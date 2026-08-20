Lutter toujours : disparition d'Yvette Roudy, ministre et autrice

Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le 20/08/2026 à 09:45 par Antoine Oury
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20/08/2026 à 09:45
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Impossible d'évoquer le parcours d'Yvette Roudy sans dérouler sa carrière politique, évidemment marquée par sa nomination, en 1981, à la tête du tout nouveau ministère délégué aux Droits de la femme, créé la même année. Une étape cruciale pour l'action politique en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, après l'éphémère secrétariat d’État à la Condition féminine créé en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, confié à Françoise Giroud mais supprimé deux ans plus tard.
Très engagée au sein du Mouvement démocratique féminin, organisation féministe et communiste, Yvette Roudy y recrute de nouvelles adhérentes et fonde en 1965 La Femme du XXe siècle, revue du MDF. Parallèlement à cette action militante, elle souhaite peser sur les politiques publiques, raison pour laquelle elle soutient la candidature de François Mitterrand, dès l'élection présidentielle de 1965.
Quelques années plus tard, elle prolonge cet engagement en adhérant au Parti socialiste, en 1971. « Après plusieurs campagnes législatives, Yvette Roudy est élue députée européenne en 1979 sur la liste socialiste », rappelle d'ailleurs le parti à la rose dans l'hommage qu'il lui rend.
En tant que ministre aux Droits de la femme, elle est à l'origine de deux lois majeures, sur le remboursement de l’interruption volontaire de grossesse (1982) et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (1983). Une décennie plus tôt, en 1971, elle faisait partie des signataires du Manifeste des 343 rédigé par Simone de Beauvoir, par lequel 343 femmes assumaient leur avortement et réclamaient sa légalisation.
Parallèlement à ces engagements militants et politiques, ou plutôt pour les prolonger et les nourrir, Yvette Roudy développa une solide approche théorique du féminisme et de la lutte, par les écrits. À la demande de Colette Audry, cocréatrice du MDF, elle signe une traduction de The Feminine Mystique (W.W. Norton and Co., 1963) de Betty Friedan, qui parait chez Gonthier en 1964 sous le titre La Femme mystifiée. Cet essai critique, qui dénonce la pression sociale, culturelle et médiatique subie par les femmes, reste une référence.
Après sa nomination au ministère délégué aux Droits de la femme, Yvette Roudy publie un essai chez Flammarion, La Femme en marge (1982), préfacé par le président de la République socialiste. Elle développe sa pensée dans À cause d'elles (Albin Michel, 1985), puis, une décennie plus tard, vise plus spécifiquement le milieu politique avec Mais de quoi ont-ils peur ? Un vent de misogynie souffle sur la politique (Albin Michel, 1995).
À LIRE - Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée
Au début des années 2000, son regard se fait plus rétrospectif avec Allez les femmes : une brève histoire du PS et de quelques absentes (éd. Le Bord de l'eau, 2005), avant un passage de relais à une nouvelle génération de femmes et de militantes féministes dans Lutter toujours (Robert Laffont, 2020).
« Il reste encore beaucoup à faire », soulignait Yvette Roudy dans cet ouvrage au titre éloquent. « [E]t peut-être les femmes, d'aujourd'hui et de demain, devront-elles le faire autrement », poursuivait-elle.
Photographie : Yvette Roudy, à gauche, aux côtés de Gilbert Veren et Inge van Ranst, lors du Forum européen de la Jeunesse, le 2 décembre 1980. Elle était alors présidente de la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres du Parlement européen (European Communities , 1980 / EC - Audiovisual Service, CC BY 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 05/03/2020
640 pages
10,30 €
Paru le 05/03/2020
128 pages
Robert Laffont
12,90 €
Paru le 04/05/2005
216 pages
Editions Le Bord de l'eau
17,30 €
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En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.
15/08/2026, 16:50
Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.
14/08/2026, 18:22
Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.
14/08/2026, 12:21
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.
14/08/2026, 10:36
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Le marché français se contracte, la production se resserre et les libraires n’ont pas gagné quelques mètres de rayonnage pendant la nuit. C’est pourtant le moment choisi par Piktos pour installer Lune noire éditions, sa marque de fiction adulte. Cinq romans paraîtront en septembre et octobre 2026, entre romance ésotérique, feel good et thriller. Un pari de catalogue : transformer les territoires historiques du groupe en fiction, avec une identité pensée pour le rayon.
13/08/2026, 16:14
Exclusif - Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.
13/08/2026, 10:59
Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, auquel celle-ci appartient depuis 2023. Le cofondateur entend désormais poursuivre ses activités d’auteur et de conférencier, sous le nom de Tigran. Une sortie qui marque une nouvelle étape du passage de relais engagé il y a près de trois ans avec la vente de la maison.
12/08/2026, 17:33
Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.
12/08/2026, 16:45
Ce n'est pas encore l'Anneau unique, mais une précieuse traduction d'un texte médiéval, signée par un certain J.R.R. Tolkien, a été retrouvée dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d'Oxford. Soul's Warde, en une dizaine de pages, traduit une allégorie médiévale intitulée Sawles Warde, que l'auteur du Seigneur des Anneaux faisait remonter à environ 1210.
12/08/2026, 13:44
À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
12/08/2026, 13:00
L’éditeur allemand Klaus G. Saur est mort à Munich le 4 août 2026, quelques jours après son 85e anniversaire. Son nom reste attaché à une spécialité moins spectaculaire que le roman, mais décisive pour la circulation du savoir : dictionnaires, catalogues, bibliographies et grands ouvrages de référence. Des rayonnages aux bases de données, son parcours épouse plus d’un demi-siècle de mutations de l’édition scientifique européenne.
12/08/2026, 12:24
Le secteur allemand du livre signale, dans son bilan chiffré de l'année 2025, de premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis quelques années. Le recul concerne même les plus jeunes tranches d'âge, que l'industrie considérait jusqu'à présent comme un relais de croissance prometteur.
11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
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