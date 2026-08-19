Prix Maison Rouge 2026 : dix ouvrages dans la première sélection

Romans, science-fiction, récit autobiographique ou enquête littéraire : le Prix Maison Rouge entend conserver pour sa huitième édition son goût pour les textes qui échappent aux catégories trop étroites.

Créée en 2019 par Céline et Guillaume Farré, avec le concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter, la distinction biarrote entend récompenser une œuvre sans catégorie prédéfinie, en privilégiant l’audace, l’originalité et la créativité.

Les dix ouvrages retenus :

Samuel Dock, Latex (Grasset)

Thomas Gunzig, Spectres (Au Diable Vauvert)

Maxime Decout, Lire les fantômes. Perec contre-enquête (Éditions Corti)

Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)

Šeila Pohara, Les serments trahis (Gallimard)

Noham Selcer, Midgar (Gallimard)

Caroline Knecht, Ainsi la Cour décide (La Découverte)

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles (Verdier)

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues (Gallimard, coll. « L'Arbalète »)

Pia Petersen, Dog Fiction (Plon)

Hervé Le Tellier toujours à la présidence

Pour cette édition, Hervé Le Tellier conserve la présidence du jury, qu'il avait reprise en 2025 après les six premières éditions placées sous celle de Philippe Djian.

Le prix réunit volontairement écrivains, intellectuels et artistes. Autour du prix Goncourt 2020 figurent cette année Eliette Abécassis, Raphaël Enthoven, Dorothée Janin-Goldman, Claude Nori, Nathan Devers, Julie Mamou-Mani, alias Mamouz, Victor Dumiot, Alexandre Labruffe et Joffrine Donnadieu.

Plusieurs connaissent d'ailleurs particulièrement bien la récompense. Alexandre Labruffe en fut le premier lauréat, en 2019 avec Chroniques d'une station-service (Verticales). Dorothée Janin lui succéda en 2020 avec L'Île de Jacob (Fayard), tandis que Victor Dumiot fut distingué en 2023 pour Acide (Bouquins).

La communication du Prix Maison Rouge remercie également Mathias Malzieu, écrivain et chanteur de Dionysos, ainsi que l'artiste biarrot Franck Cazenave pour leur soutien, en promettant encore quelques « surprises » autour de cette huitième édition.

En 2025, pour la première édition présidée par Hervé Le Tellier, Victor Pouchet avait remporté le Prix Maison Rouge avec Voyage voyage (Gallimard).

La cérémonie 2026 change par ailleurs de décor : après l'Hôtel du Palais l'année précédente, c'est l'Hôtel Café de Paris de Biarritz, partenaire de la manifestation, qui accueillera le jury et les auteurs le 1er octobre.

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Crédits photo : Clémentine Mélois (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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