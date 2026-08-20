Brésil : la détection de livres piratés bondit

À regarder les seuls chiffres, juillet ressemble à une déferlante : 1043 liens repérés en juin, 20.566 un mois plus tard. Soit une hausse de 1872 %. Mais le thermomètre a changé en cours de route.

Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), qui diffuse les données de l’Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), avait prévenu le 27 juillet. Le passage à un nouveau système de recherche avait fortement perturbé le relevé de juin : après 8793 occurrences en mai, l’association n’en avait retrouvé que 1043, une chute de 88,1 %. Le SNEL annonçait alors que la détection reviendrait à ses niveaux antérieurs, voire les dépasserait. Juillet lui donne, au moins sur ce point, raison.

Nouveau programme, vieille prudence

Le rapport publié en août ne dit cependant presque rien de cet outil. Ni son nom, ni les plateformes supplémentaires éventuellement couvertes, ni ses critères de recherche ou les différences précises avec le système précédent. Les documents publics permettent donc de constater que l’ABDR détecte davantage ; pas de déterminer quelle part de la hausse tient à une progression réelle de la mise à disposition illégale des ouvrages.

Le document ajoute même une petite embûche lexicale. La comparaison entre juin et juillet porte sur des liens « trouvés », tandis que les graphiques rapprochant juillet 2025 de juillet 2026, puis les cumuls annuels, sont titrés « liens de livres piratés supprimés ». Dans sa synthèse du 17 août, le SNEL présente pourtant les 20.566 comme des liens trouvés. Faute de méthodologie plus détaillée, parler de contenus recensés reste donc plus prudent que d’assimiler l’ensemble à autant de retraits effectivement obtenus.

La comparaison annuelle demeure utile, à condition de garder cette rupture de méthode en tête. En juillet 2025, l’ABDR comptabilisait 10.923 occurrences ; un an plus tard, elles sont 20.566, soit +88,3 %. Sur les sept premiers mois de l’année, en revanche, 2026 reste en dessous de 2025 : 73.939 contre 78.070, une différence de 5,3 %. Fin juin, l’écart atteignait encore 20,5 %. Le mois de juillet a donc surtout produit un rattrapage spectaculaire dans les statistiques de surveillance.

Le livre professionnel en première ligne

La répartition par catégories apporte un autre enseignement. Les ouvrages scientifiques, techniques et professionnels concentrent 11.639 signalements, soit 56,6 % du total. La littérature générale arrive ensuite avec 7455 occurrences, 36,2 %, devant les livres religieux — 1 376, soit 6,7 % — et les titres jeunesse et didactiques : 96 seulement, moins de 0,5 %.

Un mois ne suffit évidemment pas à figer la géographie du piratage éditorial. En octobre 2024, un relevé de l’ABDR relayé par Abrelivros plaçait au contraire la littérature générale en tête, avec 53 % des liens notifiés, devant les contenus techniques et professionnels à 42 %. Les catégories dominantes peuvent donc varier fortement selon la période et le périmètre suivi.

La place prise aujourd’hui par les ouvrages spécialisés trouve néanmoins une illustration très concrète. Le 7 août, l’ABDR annonçait avoir obtenu en justice la suspension d’un site et d’une application hébergés à l’étranger, qui vendaient pour 24,90 reals une « bibliothèque numérique » de plus de 500 livres juridiques. Dans sa décision, le juge mentionne 164 œuvres documentées titre par titre, avec liens d’accès et captures d’écran, et interdit au responsable de continuer à mettre à disposition les titres des éditeurs membres de l’association.

ActuaLitté avait déjà suivi les actions de l’ABDR contre le piratage éditorial au Brésil en 2022, puis en 2024, ce qui démontre également la limite exacte du chiffre de juillet : 20.566 ne représente ni un nombre de lecteurs, ni des téléchargements, ni des ventes perdues. C’est le résultat produit par un dispositif de surveillance.

Crédits photo : Campanula13 CC 0

Par Clément Solym

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