Livre et diplomatie culturelle : Julia Trouilloud quitte l’Institut français en Inde

Une page se tourne au Bureau du livre de l’Institut français en Inde. Arrivée à New Delhi en septembre 2022, Julia Trouilloud avait auparavant travaillé à l’Institut français à Paris, sur les questions de débat d’idées et de diplomatie d’influence. Elle connaissait déjà l’Asie et le secteur du livre à l'international, après notamment une expérience en Corée du Sud.

Le Bureau du livre de l’Institut français en Inde joue le rôle d’interface entre éditeurs français et indiens, traducteurs et auteurs, avec plusieurs leviers : aides à la publication et à la traduction, participation aux foires et festivals, formation de traducteurs, résidences, rencontres professionnelles ou encore organisation du Choix Goncourt de l’Inde.

Quatre années de développement des échanges franco-indiens

Le mandat de Julia Trouilloud aura notamment coïncidé avec le développement de la Villa Swagatam, réseau de résidences littéraires et artistiques dont les bases ont été posées à son arrivée et qui a été lancé en 2023. Le dispositif accueille des créateurs français en Inde et, dans une logique devenue réciproque, des auteurs et artistes indiens en France. En 2025, les résidences littéraires représentaient environ 50.000 €, soit près du quart du budget annuel du secteur Livre et débat d’idées de l’IFI.

Ces dernières années ont également vu la présence française renforcée dans plusieurs des grands rendez-vous littéraires indiens. L’Institut français cite notamment le Kerala Literature Festival, où la France a été invitée d’honneur, le Jaipur Literature Festival et la New Delhi World Book Fair, avec des dispositifs destinés à mettre en relation éditeurs français et marchés éditoriaux indiens.

À cela s'ajoutent les Translator’s Factory, consacrées à la formation de traducteurs entre le français et différentes langues indiennes. Une édition 2026 réunissait par exemple des binômes de traducteurs et de spécialistes du français autour de plusieurs langues du pays, sous la responsabilité de Julia Trouilloud.

Autre rendez-vous désormais installé : le Choix Goncourt de l’Inde, dont la cinquième édition s’est tenue en mars 2026. 64 étudiants issus de huit universités indiennes et du réseau des Alliances françaises ont alors départagé les finalistes du Goncourt 2025, avant de distinguer La Nuit au cœur de Nathacha Appanah (Gallimard). Le programme prévoit également de favoriser sa traduction dans plusieurs langues indiennes.

L’Institut a parallèlement développé Pardon My French!, un réseau d’espaces dédiés installés dans des librairies indépendantes indiennes afin de rendre plus visibles les œuvres françaises déjà traduites en anglais ou dans les langues régionales. Des implantations ont notamment été développées à Delhi, Jaipur, Goa, Varanasi, Chandigarh ou Pondichéry.

Au moment du départ, Julia Trouilloud insiste moins sur les programmes que sur les personnes rencontrées pendant ces quatre années : écrivains, traducteurs, éditeurs, universitaires et professionnels de la culture. Elle ne quittera toutefois pas immédiatement le pays : l’ancienne attachée indique qu’elle restera encore quelques mois en Inde.

À partir du 1er septembre, Clémence Almeras reprendra donc un poste placé au croisement de l’édition, de la traduction et de la diplomatie culturelle franco-indienne.

Crédits photo : Julia Trouilloud

Par Hocine Bouhadjera

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