Russie : l’expertise juridique des livres pourrait passer sous statut d’État

Le ministère russe du Développement numérique travaille à un projet de loi qui permettrait de donner un statut officiel aux expertises réalisées par le centre de l’Union russe du livre (RKS). L’information, révélée le 17 août par Kommersant, a été confirmée au quotidien par Vladimir Grigoriev, directeur du département chargé du soutien public à la presse périodique et à l’industrie du livre.

La procédure n'est toutefois pas encore entrée en vigueur. Le ministère précise que l’accréditation d’un organisme pour le secteur se trouve au stade d’une « étude préliminaire » et d’une concertation interministérielle sur le concept du futur texte. Une piste consisterait à lui donner le pouvoir d’accréditer une expertise d’État dans le domaine du livre, avant de reconnaître le centre du RKS comme organisme officiel.

Une expertise qui change de poids

La structure n’attend pas cette réforme pour travailler. Créée en 2023, selon Kommersant, elle a été mise en place, précise leRKS, dans le cadre d’une instruction présidentielle visant à organiser l’autorégulation de l’industrie du livre. Sa mission affichée : empêcher la publication et la diffusion d’ouvrages contraires au droit russe.

Le centre examine les éditions imprimées et numériques non périodiques, hors manuels scolaires, textes normatifs et publications officielles, à la demande des pouvoirs publics, des forces de l’ordre, des éditeurs ou des agrégateurs numériques. Il assure ne pas apprécier la qualité littéraire ou artistique des œuvres : son rôle se limite à leur conformité à la législation.

Ses conclusions n’ont aujourd’hui qu’une valeur de recommandation. C’est là que le projet change la donne. Kommersant souligne qu’elles peuvent ne pas être prises en compte par la police ou les tribunaux. Svetlana Zorina, présidente de l’Association des distributeurs de livres et responsable d’un comité du RKS, estime qu’une accréditation permettrait aux professionnels de s’appuyer sur ces avis lors de contrôles. Ni leur portée exacte ni leur force devant un juge ne sont encore définies.

Parmi les experts figurent notamment, selon le RKS, des représentants de Roskomnadzor, de l’Association des juristes de Russie, de la Société historique russe, de la Bibliothèque d’État russe pour enfants, d’universités fédérales et de plusieurs organisations religieuses.

Une centaine de livres déjà examinés

Début juin, le RKS déclarait avoir réalisé environ 100 expertises de conformité depuis la création du centre et indiquait que ses recommandations avaient été prises en compte par les éditeurs.

Plusieurs retraits commerciaux ont déjà suivi ses avis. Kommersant cite Nasledie (« Héritage ») de Vladimir Sorokine, ainsi que les éditions russes de La Maison du bout du monde de Michael Cunningham et d’Une vie comme les autres de Hanya Yanagihara. Pour ces ouvrages, le quotidien indique que les éditeurs ont arrêté les ventes sur recommandation du centre. Les deux titres français sont ceux retenus respectivement par Points et Buchet/Chastel.

La volonté de renforcer cette instance ne surgit d’ailleurs pas en août. Lors d’une réunion du RKS le 4 juin, son président Sergueï Stepachine évoquait une « pression législative sans précédent » sur le marché et les effets de lois qualifiées de « censurantes » par la profession. Il plaidait pour mieux intégrer le centre aux forces de l’ordre et créer un « guichet fédéral unique » chargé d’évaluer les livres.

Ce durcissement a déjà des conséquences sur les catalogues. Depuis le 1er mars 2026, certains ouvrages mentionnant des drogues et stupéfiants doivent porter un avertissement spécifique. En effet, le RKS a créé un registre sectoriel pour faciliter la mise en oeuvre de cette obligation. Quelque temps auparavant, nous faisions également état des pressions visant Popcorn Books et plusieurs libraires, ainsi que les arrestations intervenues en 2025 dans une enquête liée à des ouvrages comportant des thématiques LGBTQ+. En Russie, on aime l'industrie du livre...

Un guichet unique, et l’addition

Pour le RKS et une partie du secteur, la centralisation doit réduire l’incertitude. Le ministère reconnaissait lui-même, dans son bilan du marché 2025 cité par Kommersant, le manque d’experts et d’organismes capables d’identifier de manière suffisamment sûre les contenus illégaux. Les professionnels expliquent que cette absence de critères homogènes favorise les retraits préventifs et multiplie les vérifications manuelles.

Reste une ligne de compte moins théorique. Les examens demandés par les organismes publics sont gratuits ; ceux sollicités par les éditeurs et les agrégateurs électroniques sont payants. Rien, dans les éléments rendus publics, n’établit qu’une expertise préalable deviendrait obligatoire pour chaque ouvrage commercialisé.

Boris Koupriyanov, président de l’Alliance des éditeurs indépendants et distributeurs de livres et directeur de la librairie moscovite Phalanstère, voit donc moins un soulagement qu’une charge supplémentaire. Son magasin compte 38.000 références. « Nous n’avons tout simplement pas les moyens de payer l’expertise de chacune d’elles », résume-t-il à Kommersant. Et en cas d’infraction, rappelle-t-il, l’amende restera à la charge du libraire, non du RKS.

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Par Clément Solym

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