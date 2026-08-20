De Lautréamont aux messes noires contemporaines, une histoire du satanisme

S'ouvrant sur un extrait des fameux Chants de Maldoror (1868-1869), du comte de Lautréamont, Que ton règne vienne explore une culture obscure, source de fantasmes et d'inspiration : le satanisme. « Avec Que Ton Règne Vienne, nous voulons raconter l’histoire du satanisme français dégagée des clichés, des rumeurs et des fake news qui l’entourent », souligne le collectif Les Furtifs.

« Pour la première fois, des interventions de chercheurs reconnus et de “pratiquants” seront réunies dans un seul et même film. À travers le road-trip d’un personnage fil-rouge, c’est toute une aventure qui se déploie, à la rencontre de figures historiques teintées d’une légende noire », poursuit le groupe.

Évidemment, cette rétrospective aux Enfers ne pouvait faire l'impasse sur le mouvement romantique et l'émergence de l'ésotérisme, à travers des auteurs comme Victor Hugo, Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans ou encore Éliphas Lévi... Le documentaire est en salles depuis ce mercredi 19 août.

Par Antoine Oury

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