que quelque chose « a été abîmé », puis d’assumer une responsabilité collective face à cette situation.

Une approche qui rejoint directement le positionnement revendiqué par Multikulti : faire émerger des récits consacrés à des réalités ou à des populations peu représentées.

« Les Réparateurs », du livre à la collection

Le nom « Les Réparateurs » est déjà connu du catalogue de Multikulti. Un ouvrage collectif portant ce titre est paru le 12 mai 2026, sous la direction de Florian Dacheux. Il se compose d'une série de reportages consacrés à des personnes et structures qui luttent, souvent localement et avec peu de moyens, contre les discriminations, l’exclusion sociale, la maltraitance ou les violences.

Le volume réunit notamment des contributions de Marc Chebsun, Charles Cohen, Florian Dacheux, Bilguissa Diallo et Mamadou Doucara, ainsi que le travail de jeunes reporters associés aux ateliers de la maison. Il conduit le lecteur de La Réunion à Trappes, Marseille, Saint-Ouen, Paris ou encore la Creuse, autour d’initiatives liées notamment au soin, à la mémoire, au handicap ou à la lutte contre le racisme.

Des droits humains à la responsabilité des entreprises

Juriste de formation, Alexandra Palt a commencé sa carrière en cabinet d’avocats avant de collaborer avec Amnesty International. Elle a ensuite travaillé sur les questions de diversité et de responsabilité sociale, avant de devenir en 2006 directrice de la promotion de l’égalité au sein de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde).

Elle rejoint L’Oréal en 2012, où elle pilote les politiques de développement durable puis de responsabilité sociétale et environnementale du groupe. Elle entre au comité exécutif en 2019 et dirige également la Fondation L’Oréal. Son départ des fonctions opérationnelles de RSE est annoncé en 2024, après douze années au sein du groupe.

Son intérêt pour le rôle social des organisations avait également donné lieu, en 2021, à la publication de l'essai Corporate activisme aux éditions Télémaque, consacré à la manière dont les entreprises peuvent se positionner face aux transformations sociales et environnementales.

Une présidence du WWF achevée sur un désaccord

Alexandra Palt avait été nommée présidente du WWF France le 18 juin 2024, succédant à Antoine Housset. Elle a quitté cette fonction le 28 mai 2026, dans un contexte de désaccord devenu public avec une partie de la gouvernance de l’organisation.

Alexandra Palt a alors expliqué que la rupture s’était cristallisée après sa participation, à titre personnel selon elle, à un rassemblement contre le racisme à Saint-Denis, évoquant une divergence sur « des questions essentielles de valeurs » et sur le rôle d’une organisation comme le WWF.

De son côté, WWF France a indiqué qu’une procédure de révocation avait déjà été engagée et approuvée par son conseil d’administration, invoquant des « dysfonctionnements managériaux » ainsi que des prises de position jugées incompatibles avec le principe d’apolitisme de l’organisation.

Le conseil d’administration du WWF France a ensuite nommé Christian Alibay à la présidence le 25 juin 2026.

Une maison tournée vers une « France plurielle »

Lancée en 2024 entre Paris et Marseille, Multikulti Éditions se présente comme une maison consacrée aux récits contemporains et aux questions de genre, d’origine, de modes de vie, d’exclusion ou de normes sociales. Sa ligne revendique l'ambition de rendre « visibles les invisibles »

Catherine Argand, passée notamment par Rivages/Payot et les éditions Alma, figure parmi les fondatrices du projet éditorial, aux côtés de l’univers développé par Marc Chebsun et MultiKulti Média. Les deux ont notamment défendu ensemble, dès 2024, la nécessité d’un paysage éditorial donnant davantage de place à la pluralité des imaginaires et des parcours.

La maison publie aussi bien des fictions que des enquêtes journalistiques et développe le principe du « livre augmenté », avec des contenus sonores, audiovisuels ou documentaires accessibles en complément des textes.

Crédits photo : Alexandra Palt (Multikulti Éditions)

Par Hocine Bouhadjera

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