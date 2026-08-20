D’abord des objets. Des gestes. Une attente. « Le fusil. Les cartouches. L’angle de la lumière. Le vent. » Sophie G. Lucas ne raconte pas Odessa des oiseaux en ligne droite ; elle le fait respirer par éclats, reprises, blancs, changements de voix. Une femme se tient sur une terrasse et doit agir. Avant cela, le texte remonte : Saint-Nazaire, la Soucoupe, les Chantiers, l’enfance auprès de Sasha. Un frère solaire auquel Odessa disait : « Je suis la plus fière de tout l’Univers ».

La langue est la première force du livre. Elle coupe, répète, bifurque, laisse parfois la grammaire céder devant le rythme de la mémoire. Les dessins de Géraldine L. Guillot ne décorent pas ce mouvement : ils l’interrompent, l’assombrissent, lui ouvrent d’autres espaces. Puis viennent la Louisiane, Katrina, la violence climatique et politique, plus tard Odessa et ce qu’une ville peut déposer dans un corps. « on ne sait pas comment une ville peut naître en soi » : la phrase résume cette manière d’emboîter les territoires dans les êtres.

Le deuil familial et le désastre écologique se répondent sans être confondus. Quand la mère disparaît à son tour, la douleur se concentre dans une question minuscule : « Je ne me consolerai jamais de ne pas savoir quel était ton arbre préféré. » Plus tard, lorsque les oiseaux s’effacent du ciel, le texte leur adresse des injonctions presque enfantines : « Apprenez-nous à vivre ensemble ». Cette simplicité touche précisément parce qu’elle surgit après tant de fragmentation.

La forme possède toutefois son revers. À force de ruptures, d’anaphores et d’énumérations, certaines séquences saturent leur propre intensité. Le discours écologique, d’abord porté par les absences et les sensations, devient parfois si explicite qu’il réduit la part d’interprétation du lecteur. Les glissements de personne et de temps peuvent également désorienter, surtout lorsque plusieurs strates de mémoire se superposent.

Mais cette désorientation n’est presque jamais gratuite : elle épouse une conscience qui tente de tenir ensemble ses morts et un monde qui se défait. « Sans les oiseaux que reste-t-il de notre humanité. » La question pourrait sonner comme un slogan ; Lucas la ramène sans cesse au corps, au papier plié, au regard, au souffle. Odessa des oiseaux ne promet aucune réparation. Il cherche une langue pour ne pas consentir à la disparition — et, lorsque cette langue accepte de se taire un peu, elle frappe très fort.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026