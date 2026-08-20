Alexandra Palt, ex-présidente du WWF France, rejoint Multikulti Éditions

Ancienne présidente du WWF France et ex-dirigeante de L’Oréal chargée des questions de responsabilité sociale et environnementale, Alexandra Palt rejoint Multikulti Éditions. Elle assurera bénévolement la direction de la collection « Les Réparateurs », consacré aux initiatives qui tentent de « réparer » les fractures sociales.
Le 20/08/2026 à 12:16 par Hocine Bouhadjera
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20/08/2026 à 12:16
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« Je suis très heureuse de rejoindre l’aventure MultiKulti Éditions [...] et de prendre bénévolement la direction de sa collection “Les Réparateurs” », indique Alexandra Palt. Elle décrit une collection destinée à raconter « celles et ceux qui, souvent loin de la lumière, réparent les exclusions, les violences sociales, les abandons de notre société ».
Pour l’ancienne dirigeante, la notion de réparation ne relève pas simplement de la solidarité ou de la bienfaisance. Elle implique, explique-t-elle, de reconnaître qu’« une personne a été blessée » ou que quelque chose « a été abîmé », puis d’assumer une responsabilité collective face à cette situation.
Une approche qui rejoint directement le positionnement revendiqué par Multikulti : faire émerger des récits consacrés à des réalités ou à des populations peu représentées.
Le nom « Les Réparateurs » est déjà connu du catalogue de Multikulti. Un ouvrage collectif portant ce titre est paru le 12 mai 2026, sous la direction de Florian Dacheux. Il se compose d'une série de reportages consacrés à des personnes et structures qui luttent, souvent localement et avec peu de moyens, contre les discriminations, l’exclusion sociale, la maltraitance ou les violences.
Le volume réunit notamment des contributions de Marc Chebsun, Charles Cohen, Florian Dacheux, Bilguissa Diallo et Mamadou Doucara, ainsi que le travail de jeunes reporters associés aux ateliers de la maison. Il conduit le lecteur de La Réunion à Trappes, Marseille, Saint-Ouen, Paris ou encore la Creuse, autour d’initiatives liées notamment au soin, à la mémoire, au handicap ou à la lutte contre le racisme.
Juriste de formation, Alexandra Palt a commencé sa carrière en cabinet d’avocats avant de collaborer avec Amnesty International. Elle a ensuite travaillé sur les questions de diversité et de responsabilité sociale, avant de devenir en 2006 directrice de la promotion de l’égalité au sein de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde).
Elle rejoint L’Oréal en 2012, où elle pilote les politiques de développement durable puis de responsabilité sociétale et environnementale du groupe. Elle entre au comité exécutif en 2019 et dirige également la Fondation L’Oréal. Son départ des fonctions opérationnelles de RSE est annoncé en 2024, après douze années au sein du groupe.
Son intérêt pour le rôle social des organisations avait également donné lieu, en 2021, à la publication de l'essai Corporate activisme aux éditions Télémaque, consacré à la manière dont les entreprises peuvent se positionner face aux transformations sociales et environnementales.
Alexandra Palt avait été nommée présidente du WWF France le 18 juin 2024, succédant à Antoine Housset. Elle a quitté cette fonction le 28 mai 2026, dans un contexte de désaccord devenu public avec une partie de la gouvernance de l’organisation.
Alexandra Palt a alors expliqué que la rupture s’était cristallisée après sa participation, à titre personnel selon elle, à un rassemblement contre le racisme à Saint-Denis, évoquant une divergence sur « des questions essentielles de valeurs » et sur le rôle d’une organisation comme le WWF.
De son côté, WWF France a indiqué qu’une procédure de révocation avait déjà été engagée et approuvée par son conseil d’administration, invoquant des « dysfonctionnements managériaux » ainsi que des prises de position jugées incompatibles avec le principe d’apolitisme de l’organisation.
Le conseil d’administration du WWF France a ensuite nommé Christian Alibay à la présidence le 25 juin 2026.
Lancée en 2024 entre Paris et Marseille, Multikulti Éditions se présente comme une maison consacrée aux récits contemporains et aux questions de genre, d’origine, de modes de vie, d’exclusion ou de normes sociales. Sa ligne revendique l'ambition de rendre « visibles les invisibles »
Catherine Argand, passée notamment par Rivages/Payot et les éditions Alma, figure parmi les fondatrices du projet éditorial, aux côtés de l’univers développé par Marc Chebsun et MultiKulti Média. Les deux ont notamment défendu ensemble, dès 2024, la nécessité d’un paysage éditorial donnant davantage de place à la pluralité des imaginaires et des parcours.
La maison publie aussi bien des fictions que des enquêtes journalistiques et développe le principe du « livre augmenté », avec des contenus sonores, audiovisuels ou documentaires accessibles en complément des textes.
Crédits photo : Alexandra Palt (Multikulti Éditions)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.
16/08/2026, 13:10
Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte.
16/08/2026, 12:25
En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.
15/08/2026, 16:50
Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.
14/08/2026, 18:22
Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.
14/08/2026, 12:21
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.
14/08/2026, 10:36
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Exclusif - Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.
13/08/2026, 10:59
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.
12/08/2026, 15:35
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
1 Commentaire
Ravachol
20/08/2026 à 13:57
Ben comme l'ancienne de L'Oreal (donc chez Bettencourt) quitte Greenpeace pour aller dans l'édition, Yannick Jadot, l'égérie de l'écologie cosmétique, pourra retrouver son boulot chez Greenpeace s'ila un accident électoral aux sénatoriales. C'est un mercato win win dans le beau linge.
A bas l'écologie punitive, vive l'écologie du luxe français.