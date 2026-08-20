Lutter toujours : disparition d'Yvette Roudy, ministre et autrice

Impossible d'évoquer le parcours d'Yvette Roudy sans dérouler sa carrière politique, évidemment marquée par sa nomination, en 1981, à la tête du tout nouveau ministère délégué aux Droits de la femme, créé la même année. Une étape cruciale pour l'action politique en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, après l'éphémère secrétariat d’État à la Condition féminine créé en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, confié à Françoise Giroud mais supprimé deux ans plus tard.

Très engagée au sein du Mouvement démocratique féminin, organisation féministe et communiste, Yvette Roudy y recrute de nouvelles adhérentes et fonde en 1965 La Femme du XXe siècle, revue du MDF. Parallèlement à cette action militante, elle souhaite peser sur les politiques publiques, raison pour laquelle elle soutient la candidature de François Mitterrand, dès l'élection présidentielle de 1965.

Yvette Roudy aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem, en mars 2013 (Parti socialiste, CC BY-NC-ND 2.0)

Quelques années plus tard, elle prolonge cet engagement en adhérant au Parti socialiste, en 1971. « Après plusieurs campagnes législatives, Yvette Roudy est élue députée européenne en 1979 sur la liste socialiste », rappelle d'ailleurs le parti à la rose dans l'hommage qu'il lui rend.

En tant que ministre aux Droits de la femme, elle est à l'origine de deux lois majeures, sur le remboursement de l’interruption volontaire de grossesse (1982) et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (1983). Une décennie plus tôt, en 1971, elle faisait partie des signataires du Manifeste des 343 rédigé par Simone de Beauvoir, par lequel 343 femmes assumaient leur avortement et réclamaient sa légalisation.

Des mots pour incarner la lutte

Parallèlement à ces engagements militants et politiques, ou plutôt pour les prolonger et les nourrir, Yvette Roudy développa une solide approche théorique du féminisme et de la lutte, par les écrits. À la demande de Colette Audry, cocréatrice du MDF, elle signe une traduction de The Feminine Mystique (W.W. Norton and Co., 1963) de Betty Friedan, qui parait chez Gonthier en 1964 sous le titre La Femme mystifiée. Cet essai critique, qui dénonce la pression sociale, culturelle et médiatique subie par les femmes, reste une référence.

Après sa nomination au ministère délégué aux Droits de la femme, Yvette Roudy publie un essai chez Flammarion, La Femme en marge (1982), préfacé par le président de la République socialiste. Elle développe sa pensée dans À cause d'elles (Albin Michel, 1985), puis, une décennie plus tard, vise plus spécifiquement le milieu politique avec Mais de quoi ont-ils peur ? Un vent de misogynie souffle sur la politique (Albin Michel, 1995).

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Au début des années 2000, son regard se fait plus rétrospectif avec Allez les femmes : une brève histoire du PS et de quelques absentes (éd. Le Bord de l'eau, 2005), avant un passage de relais à une nouvelle génération de femmes et de militantes féministes dans Lutter toujours (Robert Laffont, 2020).

« Il reste encore beaucoup à faire », soulignait Yvette Roudy dans cet ouvrage au titre éloquent. « [E]t peut-être les femmes, d'aujourd'hui et de demain, devront-elles le faire autrement », poursuivait-elle.

Photographie : Yvette Roudy, à gauche, aux côtés de Gilbert Veren et Inge van Ranst, lors du Forum européen de la Jeunesse, le 2 décembre 1980. Elle était alors présidente de la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres du Parlement européen (European Communities , 1980 / EC - Audiovisual Service, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

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