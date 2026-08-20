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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Chante Méchante

Guillaume Sire

Léonie Dantin va mourir, et Guillaume Sire a la bonne idée de ne pas lui demander de devenir meilleure pour autant. Elle a menti, volé, humilié, joué la comédie sur scène et hors scène ; désormais une maladie incurable lui présente l’addition. Le médecin tente une consolation statistique. Réponse : « Personne n’est n’importe qui. » Chante Méchante prend son élan dans cette voix : drôle, obscène, cultivée, méchante, paniquée — et incapable de laisser une phrase tranquille.

Le plaisir du roman vient de cette démesure très tenue. Léonie voit la mort partout, jusque chez son épicier : « Lui aussi, la tombe aura sa viande. » Chaque détail devient suspect dès lors que le temps se rétrécit. Son ancien amour, Antoine Besançon, occupe le centre noir du récit. Elle sait ce qu’elle lui a fait et sait aussi que son autoportrait reste une mise en scène : « Personne ne peut m’aimer un peu sans finir par me détester beaucoup. » Lorsqu’elle l’appelle enfin, l’aveu a la brutalité d’une réplique : « Je t’appelle parce que je vais crever. »

Sire réussit surtout à maintenir ensemble comédie et remords. La méchanceté n’est pas un accessoire destiné à rendre Léonie sympathique par son insolence : elle a produit des dégâts, et le livre refuse de les blanchir. Guernesey devient moins un refuge romantique qu’un endroit où négocier avec l’irréversible. Peut-on modifier la dernière phrase d’une histoire quand on ne peut plus en changer les actes ? C’est là que le roman cesse d’être seulement brillant pour devenir touchant.

La virtuosité fatigue parfois. Images, saillies, références et associations se succèdent avec une telle vitesse que l’émotion doit se frayer un chemin dans le feu d’artifice verbal. Certains personnages secondaires existent surtout comme surfaces de rebond pour Léonie. L’épilogue, confié à sa fille, explicite aussi une part de ce que le manuscrit avait déjà fait sentir.

Il offre pourtant deux phrases qui remettent tout le vacarme à sa place : « Sous son vernis de méchanceté, ce livre est à la fois une prière et un cri d’impuissance. » Puis : « Adieu maman, et rendez-vous dans l’Infini. » Chante Méchante semblait vouloir mordre le monde entier ; son vrai adversaire était la disparition. On peut rire de la mort, l’insulter, lui tirer la langue. On ne peut pas lui reprendre ceux qu’elle emporte.

 

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

#Roman francophone
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Publiée le
20/08/2026 à 09:59

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Chante Méchante

Guillaume Sire

Paru le 19/08/2026

160 pages

Calmann-Lévy

18,50 €

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