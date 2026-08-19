Anne Percin : Eugénie sous les bombes, de l’archive familiale au roman

Le manuscrit aurait pu finir à la poubelle. Anne Percin le dit sans détour : sans titre, sans signature, sans couverture, les deux cahiers d’écolier réunis dans une enveloppe kraft avaient tout du vieux papier qu’une famille conserve avant de s’en débarrasser. Ils ont pourtant traversé le temps. Ils portaient surtout la trace d’Eugénie, épouse de Charles et arrière-grand-mère de l’autrice, dont les descendants avaient presque perdu la mémoire.

Notre entretien est à découvrir ci-dessous, dans notre dernière émission :

Ce matériau est à l’origine d’Eugénie sous les bombes, qui paraît le 20 août 2026 chez Buchet-Chastel. Nous en proposions un extrait fin juin, puis une avant-critique en juillet. C'est dire si l'on avait aimé le projet. L’entretien revient sur ce qui se joue avant le livre : comment transformer une trace familiale minuscule en roman sans confondre invention et archive.

Un manuscrit sauvé de l’oubli

Le premier relais est un oncle d’Anne Percin, passionné de généalogie, qui déchiffre le texte et le rend lisible pour la famille. Autour de 25 ans, elle découvre à la fois l’original et cette version. Réflexe immédiat : « Il faut en faire quelque chose. » Sans savoir encore quoi.

Le passage au roman prendra du temps. L’autrice soumet le projet à deux maisons et le reprend sous différentes formes. Un retour éditorial sur un état intermédiaire provoque le déclic : « Je me suis vraiment pris une gifle en me disant : mais, en fait, j’ai raté mon projet. » Elle comprend surtout que le centre du livre doit être Eugénie.

Ce déplacement naît d’une colère. « Pourquoi j’aurais pas le droit de raconter cette histoire ? » demande-t-elle, en pensant à cette femme dont la famille ne savait plus rien. L’effacement devient alors le moteur du travail.

De la fiction, pas du mensonge

Le geste romanesque commence précisément là où le document s’arrête. Aucune photographie d’Eugénie n’a été conservée, alors que Charles apparaît sur de nombreuses images. L’absence n’est donc pas seulement narrative : elle est aussi matérielle.

Pendant longtemps, Anne Percin redoute de trahir. Puis elle déplace la frontière : « Quand on me dit “il faut mettre plus de fiction”, en fait, ça ne veut pas dire qu’il faut mentir. » Elle compare l’histoire vraie à une petite braise qu’il faut nourrir. Ce qui manque ne devient pas une preuve ; l’invention sert à rendre une présence.

« J’avais l’impression que c’était une robe vide, Eugénie, et qu’il fallait apporter de la chair à tout ça. » À mesure que le personnage prend corps, la fiction cesse d’être vécue comme une infidélité. « J’avais l’idée que c’était comme ça qu’on fait revivre un fantôme. »

La maladie accélère tout

Curieusement, l’attachement au carnet n’est pas immédiat. Lors de sa première lecture, Anne Percin trouve le début « très, très ennuyeux ». Puis Eugénie tombe malade. Le texte change de régime, Charles abandonne ce qu’elle appelle les « oripeaux du style », et la lectrice cherche un diagnostic qui ne vient pas. « Il faut absolument savoir ce qu’elle a. » Pour l’autrice, c’est le point de bascule.

En mars 1918, la quête de soins conduit Charles à Paris sous les bombardements des Gothas. La guerre ne se contente plus d’entourer le drame familial : elle complique les déplacements, l’accès aux médecins et chaque décision. Le récit intime rencontre alors très concrètement l’Histoire.

Finir ce que Charles avait commencé

Le livre se construit ainsi comme une chaîne de transmission : Charles écrit pour conserver Eugénie ; un descendant déchiffre ; Anne Percin transforme cette trace en littérature. Elle résume ce changement de régime par une formule : « Jusqu’à présent, j’ai toujours écrit mes livres parce que j’avais envie de les écrire. C’était un désir. Là, c’était un besoin. »

Ce besoin n’efface pas les doutes. Il impose surtout d’aller au bout du geste de Charles, qui avait voulu garder une trace de sa femme parce que, sans cela, « tout allait s’effacer ». Anne Percin dit avoir eu à « finir le job ».

Eugénie sous les bombes paraît le 20 août 2026 chez Buchet-Chastel. Avant même sa sortie, le roman figure parmi les 30 titres sélectionnés pour le Prix du Roman Fnac 2026 et parmi les huit ouvrages retenus pour la première édition du Prix George Sand.

Crédits photo © Philippe Matsas

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com