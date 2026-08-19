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Marie Colombe remporte le Prix Envoyé par La Poste 2026

Marie Colombe reçoit le Prix « Envoyé par La Poste » 2026 pour Le bruit du melon qui explose, son premier roman, à paraître le 27 août chez Au diable vauvert. La récompense distingue chaque année un manuscrit arrivé chez un éditeur par la voie la plus ordinaire : la poste, sans recommandation ni intermédiaire.

Le 19/08/2026 à 16:51 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

19/08/2026 à 16:51

Hocine Bouhadjera

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Le principe du prix tient dans cette contrainte : récompenser un roman ou un récit adressé spontanément par courrier à une maison d'édition, sans recommandation particulière, puis repéré par son comité de lecture et accepté pour publication. La récompense est dotée de 2500 euros et la Fondation La Poste acquiert également 600 exemplaires du titre lauréat.

Une famille dans la débâcle américaine

Le bruit du melon qui explose entraîne le lecteur dans le New York des années 2000. Mila, vingt ans, a grandi dans un palace new-yorkais auprès de June, sa mère, femme de la finance aussi flamboyante qu'instable, et de Lupita, nounou colombienne devenue sa véritable confidente. La jeune femme rêve d'un foyer et de rejoindre la France de ses origines, jusqu'à ce que la crise des subprimes de 2008 fasse voler en éclats l'équilibre déjà fragile de cette drôle de famille. 

Le roman est construit autour de ces trois femmes, entre cage dorée, violence familiale, désir d'émancipation et effondrement économique. Derrière son registre volontiers extravagant et une langue très visuelle, il raconte surtout la difficulté de sortir du récit familial dans lequel on a grandi pour parvenir à inventer le sien.

Autrice et poétesse franco-italo-colombienne, d’origine Quillacinga et inca, Marie Colombe écrit également pour le cinéma et l’audiovisuel. Le bruit du melon qui explose est son premier roman. Il figure également parmi les neuf titres retenus pour le Prix Stanislas 2026.

À LIRE - “C'est un roman rocambolesque pour qui aime être surpris

Marie Colombe était en compétition avec six autres auteurs. La sélection réunissait Romain Aguila, Roxanne (Buchet Chastel) ; Ugo De Gregorio, Aride (La Manufacture de livres) ; Thaïs Dia, Chérine (Viviane Hamy) ; Marouane Essadek, Mon corps donné pour vous (Notabilia) ; Olivier Grondeau, Joseph dans la nuit (L'Iconoclaste) ; et Anne Pitteloud, Fille de (Finitude).

Le jury 2026 était présidé par Olivier Poivre d'Arvor et réunissait Dominique Blanchecotte, Diane Mazloum, Marie Llobères, Christophe Ono-dit-Biot, Olivier Daguerre, Nicolas Jacky Le Duigou ainsi que Gabrielle de Tournemire, lauréate de l'édition précédente pour Des enfants uniques (Flammarion).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Marie Colombe (Au diable vauvert)

 

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le bruit du melon qui explose

Colombe Marie

Paru le 27/08/2026

400 pages

Au Diable Vauvert

22,00 €

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