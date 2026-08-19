Livre et diplomatie culturelle : Julia Trouilloud quitte l’Institut français en Inde

Après quatre années à New Delhi comme attachée pour le livre et le débat d’idées, Julia Trouilloud quittera ses fonctions à l’Institut français en Inde. À compter du 1er septembre 2026, Clémence Almeras lui succédera à la tête d’un secteur chargé de faire circuler auteurs, traductions et professionnels du livre entre la France et le sous-continent indien.
Le 19/08/2026 à 13:15 par Hocine Bouhadjera
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19/08/2026 à 13:15
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Une page se tourne au Bureau du livre de l’Institut français en Inde. Arrivée à New Delhi en septembre 2022, Julia Trouilloud avait auparavant travaillé à l’Institut français à Paris, sur les questions de débat d’idées et de diplomatie d’influence. Elle connaissait déjà l’Asie et le secteur du livre à l'international, après notamment une expérience en Corée du Sud.
Le Bureau du livre de l’Institut français en Inde joue le rôle d’interface entre éditeurs français et indiens, traducteurs et auteurs, avec plusieurs leviers : aides à la publication et à la traduction, participation aux foires et festivals, formation de traducteurs, résidences, rencontres professionnelles ou encore organisation du Choix Goncourt de l’Inde.
Le mandat de Julia Trouilloud aura notamment coïncidé avec le développement de la Villa Swagatam, réseau de résidences littéraires et artistiques dont les bases ont été posées à son arrivée et qui a été lancé en 2023. Le dispositif accueille des créateurs français en Inde et, dans une logique devenue réciproque, des auteurs et artistes indiens en France. En 2025, les résidences littéraires représentaient environ 50.000 €, soit près du quart du budget annuel du secteur Livre et débat d’idées de l’IFI.
Ces dernières années ont également vu la présence française renforcée dans plusieurs des grands rendez-vous littéraires indiens. L’Institut français cite notamment le Kerala Literature Festival, où la France a été invitée d’honneur, le Jaipur Literature Festival et la New Delhi World Book Fair, avec des dispositifs destinés à mettre en relation éditeurs français et marchés éditoriaux indiens.
À cela s'ajoutent les Translator’s Factory, consacrées à la formation de traducteurs entre le français et différentes langues indiennes. Une édition 2026 réunissait par exemple des binômes de traducteurs et de spécialistes du français autour de plusieurs langues du pays, sous la responsabilité de Julia Trouilloud.
Autre rendez-vous désormais installé : le Choix Goncourt de l’Inde, dont la cinquième édition s’est tenue en mars 2026. 64 étudiants issus de huit universités indiennes et du réseau des Alliances françaises ont alors départagé les finalistes du Goncourt 2025, avant de distinguer La Nuit au cœur de Nathacha Appanah (Gallimard). Le programme prévoit également de favoriser sa traduction dans plusieurs langues indiennes.
L’Institut a parallèlement développé Pardon My French!, un réseau d’espaces dédiés installés dans des librairies indépendantes indiennes afin de rendre plus visibles les œuvres françaises déjà traduites en anglais ou dans les langues régionales. Des implantations ont notamment été développées à Delhi, Jaipur, Goa, Varanasi, Chandigarh ou Pondichéry.
Au moment du départ, Julia Trouilloud insiste moins sur les programmes que sur les personnes rencontrées pendant ces quatre années : écrivains, traducteurs, éditeurs, universitaires et professionnels de la culture. Elle ne quittera toutefois pas immédiatement le pays : l’ancienne attachée indique qu’elle restera encore quelques mois en Inde.
À partir du 1er septembre, Clémence Almeras reprendra donc un poste placé au croisement de l’édition, de la traduction et de la diplomatie culturelle franco-indienne.
Crédits photo : Julia Trouilloud
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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À l’heure des dernières répétitions, les Petits champions de la lecture s’apprêtent à vivre une étape hors du commun de leur parcours. À l’occasion des Nuits de la lecture, organisées du 21 au 25 janvier, 36 classes de CM1 et CM2 d’Île-de-France auront le privilège de franchir les portes du château de Versailles pour y organiser leurs finales écoles. Une première étape décisive, dans un cadre exceptionnel, avant les finales départementales.
14/01/2026, 16:22
L’association Lysias Paris VIII a pour mission de promouvoir l’art oratoire chez les étudiants par le biais de concours d’éloquence et de plaidoirie au sein de la faculté de droit de Paris 8. À l’occasion de son 10eanniversaire, ils mettent en lumière leur parcours et les réalisations auprès du grand public. ActuaLitté leur fournit ici une tribune, pour raconter cette histoire, avec le soin oratoire nécessaire.
15/12/2025, 11:29
Une étude indépendante de l'institut Ipsos, dévoilée par le pass Culture et menée auprès de jeunes de 15 à 21 ans, dresse un portrait contrasté de leur rapport à la culture. Si une grande majorité exprime l’envie d’élargir ses connaissances artistiques, de nombreux obstacles persistent, qu’ils soient sociaux, financiers ou liés aux représentations. L’enquête met en lumière des aspirations fortes mais aussi un sentiment d’éloignement vis-à-vis des lieux culturels et des pratiques jugées « légitimes ».
10/12/2025, 12:57
L'Université de Kyoto, et plus précisément sa faculté des lettres, a révélé le 26 novembre 2025 qu’une partie de son site de bibliothèque avait été la cible d’un piratage prolongé. L’établissement explique que des accès non autorisés ont entraîné la modification du contenu du site — par insertion de code malveillant – affectant quelque centaine de pages.
06/12/2025, 15:07
Le Centre national du livre invite une nouvelle fois le public à s’accorder un moment de pause. Le 10 mars 2026, partout en France, particuliers, écoles, structures culturelles, entreprises ou administrations sont conviés à participer au Quart d’heure de lecture national. Quinze minutes, pas plus (ou davantage pour ceux qui se laisseront emporter), pour redécouvrir le plaisir simple d’ouvrir un livre.
04/12/2025, 18:13
Face à des enjeux croissants de compétitivité, la formation professionnelle s’impose comme un levier essentiel pour les entreprises. C'est aussi le cas pour les salariés qui doivent chercher à multiplier leurs compétences, que ce soit en langue ou en informatique. L'agilité devient une obligation pour tous.
12/11/2025, 09:23
Prévu les 13 et 14 novembre, le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » n’aura finalement pas lieu au Collège de France. L’établissement a annoncé, dimanche 9 novembre, l’annulation de l’événement « en réaction à la polémique entourant sa tenue », déclenchée après des accusations de « foire antisioniste », formulées notamment par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).
10/11/2025, 13:11
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