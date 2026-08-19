Marion Brunet commence avec un homme qui ne parle pas. Ou plutôt qui parlerait en se taisant : « Pablo commencerait par se taire ». Toute la mécanique de Ne cherche pas le chaos tient déjà dans cette gorge encombrée. Pablo a fui le Chili, la dictature, la prison ; en France, il a élevé Victoria avec une tendresse immense et une règle : « Pablo a su qu’il ne faudrait jamais parler de sa vie d’avant. Jamais. » Lorsque sa fille part seule au Chili, le silence qui devait protéger devient un piège.

Brunet écrit court, physique, au plus près des corps. Une jambe blessée, une cigarette, un souffle coupé disent davantage que de longues explications. Les chapitres brefs installent une tension de roman noir sans réduire la quête de Victoria à un suspense. L’Histoire, elle, entre de face : « Tout bascule le 11 septembre 1973. » Puis elle ne quitte plus vraiment le récit. La dictature persiste dans les réflexes, la peur, la façon dont Pablo surveille les portes ou refuse certaines questions.

Le roman réussit surtout son montage entre père et fille, passé et présent, mémoire et enquête. Victoria n’est pas la jeune femme raisonnable chargée de délivrer son père : sa recherche comporte de la colère, de l’impatience, une part d’aveuglement. À un combat de boxe, Florence s’ennuie et le texte tranche : « Peut-être que ce qu’elle espérait, au fond, c’était du sang. » Cette sécheresse empêche les personnages de devenir exemplaires. Plus tard, Victoria lance à Pablo : « Parce que je suis chilienne ! Parce que je suis ta fille ! » Deux appartenances, deux revendications, et tout le conflit de transmission se resserre.

La mécanique est parfois trop nette. Quelques passages historiques expliquent ce que les scènes avaient déjà rendu sensible ; certains personnages secondaires servent surtout de relais à l’enquête, et la trajectoire de rapprochement se devine assez tôt. Mais Brunet évite l’écueil du grand discours réparateur. Elle ramène toujours la politique au corps, et le traumatisme à ses effets concrets.

Dans l’une des scènes les plus dures, Pablo, réduit par la torture, retrouve fugitivement une position intérieure : « Il redevient, quelques instants, un homme qui lutte. » Rien n’est effacé, rien n’est héroïsé. Ne cherche pas le chaos tient précisément dans cette mesure : raconter ce qu’un père transmet quand il croit ne rien dire, puis le prix qu’il faut payer pour que le silence cesse enfin d’être un héritage.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026