« Milka Putova et moi étions amies depuis le cours préparatoire, autrement dit à peu près aussi loin que remontent mes souvenirs. » La Vie avant nous part de cette évidence enfantine : certaines personnes semblent avoir toujours été là. Kristina Gorcheva-Newberry installe Ania et Milka dans la banlieue de Moscou, puis dans le verger d’une datcha, au moment où l’Union soviétique se fissure. Avec Trifonov et Lopatine, elles lisent, désirent, boivent, écoutent Queen et imaginent un avenir plus libre que celui de leurs parents.

Le roman convainc d’abord par sa matière sensible. Neige, conserves, cassettes, appartements et pommiers empêchent la perestroïka de devenir un décor historique. La mère d’Ania répète qu’« Un peu plus de beauté — même saisonnière — ne pouvait pas faire de mal au monde ». La phrase est presque anodine ; elle devient pourtant une clé du livre, tant cette beauté est menacée. La Cerisaie traverse le récit jusqu’au vœu de Trifonov : « Je souhaite que ce moment dure. Que dans vingt ans il n’ait rien perdu de sa vérité et de son importance. » Le temps, évidemment, se chargera de lui répondre.

Gorcheva-Newberry est particulièrement juste lorsqu’elle saisit une génération persuadée de naître en même temps qu’un pays nouveau. Ania « débordais d’énergie et clamais que nous étions une nation en train de renaître, un peuple nouveau qui allait étonner le monde : la génération perestroïka. » L’enthousiasme possède sa vérité, même lorsque l’histoire le dément. Le passé, lui, refuse de disparaître : « Nous devons notre vie aux morts, et pourtant nous n’assumons pas notre passé, nous ne le connaissons pas. »

Cette richesse symbolique devient parfois insistante. Le parallèle avec Tchekhov est si nettement balisé que certains dialogues semblent annoncer leur propre portée ; quelques adolescents parlent avec une lucidité historique très élaborée. La partie américaine, plus tardive, possède aussi moins de densité sensorielle que les scènes moscovites, où le froid, les odeurs et la promiscuité donnent au récit sa chair.

Le dispositif retrouve toute sa force lorsque les années sont abolies par une cassette : « Alors, la voix de mes amis résonnait dans mon cœur et entre les montagnes ». La Vie avant nous (trad. Karine Lalechère) fonctionne ainsi moins comme une fresque de la fin de l’URSS que comme une chambre d’écho. Une jeunesse croit entrer dans l’avenir ; vingt ans plus tard, elle découvre qu’une part d’elle-même n’a jamais quitté le verger.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026