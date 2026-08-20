Face aux algorithmes et à l'IA, protéger la diversité des expressions culturelles

Fin juillet, la sénatrice Catherine Morin-Desailly, vice-présidente de la commission des affaires européennes, mais aussi membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat, déposait une proposition de résolution européenne ayant trait à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Ce sujet, au niveau international, s'incarne dans la convention adoptée par les États membres de l’Unesco, lors de la 33e session de sa conférence générale, à Paris, le 20 octobre 2005. Ce texte crucial inscrit l'idée d'une approche politique et commerciale spécifique du secteur de la culture, afin de le préserver des effets de la mondialisation et des risques d'hégémonie portés par des pays ou des acteurs économiques dominants.

Ainsi, si la libéralisation des échanges commerciaux reste un totem du néolibéralisme, le texte ménageait toutefois une marge de manœuvre pour les États, permettant d'instaurer quelques exceptions à cette règle générale.

Un point loin d'être anodin : il a récemment permis à la France, par exemple, de défendre sa loi Darcos et l'instauration d'un prix plancher des frais de port du livre, face aux attaques d'Amazon. Les librairies indépendantes contre la multinationale américaine : difficile d'imaginer une meilleure incarnation de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles...

Un souci européen

Dans les faits, la Commission européenne, plutôt adepte d'une conception libérale de l'économie, semble de plus en plus convaincue d'une approche différenciée des politiques culturelles. Il y a quelques mois, elle produisait ainsi un rapport consacré à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique.

Plusieurs centaines de pages, qui s'arrêtaient notamment sur le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant. Ces nouveaux moyens de prescription ne seraient pas franchement du côté de la diversité, mais plutôt d'une homogénéisation des ventes, avec un effet de masse notable.

De la même manière, les catalogues quasi infinis des plateformes de vente aboutiraient à une forme d'impasse. D'une part, parce qu'ils recommandent des ouvrages proches de ceux déjà achetés ou consultés par les utilisateurs et, d'autre part, en basant ces « conseils » sur des données un peu trop simplistes : le nombre de consultations ou de ventes...

Afin de contrer cette tendance à l'uniformisation, le rapport de la Commission européenne recommandait une plus grande éditorialisation des recommandations sur les plateformes, un soutien public à la traduction, la consolidation des métadonnées, une plus grande coopération entre les pays européens et enfin un renforcement des politiques d'éducation aux médias et aux nouvelles technologies.

Un cadre juridique à « adapter »

La proposition de résolution européenne portée par Catherine Morin-Desailly s'inscrit dans cette approche, en considérant que les principes de la convention de 2005 doivent être réaffirmés par « une actualisation du cadre normatif international » et un protocole additionnel, afin de prendre en compte les évolutions technologiques de ces dernières années.

Évidemment, les outils d'intelligence artificielle sont convoqués : la proposition de résolution souligne que leur utilisation « d’œuvres et d’expressions culturelles [...] doit reposer sur le respect effectif des principes d’autorisation préalable, de rémunération juste et équitable et de transparence à l’égard des créateurs et titulaires de droits ».

La résolution proposée entend aussi peser sur les orientations de l'Union européenne en matière de régulation des outils d'IA, alors que l'IA Act, depuis le 2 août dernier, impose de nouvelles obligations de transparence concernant les contenus générés, dont l'apposition d'un marquage lisible par machine.

Elle souligne ainsi que l'adaptation de la convention de 2005 « ne saurait avoir pour objet d’encourager ou de normaliser le recours aux systèmes d’IA dans les processus créatifs, mais doit prioritairement garantir la protection de la créativité humaine, le respect des droits d’auteur et droits connexes, et la diversité effective des expressions culturelles ». Mieux vaut le préciser...

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Le texte avance que ce nouveau cadre juridique international et européen doit avoir pour objectifs « de garantir l’autorisation préalable, la transparence et la rémunération juste et équitable des créateurs et titulaires de droits pour toute utilisation d’œuvres ou d’expressions culturelles par des systèmes d’IA », « de prévenir la substitution des expressions culturelles humaines par des contenus synthétiques » et enfin « d’orienter prioritairement les politiques publiques de soutien vers les œuvres issues d’un processus de création humaine ».

La proposition de résolution s'adresse aussi au gouvernement, en l'invitant « à inciter les institutions compétentes de l’Union européenne, en coordination avec les États membres, à engager au sein de l’Unesco un processus de négociation visant à élaborer un tel protocole additionnel ».

Le texte a été transmis à la commission des affaires européennes, avec un poids particulier, puisqu'il émane d'une de ses vice-présidentes... La proposition de résolution peut être consultée à cette adresse ou ci-dessous.

Photographie : Le Sénat (Jacques Paquier, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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