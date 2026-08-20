Au Québec, les librairies font vivre les quartiers… avec 3,6 % de marge

Il y a donc les rayons, les recommandations, l’odeur du papier — citée, oui, parmi les raisons de fréquenter les lieux — et puis la comptabilité. L’étude dévoilée ce 19 août par l’Association des libraires du Québec (ALQ), réalisée par MCE Conseils, entreprend de faire tenir tout cela dans le même portrait : économie, culture, vie locale et habitudes de lecture.

Premier mérite de l’exercice : son périmètre est suffisamment détaillé pour savoir ce que les chiffres racontent — et ce qu’ils ne racontent pas. Le volet consacré aux entreprises a recueilli les réponses de 65 sociétés représentant 82 succursales, soit 60 % des points de vente visés. Pour la simulation économique, 62 entreprises et 78 succursales ont fourni des données financières, ensuite agrégées et contrevalidées avec des statistiques de l’Agence du revenu du Canada, de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec.

Côté lecteurs, 1 164 personnes ont répondu entre le 27 février et le 23 mars. Mais le recrutement s’est effectué par les infolettres et réseaux sociaux de l’ALQ, de la Coopérative des librairies indépendantes du Québec et des établissements participants. MCE Conseils le précise : l’échantillon est non probabiliste, aucune marge d’erreur ne peut être calculée et un biais d’autosélection demeure possible. Les pourcentages qui suivent décrivent donc les répondants à l’enquête, et non l’ensemble de la population québécoise.

Le conseil fait la différence

Ce public-là, forcément familier des librairies, ne boude pas son plaisir. L’expérience globale obtient 9,46 sur 10 en librairie indépendante, contre 5,58 dans les autres commerces vendant des livres. Pour le service-conseil, l’écart devient spectaculaire : 9,28 contre 4,46.

Dans le même questionnaire, 95 % estiment que leur établissement contribue à leur bien-être — détente, inspiration ou plaisir — et 93 % que sa présence renforce leur sentiment d’appartenance au quartier ou à la ville. Des résultats à manier avec les précautions méthodologiques précédentes, certes, mais suffisamment massifs au sein de l’échantillon pour cerner ce que ces clients viennent chercher.

La recommandation humaine ne relève d’ailleurs pas seulement de la satisfaction. Parmi les sondés, 83 % disent avoir déjà découvert un livre, un auteur, une autrice ou une maison d’édition québécoise grâce aux conseils d’un libraire. Plus de 70 % considèrent également que la fréquentation de ces commerces augmente la pluralité des auteurs lus, leur fréquence de lecture et la diversité des ouvrages découverts.

Le livre d’ici occupe logiquement une place substantielle : les établissements interrogés déclarent qu’en moyenne 46 % de leurs ventes de livres concernent des titres d’éditeurs québécois ; la médiane atteint 50 %. Et l’activité ne s’arrête pas au passage en caisse : 88 % organisent des lancements, 83 % des rencontres avec auteurs et autrices, 44 % des clubs de lecture.

225 millions, mais pas de gras

Pour mesurer les retombées économiques, MCE Conseils a utilisé le modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec. À partir d’un volume simulé de 296 millions $ de revenus, dont 262 millions $ provenant de livres neufs, l’étude estime à 225 millions $ la valeur ajoutée générée au Québec. Elle comptabilise 1473 emplois directs et 1531 indirects, soit environ 3000 années-personnes, ainsi que 145 millions $ en salaires. Les retombées fiscales et parafiscales sont évaluées à 36 millions $ pour le Québec et 11 millions $ au niveau fédéral.

Le chiffre à ne pas perdre entre deux colonnes reste pourtant le 3,6 %. C’est la marge bénéficiaire moyenne observée parmi les 52 entreprises ayant répondu à cette partie du questionnaire ; la médiane s’établit à 4,7 %. Dans ce sous-échantillon, 21 % ont déclaré une perte pour 2025, 40 % un bénéfice compris entre 0 et 5 % de leur chiffre d’affaires et 38 % un ratio supérieur à 5 %.

