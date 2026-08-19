Prix du livre de Lausanne : cinq romans en lice pour la 13e édition

Lausanne remet la littérature romande entre les mains de ses lecteurs. Pour sa 13e édition, le Prix du livre de la Ville, précédemment « Prix Lilau », a retenu cinq romans, qui seront soumis au vote du public après leur dévoilement le 20 août.

La récompense, portée par le Service des bibliothèques et archives de la Ville, entend à la fois mettre en lumière la création littéraire de Suisse romande et susciter lectures, rencontres et discussions autour des œuvres sélectionnées.

La sélection 2026, relayée par ATS :

Thomas Binggeli, Virginia dans les tours (La Veilleuse)

Alice Bottarelli, Donutopia (Verticales/Gallimard)

Anne Pitteloud, Fille de (Finitude)

Matthieu Ruf, Le Héron et son double (Presses Inverses)

Lolvé Tillmanns, Colon ne s’écrit pas au féminin (Cousu Mouche)

Cette 13e édition est placée sous le marrainage de la chanteuse Zoë Më. Les lecteurs peuvent participer au scrutin jusqu’à la fin du mois de décembre, en votant en ligne, par courrier postal ou directement dans les bibliothèques lausannoises, où des urnes sont mises à leur disposition, précise le communiqué de la Ville.

Le dispositif se distingue d'un prix littéraire traditionnel par l'absence de jury professionnel chargé de choisir le vainqueur. Un comité de dix personnes travaillant au sein du Service des bibliothèques et archives établit la sélection des cinq ouvrages, mais le dernier mot revient au public. Depuis 2022, toute lectrice ou tout lecteur, en Suisse romande comme ailleurs, peut participer au choix du roman lauréat.

Les ouvrages retenus doivent être des fictions publiées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année concernée et entretenir un lien fort avec la Suisse romande, qu'il s'agisse de la résidence de leur auteur ou autrice, du sujet traité ou d'un autre ancrage régional.

Le Prix de Lausanne ne réserve pas sa dotation à la seule personne arrivée en tête du scrutin : chacun des cinq auteurs ou autrices sélectionnés reçoit 5000 francs suisses. Le lauréat bénéficie en plus d'une résidence littéraire de quatre semaines au Château de Lavigny, dans le canton de Vaud.

La compétition s'accompagne surtout d'un programme de médiation organisé pendant plusieurs mois. Rencontres avec les écrivains, clubs de lecture et présentations des romans doivent permettre au public de découvrir les cinq textes avant de voter. Les précédentes éditions proposaient également les ouvrages en lecture libre en ligne et en version audio grâce à la Bibliothèque Sonore Romande.

Un club de lecture de l'Université populaire de Lausanne accompagnera notamment cette 13e édition de septembre à décembre 2026, sous la conduite de Fanny Meyer, déléguée à la politique du livre de la Ville. Quatre rendez-vous sont prévus les 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre afin de parcourir l'ensemble de la sélection.

La formule se déploie également hors de Lausanne. À Aigle, par exemple, la médiathèque se présente comme une antenne officielle du Prix et organisera dès le 10 septembre une soirée consacrée à la nouvelle sélection.

La personne récompensée succédera à Chloé Falcy, lauréate de la 12e édition avec La mécanique des ailes (Hélice Hélas Éditeur).

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Crédits photo : Alice Bottarelli (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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