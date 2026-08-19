Le deuil, chez Lucile Moyano, n’arrive pas en noir. Il débarque en voiture, sous la pluie, avec une mère qui parle un français cabossé et une fille qui se demande : « Mais qu’est-ce qu’elle est allée foutre là-bas ? » Jacinthe vient de perdre son père ; Zuzanna a vendu la ferme, remisé presque toute une vie et résume l’opération d’un sonore « Evrrrything ! ». À partir de ce déplacement, Entre mille eaux fait circuler son héroïne entre les morts, les vivants, le désir d’enfant des autres et son propre refus d’une maternité qu’on voudrait presque lui assigner.

La grande réussite du roman tient à cette mobilité. La première personne garde quelque chose de la conversation : elle juge, plaisante, s’agace, revient sur elle-même. Le chagrin n’est jamais sanctuarisé. Moyano préfère le laisser se cogner aux repas, aux corps, aux disputes et aux kilomètres. Elle sait aussi faire entendre les langues familiales sans transformer leurs singularités en folklore. Chez Karissa, la transmission tient dans une phrase simple : « Mon fils ne m’a pas menti, tu as beaucoup de lumière en toi. » Puis vient, dans le même mouvement, une déclaration plus terrienne : « J’étais une vraie louve, prête à vous nourrir coûte que coûte ! » Cette coexistence du trivial et du mystérieux donne au livre son tempérament.

Le roman est moins assuré lorsqu’il multiplie les étapes et les bifurcations. Son milieu s’étire, certains déplacements ont davantage la fonction de relancer la quête que de l’approfondir, et la coloration magique de la dernière partie fragilise par moments l’équilibre réaliste construit jusque-là. Rien de rédhibitoire : cette légère dispersion correspond aussi à Jacinthe, qui cherche moins une vérité qu’une façon de vivre avec plusieurs vérités contradictoires.

C’est précisément là que le livre devient le plus juste. La grossesse des autres, la paternité d’Hélier, le désir ancien pour Jo, la mémoire du père : aucune pièce ne rentre proprement dans une case. « Jacinthe, tu ne m’as jamais laissée te connaître. » La remarque porte plus loin qu’une scène amoureuse. Et lorsque vient enfin « On a le droit de ne pas savoir. », la phrase ne ferme rien. Elle ouvre. Entre mille eaux réussit surtout cela : raconter une femme qui cesse peu à peu de confondre choix et certitude, et découvre qu’une existence peut rester mouvante sans être inachevée.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026