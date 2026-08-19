Un an à Rome, une bourse : la Villa Médicis recrute ses futurs pensionnaires

Un an à Rome pour écrire, créer, expérimenter ou mener une recherche. À l’issue de la procédure, 16 pensionnaires seront sélectionnés pour s’installer à la Villa Médicis de septembre 2027 à août 2028. Le concours est international : aucune nationalité particulière n’est requise, mais les candidats doivent être francophones et déjà engagés dans une pratique professionnelle.

Une place importante pour la littérature

La Villa Médicis n’est plus réservée aux seules disciplines traditionnellement associées au Prix de Rome. Le concours accueille aujourd’hui toutes les formes de création littéraire et artistique, les métiers d’art, mais aussi l’histoire et la théorie des arts ainsi que la restauration des œuvres et des monuments.

Pour les écrivains et écrivaines, la résidence offre ainsi la possibilité de consacrer une année entière à un projet littéraire dans un environnement où se côtoient artistes, chercheurs, cinéastes, musiciens, architectes ou chorégraphes. La Villa souligne d’ailleurs que ces croisements disciplinaires constituent l’un des principes de son programme de résidence. Aucun travail achevé n’est exigé à l’issue du séjour : l’enjeu reste de disposer d’un temps et d’un espace consacrés à la création ou à la recherche.

Parmi les 16 pensionnaires de la promotion 2026-2027, 4 ont été retenus en littérature : Louise Chennevière, Nina Léger, Marie de Quatrebarbes et Oliver Rohe. Cette promotion a été retenue à partir de 798 dossiers de candidature, preuve d’une sélection particulièrement serrée.

Les précédentes promotions ont également accueilli de nombreux écrivains, parmi lesquels Hervé Guibert, Mathias Énard, Marie NDiaye, Céline Minard ou Yannick Haenel, mais aussi, plus récemment, Diaty Diallo, Marin Fouqué, Elitza Gueorguieva ou Hugo Lindenberg.

Qui peut candidater ?

Si le concours n’impose aucune condition de nationalité, il faut en revanche avoir plus de 18 ans à la clôture des candidatures, parler français et être déjà engagé dans la vie professionnelle. Une connaissance de la langue et de la culture italiennes est recommandée, sans être obligatoire.

Autre condition : il faut présenter un projet précis, expliquant les recherches ou travaux envisagés ainsi que les raisons pour lesquelles un séjour d’un an à Rome est pertinent pour leur développement. Une personne ayant déjà été pensionnaire de la Villa Médicis ne peut pas se présenter une nouvelle fois.

Les projets collectifs sont également acceptés. Dans ce cas, chacun des membres retenus bénéficie individuellement d’une bourse de résidence. Il n’existe par ailleurs aucun quota par discipline, rappelle la Villa dans sa foire aux questions : les candidats ne concourent donc pas pour un nombre prédéterminé de places réservées à la littérature, à la musique ou aux arts plastiques.

Le dossier devra notamment comprendre une fiche de candidature, une pièce d’identité, ainsi qu’un CV détaillé rédigé en français, mentionnant le parcours artistique ou professionnel, les diplômes, prix, bourses, publications et résidences déjà effectuées. La pièce centrale sera une note de projet de dix pages maximum, également en français, détaillant les motivations du séjour, les thèmes de recherche et la nature du travail envisagé pendant l’année romaine.

Pour un auteur ou une autrice, le portfolio pourra notamment accueillir des extraits de publications littéraires, des articles et des liens vers d’autres contenus. L’ensemble du dossier dématérialisé ne devra pas dépasser 20 Mo.

Les candidatures seront déposées exclusivement sur la plateforme du concours entre le 4 septembre et le 16 octobre 2026.

Huit personnes pour choisir les pensionnaires

La sélection se déroule en deux temps : une présélection sur dossier, puis des auditions pour les candidats retenus. Le jury compte huit membres : le directeur de l’Académie de France à Rome, qui le préside, le directeur général de la création artistique du ministère de la Culture ou son représentant, ainsi que six personnalités qualifiées nommées par la direction de l’Académie. La composition nominative du jury 2027-2028 doit être publiée ultérieurement.

À titre de comparaison, la sélection précédente avait réuni autour de Sam Stourdzé des profils issus de plusieurs disciplines, parmi lesquels l’écrivain Mathieu Larnaudie, la compositrice Noriko Baba, l’artiste Chloé Quenum ou encore Maria Stavrinaki, professeure d’histoire de l’art contemporain.

Les seize lauréats bénéficieront pendant leur séjour d’une bourse de résidence de 42.000 € brut pour l’année, soit 3500 € par mois, ainsi que d’un logement et d’un espace de travail. Ils profiteront également de l’accompagnement artistique et technique des équipes de l’Académie et seront encouragés à prendre part à la vie collective et à la programmation culturelle de la Villa.

Le lieu met également à leur disposition plusieurs équipements communs, dont une bibliothèque d’environ 38.000 volumes, un studio son et vidéo, une menuiserie, un laboratoire photographique et un salon réservé aux pensionnaires et résidents.

Au total, la Villa Médicis accueille chaque année près de 70 artistes, auteurs et chercheurs, en additionnant les pensionnaires présents pendant une année et les bénéficiaires de résidences plus courtes.

Fondée en 1666 sous Louis XIV, l’Académie de France à Rome est installée depuis 1803 à la Villa Médicis, sur le mont Pincio. Le domaine, qui domine le centre historique de Rome, comprend quelque sept hectares de jardins. Héritier du Prix de Rome, son concours des pensionnaires s’est ainsi progressivement ouvert à un champ beaucoup plus large de pratiques et de profils.

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Pour les écrivains comme pour les autres candidats, la prochaine fenêtre sera donc courte : six semaines pour tenter de gagner une année à Rome.

Crédits photo : la Villa Médicis, siège de l’Académie de France à Rome, sur la colline du Pincio (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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