Face aux algorithmes et à l'IA, protéger la diversité des expressions culturelles

Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.
Le 20/08/2026 à 11:26 par Antoine Oury
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20/08/2026 à 11:26
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Fin juillet, la sénatrice Catherine Morin-Desailly, vice-présidente de la commission des affaires européennes, mais aussi membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat, déposait une proposition de résolution européenne ayant trait à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Ce sujet, au niveau international, s'incarne dans la convention adoptée par les États membres de l’Unesco, lors de la 33e session de sa conférence générale, à Paris, le 20 octobre 2005. Ce texte crucial inscrit l'idée d'une approche politique et commerciale spécifique du secteur de la culture, afin de le préserver des effets de la mondialisation et des risques d'hégémonie portés par des pays ou des acteurs économiques dominants.
Ainsi, si la libéralisation des échanges commerciaux reste un totem du néolibéralisme, le texte ménageait toutefois une marge de manœuvre pour les États, permettant d'instaurer quelques exceptions à cette règle générale.
Un point loin d'être anodin : il a récemment permis à la France, par exemple, de défendre sa loi Darcos et l'instauration d'un prix plancher des frais de port du livre, face aux attaques d'Amazon. Les librairies indépendantes contre la multinationale américaine : difficile d'imaginer une meilleure incarnation de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles...
Dans les faits, la Commission européenne, plutôt adepte d'une conception libérale de l'économie, semble de plus en plus convaincue d'une approche différenciée des politiques culturelles. Il y a quelques mois, elle produisait ainsi un rapport consacré à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique.
Plusieurs centaines de pages, qui s'arrêtaient notamment sur le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant. Ces nouveaux moyens de prescription ne seraient pas franchement du côté de la diversité, mais plutôt d'une homogénéisation des ventes, avec un effet de masse notable.
De la même manière, les catalogues quasi infinis des plateformes de vente aboutiraient à une forme d'impasse. D'une part, parce qu'ils recommandent des ouvrages proches de ceux déjà achetés ou consultés par les utilisateurs et, d'autre part, en basant ces « conseils » sur des données un peu trop simplistes : le nombre de consultations ou de ventes...
Afin de contrer cette tendance à l'uniformisation, le rapport de la Commission européenne recommandait une plus grande éditorialisation des recommandations sur les plateformes, un soutien public à la traduction, la consolidation des métadonnées, une plus grande coopération entre les pays européens et enfin un renforcement des politiques d'éducation aux médias et aux nouvelles technologies.
La proposition de résolution européenne portée par Catherine Morin-Desailly s'inscrit dans cette approche, en considérant que les principes de la convention de 2005 doivent être réaffirmés par « une actualisation du cadre normatif international » et un protocole additionnel, afin de prendre en compte les évolutions technologiques de ces dernières années.
Évidemment, les outils d'intelligence artificielle sont convoqués : la proposition de résolution souligne que leur utilisation « d’œuvres et d’expressions culturelles [...] doit reposer sur le respect effectif des principes d’autorisation préalable, de rémunération juste et équitable et de transparence à l’égard des créateurs et titulaires de droits ».
La résolution proposée entend aussi peser sur les orientations de l'Union européenne en matière de régulation des outils d'IA, alors que l'IA Act, depuis le 2 août dernier, impose de nouvelles obligations de transparence concernant les contenus générés, dont l'apposition d'un marquage lisible par machine.
Elle souligne ainsi que l'adaptation de la convention de 2005 « ne saurait avoir pour objet d’encourager ou de normaliser le recours aux systèmes d’IA dans les processus créatifs, mais doit prioritairement garantir la protection de la créativité humaine, le respect des droits d’auteur et droits connexes, et la diversité effective des expressions culturelles ». Mieux vaut le préciser...
À LIRE - Présomption d'utilisation des contenus culturels : pour le groupe d'Attal, IA pas moyen
Le texte avance que ce nouveau cadre juridique international et européen doit avoir pour objectifs « de garantir l’autorisation préalable, la transparence et la rémunération juste et équitable des créateurs et titulaires de droits pour toute utilisation d’œuvres ou d’expressions culturelles par des systèmes d’IA », « de prévenir la substitution des expressions culturelles humaines par des contenus synthétiques » et enfin « d’orienter prioritairement les politiques publiques de soutien vers les œuvres issues d’un processus de création humaine ».
La proposition de résolution s'adresse aussi au gouvernement, en l'invitant « à inciter les institutions compétentes de l’Union européenne, en coordination avec les États membres, à engager au sein de l’Unesco un processus de négociation visant à élaborer un tel protocole additionnel ».
Le texte a été transmis à la commission des affaires européennes, avec un poids particulier, puisqu'il émane d'une de ses vice-présidentes... La proposition de résolution peut être consultée à cette adresse ou ci-dessous.
Photographie : Le Sénat (Jacques Paquier, CC BY 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.
16/08/2026, 17:19
Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.
16/08/2026, 13:10
Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte.
16/08/2026, 12:25
En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.
15/08/2026, 16:50
Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.
14/08/2026, 18:22
Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.
14/08/2026, 12:21
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.
13/08/2026, 16:14
Exclusif - Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.
13/08/2026, 10:59
Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.
12/08/2026, 17:33
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.
12/08/2026, 15:35
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