À Princeton, des cartes perforées de 1975 ramènent à des ballades du XIXe siècle

À la Cotsen Children’s Library, le réemploi tient presque de la routine. Les personnels de Princeton University Library lui apportent tubes de papier toilette ou d’essuie-tout, boîtes de mouchoirs, contenants de flocons d’avoine, boîtes de thé et autres emballages : autant de matériaux qui serviront aux ateliers créatifs organisés avec le public.

D’où l’absence d’émoi lorsqu’arrive une petite boîte portant l’inscription « Broadside Ballad Cards ». Katie Zondlo finit tout de même par regarder à l’intérieur. Quelques centaines de cartes perforées du Princeton University Computer Center, toutes remontant à avril 1975, l’y attendent. Un matériau de bricolage légèrement plus bavard que prévu, raconte-t-elle dans le récit publié le 18 août par les Special Collections de Princeton.

Pas de sauvetage in extremis au-dessus d’une poubelle, donc : la boîte avait rejoint un circuit de récupération. Et les chansons n’étaient pas davantage enregistrées sur ces cartons. Les perforations servaient à encoder des données lisibles par une machine, à une époque où ce support constituait encore un instrument courant du traitement informatique de l’information.

Trois cartes et le numéro 1122

En feuilletant le lot, Zondlo en prélève trois au hasard. Même numéro final sur chacune : 1122. Commence alors ce qui ressemble moins à une recherche informatique qu’à une chasse au trésor bibliographique.

Le nom d’un imprimeur figure sur les fiches : James Lindsay, à Glasgow. La piste mène jusqu’à la National Library of Scotland, qui a numérisé près de 1800 broadsides écossais, datés de 1650 à 1910. Ces imprimés populaires tenaient généralement sur une feuille de papier bon marché, imprimée d’un seul côté. Actualités, crimes, discours et chansons y circulaient pour quelques pennies avant d’être vendus dans la rue, placardés — et, le plus souvent, jetés.

Deux titres apparaissent sur les cartons sélectionnés : Lover’s Discussion et Free and Easy. La seconde ballade ressort dans les collections écossaises : elle a été imprimée par Lindsay entre 1852 et 1859. Un autre indice conforte la piste. La National Library of Scotland signale qu’un catalogue de l’imprimeur daté de 1856 proposait pas moins de 200 « slips », des feuilles étroites comportant chacune deux chansons. Justement, deux.

Zondlo revient alors au catalogue de Princeton et identifie A Collection of English, Scottish and Irish broadside ballads. Direction la salle de consultation des collections spéciales de la Firestone Library. Dans deux grandes boîtes d’archives se succèdent nouvelles, chansons, discours et scandales. Puis arrive le dossier 1122.

À l’intérieur, une feuille brunie. Lover’s Discussion d’un côté, Free and Easy juste à côté. Les deux textes que désignaient les cartes perforées de 1975 sont toujours là.

Du carton au carton, avec un détour numérique

Restait un étage à descendre dans cette archéologie du catalogage. En évoquant sa découverte avec Adrienne Rusinko, spécialiste des collections, Zondlo se demande s’il serait encore possible de retrouver la fiche cartonnée qui précédait le système informatique.

Le vieux fichier de Firestone n’est plus en service depuis longtemps. L’historique conservé par les University Archives de Princeton précise qu’il avait cessé de recevoir de nouvelles notices en 1981, lors de l’adoption de nouvelles règles de catalogage. Puis le papier s’était progressivement dégradé.

En 1992, l’université entreprend donc de numériser l’ensemble : environ six millions de fiches sont scannées pour constituer le Supplementary Catalog. Une autre conversion suivra entre 1998 et 2000, lorsque des notices informatisées au format MARC seront produites pour cet ancien fichier et intégrées au catalogue principal.

Zondlo indique avoir finalement retrouvé, dans une base d’images accessible au sein des systèmes de Princeton, la fiche correspondant à la collection de ballades. Le trajet complet devient alors assez réjouissant : une boîte récupérée pour les activités créatives conduit à des cartes perforées de 1975 ; ces dernières renvoient vers des données bibliographiques et un catalogue en ligne ; celui-ci mène aux images d’un fichier papier, puis à l’original imprimé à Glasgow dans les années 1850.

Même les meubles ont survécu au voyage. Une fois devenus inutiles, les anciens catalogues en bois de Firestone ont été démontés. Leurs centaines de façades de tiroirs composent désormais une installation au premier étage de la bibliothèque. Les fiches ne sont plus dedans. Mais il aura suffi de trois cartes perforées pour retrouver ce qu’elles avaient, chacune à leur manière, passé un siècle et demi à désigner.

Crédits photo : Special Collections de Princeton

Par Clément Solym

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