Dans La maison du rang Lynch, comprendre n’est pas exactement le contrat. Nancy le dit à Vincent : « On est pas censés comprendre ». Alexie Morin construit plutôt un lieu mental : Wickford Mills, une famille McCabe rongée par les disparitions et les silences, une maison qui semble contenir davantage de temps que ses murs ne devraient en supporter. Dès l’ouverture, l’intimité se brouille : « Ils pensaient ensemble, parfois d’une voix unique, et parfois sans mots. » L’étrange n’arrive donc pas de l’extérieur : il est déjà dans l’intimité.

Le roman excelle dans cette contamination progressive du familier. Un couloir cesse d’être un couloir, une lumière ne répond plus, un bruit devient présence. À un moment, « Une peur viscérale l’empêchait d’avancer. » Rien de spectaculaire, et pourtant l’espace domestique bascule. Les fantômes importent moins comme créatures que comme formes du secret familial. À propos d’une mort ancienne, le constat tombe : « Le sujet était tabou, interdit ». Évidemment, ce qui est interdit revient — déformé par les enfants, les souvenirs et les versions contradictoires.

Morin tient remarquablement le gothique et le psychologique. Le parler québécois, les objets ordinaires, les animaux, les bois et les relations entre cousins empêchent l’inquiétude de flotter hors du réel. Quand le monde craque, Vincent n’a parfois plus qu’une formule : « ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas… » La répétition paraît enfantine ; elle devient une résistance minimale devant l’impossible.

Cette profusion est également le principal obstacle. La généalogie McCabe est vaste, les temporalités se diffractent, les motifs reviennent ; le lecteur doit accepter de se perdre longtemps. Premier volume du Cycle de Wickford Mills, le livre conserve aussi plusieurs énigmes au lieu de les résoudre. Certaines séquences semblent donc suspendues plutôt qu’achevées, et l’épaisseur atmosphérique peut ralentir le mouvement.

Mais cette difficulté correspond au sujet : une famille ne sait plus exactement ce qu’elle tait, seulement qu’elle le tait. À la fin d’une scène, Vincent imagine sa propre incapacité à répondre : « Il perdrait la voix. » Tout La maison du rang Lynch pourrait tenir dans ce geste. Quand la parole manque, les enfants héritent des trous ; quand les adultes refusent de raconter, les maisons, elles, s’en chargent.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026