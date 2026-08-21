Pour les créanciers de Humanoids, l'espoir d'un recouvrement s'éteint

ActuaLitté avait détaillé par le menu, en fin d'année dernière, la chute du groupe américain Humanoids et de son « bureau » français, Les Humanoïdes associés. Mais aussi le montage complexe mis en œuvre par Fabrice Giger pour conserver l'essentiel des actifs, le catalogue historique de la maison d'édition, comprenant les œuvres de Moebius ou la revue Métal hurlant, ainsi que La Boîte à Bulles — devenue Pictavita.

La procédure de liquidation (chapter 7, dans le droit américain) de Humanoids s'accompagnait d'une liste des créances, pour un montant total estimé, fin 2025, à quelque 23 millions €.

Deux types de créances étaient alors distingués, d'après les documents administratifs consultés par ActuaLitté. Celles garanties par des biens, et les autres. Dans la première, la Small Business Administration, banque américaine qui octroie des prêts aux petites entreprises (526.333,99 $), mais aussi Fabrice Giger (pour 411.685 $) et sa mère, Claudine Giger (84.321 $).

Comme nous le rapportions alors, ces sommes correspondraient à des prêts réalisés par Fabrice Giger et son entourage à Humanoids, Inc., en octobre 2020, contre une hypothèque de tous les actifs. Cette garantie lui aurait permis, à lui et Claudine Giger, de récupérer les actifs de Humanoids, Inc. dès le 10 octobre 2025, date indiquée dans la documentation fournie à l'administration américaine.

Bien d'autres créanciers attendaient. Parmi eux, plusieurs imprimeurs français, comme Aubin (5275 $ dus), Pollina (48.855 $) ou encore Rotofrance (10.344 $), mais aussi un acteur espagnol, Estellaprint (24.468 $). On retrouvait aussi le Bureau international de l'édition française (3510 $), le groupe Humensis (5850 $ de droits d'auteur), les éditions Mosquito (24.438 $) ou bien La Chope (8893 $), l'entreprise de restauration de La Bellevilloise, centre culturel parisien où Les Humanoïdes associés ont fêté leurs 50 ans en mars 2025.

Les sommes les plus importantes étaient dues à Primer Entertainment, structure dirigée par David Jourdan, ancien associé de Fabrice Giger, engagé dans des projets audiovisuels et également propriétaire de 20,5 % de Humanoids Corp. Humanoids Inc. devait aussi 620.000 $, soit environ 540.000 €, à Vincent Henry, dans le cadre d'un « accord pour l'achat d'actions de la SAS La Boîte à Bulles », maison qu'Henry avait fondée en 2003 et qui s'est rapprochée de Humanoids en 2017.

Ultime coup de marteau

Si les créanciers français n'avaient pas trop d'espoir d'être finalement payés, l’administrateur judiciaire en charge de la procédure de liquidation, George L. Miller, annonçait néanmoins la découverte de nouveaux actifs, fin novembre 2025.

Une opportunité vite refermée. Le jugement rendu le 28 juillet dernier par le tribunal des faillites du district du Delaware met officiellement fin à la procédure de recouvrement, en l'absence d'actifs distribuables aux créanciers. Ne subsistait en effet, du côté de Humanoids, qu'un compte bancaire où dormaient... 100,95 $.

Certains créanciers semblent toutefois avoir été plus chanceux que d'autres : Fabrice et Claudine Giger ont donc, préalablement à la déclaration de faillite déposée par Humanoids, Inc. en octobre 2025, pu mettre la main sur certains actifs, opération remontant au 10 septembre 2025, soit quelques semaines seulement l'ouverture de la procédure de « chapter 7 »... Giger aurait ainsi récupéré 504.332,37 $, sur un prêt déclaré de 2,5 millions $, quand 105.067,88 $ seraient revenus à Claudine Giger, d'après des documents communiqués à la justice américaine et consultés par ActuaLitté.

Nous avons tenté de joindre Fabrice Giger pour obtenir des réponses et précisions, sans succès. Interrogé à plusieurs reprises dans le cadre de notre enquête sur Humanoids, La Boîte à Bulles et Les Humanoïdes associés, il n'a jamais donné suite à nos sollicitations.

Vincent Henry, pour sa part, ne cache pas sa déception : « La justice semble donc avoir validé le fait que Fabrice Giger — bénéficiaire ultime de la société (lui ou un membre de sa famille) — ait accordé à Humanoids un prêt de quelques centaines de milliers de dollars avec une prise de garantie égale à la totalité des actifs (de valeur bien plus forte). Et que ce prêt garanti lui ait permis de récupérer les actifs, de les transférer dans une société suisse et de continuer l'activité comme si de rien n'était... »

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Force est de constater, en effet, que Les Humanoïdes associés, Métal hurlant — un numéro spécial Daft Punk est annoncé pour octobre — ou encore Pictavita poursuivent leurs activités, malgré les déboires financiers de Humanoids.

« Sur le front principal, celui de l'achat des actions de La Boîte à Bulles, la messe semble dite, j'ai tout perdu », constate encore Vincent Henry. « En ce qui concerne la prime de 14.000 € qui m'avait été attribuée en 2024 en tant que président de La Boîte à Bulles et ne m'avait jamais été versée, j'ai obtenu un premier jugement favorable de la part du tribunal de commerce de Tours [reconnaissant l'existence de la créance, par une ordonnance du 23 juin 2026, laquelle reste toutefois contestée par La Boîte à Bulles/Pictavita, NdR] mais il fallait ensuite assigner La Boîte à Bulles — Pictavita en prenant un avocat et du coup, le jeu n'en valait pas la chandelle, le remboursement étant étalé sur 10 ans... J'ai donc dû laisser tomber », détaille-t-il.

Autre créancier d'envergure, Primer Entertainment : son dirigeant, David Jourdan, nous confirme avoir renoncé à prolonger la procédure, « en raison des coûts liés à cette démarche ».

Photographie : illustration, Joe Wilcox, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

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