Leurs collègues de l’Hexagone en paliront d’envie : l’étude Xerfi présentée lors des Rencontres nationales de la librairie en juin dernier à Rennes faisait état de résultats nets entre 0,6 et 1,5 % selon le chiffre d’affaires des commerces.

Quand on leur demande ce qui serre le plus les comptes, les libraires répondent d’abord la masse salariale, citée par 63 %, puis la hausse des coûts d’approvisionnement, à 53 %. La concurrence en ligne et les loyers suivent, à 21 % chacun. Une donnée complète le décor : 73 % des établissements répondants sont locataires de leurs locaux.

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Ce n’est pourtant pas un réseau gagné par le découragement. Pour les années à venir, 60 % des sondés se disent optimistes concernant les ventes et 7 % très optimistes ; 17 % restent neutres, 14 % inquiets et 2 % très inquiets.

Les collectivités, colonne porteuse

Cet optimisme dépend aussi d’un mécanisme très québécois : les achats institutionnels. Pour les librairies indépendantes agréées, ils représentent en moyenne 38 % des ventes, selon le rapport. Et 88 % des répondants jugent ces commandes très ou extrêmement importantes pour leur rentabilité et leur viabilité.

Ce poids découle directement de laLoi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Les institutions assujetties doivent, sauf exceptions prévues par les textes, acquérir leurs livres auprès de librairies agréées de leur région et répartir annuellement leurs achats entre au moins trois établissements n’appartenant pas au même libraire.

Le rappel n’est pas anodin. Dans le Bilan Gaspard 2025 que nous analysions en mars, le marché québécois reculait légèrement en valeur, de 0,5 %, avec une contraction nettement plus marquée du canal institutionnel. Un an plus tôt, l’Institut de la statistique du Québec constatait au contraire une hausse de 3,6 % des ventes des librairies indépendantes en 2024.

Les périmètres statistiques ne sont pas parfaitement identiques : l’ISQ inclut notamment dans sa catégorie des indépendantes les coopératives en milieu scolaire. Mais la succession des deux exercices met en évidence la sensibilité du réseau aux achats publics — précisément ceux que l’étude de MCE Conseils place parmi ses points d’équilibre.

Une librairie, et le quartier avec

Le commerce voisin profite aussi de la visite. Parmi les clients interrogés, 55 % déclarent effectuer des dépenses dans les alentours lorsqu’ils vont en librairie, avec une médiane de 40 dollars par passage. Cafés et restaurants arrivent en tête des lieux fréquentés en marge de l’achat de livres.

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Plus révélateur : 49 % affirment qu’ils iraient « beaucoup moins » dans l’artère commerciale, le quartier ou la ville si l’établissement disparaissait, et 15 % n’y iraient plus du tout. À l’inverse, 45 % disent se déplacer sur d’autres artères spécifiquement pour visiter une librairie indépendante ; 68 % poussent la porte de la librairie locale lorsqu’ils séjournent dans une autre ville.

L’ALQ n’a d’ailleurs pas commandé cette étude pour le seul plaisir des statistiques. Le rapport indique explicitement qu’elle doit fournir des « données probantes » susceptibles d’appuyer les représentations du secteur auprès des partenaires publics et institutionnels, « dans le contexte de l’année préélectorale ».

Le calendrier est assez parlant : les prochaines élections provinciales sont prévues le 5 octobre 2026, et Élections Québec indique que le scrutin devrait être déclenché le 29 août, sauf anticipation.

« Les libraires demeurent optimistes : 67 % envisagent les prochaines années favorablement. Mais cet optimisme repose aussi sur des équilibres fragiles, notamment les ventes aux collectivités », résume Gabrielle Simard, directrice générale de l’association.

L'étude est disponible en intégralité ci-dessous :

Crédits photo : librairie à Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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