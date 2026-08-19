Prix Arthur C. Clarke 2026 : E. J. Swift récompensée pour Quand les loups reviendront

Créé grâce à une dotation d’Arthur C. Clarke, le prix distingue chaque année le meilleur roman de science-fiction publié pour la première fois au Royaume-Uni au cours de l’année précédente.

Pour cette édition anniversaire, 132 ouvrages provenant de 52 maisons ou auteurs indépendants avaient été soumis aux jurés, un record. 6 titres avaient finalement été retenus en sélection finale. E. J. Swift reçoit également une dotation de 2026 £, dont le montant évolue avec l’année depuis 2001.

Le jury 2026 était composé de cinq membres votants : Eliza Claudia Filimon et Antony Jones, désignés par la British Science Fiction Association (BSFA) ; Tiffani Angus et John Coxon, pour la Science Fiction Foundation ; et Esther MacCallum-Stewart, pour le festival SCI-FI-LONDON. Andrew M. Butler assurait la présidence du jury au nom de l’Arthur C. Clarke Award, mais sans droit de vote.

Des loups plutôt que la fin du monde

Paru au Royaume-Uni en octobre 2025, Quand les loups reviendront a été publié le 10 juin dernier. Le roman s’ouvre en 2070. Autour d’un feu, deux femmes reviennent sur un demi-siècle d’existence. Lucy a grandi dans l’Angleterre de la pandémie de 2020, confiée enfant à ses grands-parents, auprès desquels elle découvre notamment les oiseaux et développe une conscience aiguë du vivant. Devenue militante, elle s’engage dans la restauration des habitats naturels britanniques et la réintroduction d’espèces disparues.

Face à elle, Hester appartient à une autre génération. Née le jour de la catastrophe de Tchornobyl, elle devient documentariste et se rend en 2021 dans la zone d’exclusion pour filmer les chiens retournés à l’état sauvage. Elle y rencontre notamment un chien-loup, Lux. Au fil des décennies, les deux trajectoires conduisent le lecteur de Londres aux Highlands écossais puis au Somerset, dans une Grande-Bretagne transformée par le dérèglement climatique mais aussi par les tentatives humaines de réparer les écosystèmes.

Le livre se situe ainsi moins dans le post-apocalyptique traditionnel que dans une science-fiction climatique tournée vers la possibilité d’une reconstruction. Le président du jury, Andrew M. Butler, l’a présenté comme un récit consacré au changement environnemental mais aussi à une possible récupération, tandis que le directeur du prix, Tom Hunter, y voit une réflexion sur la puissance de l’espoir à long terme face à la crise climatique.

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Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’E. J. Swift attire l’attention de l’Arthur C. Clarke Award. Son précédent roman, The Coral Bones, inédit en français, avait déjà figuré parmi les finalistes du prix en 2023. L’autrice londonienne avait auparavant publié, également sans traduction française, la trilogie The Osiris Project — Osiris, Cataveiro et Tamaruq — ainsi que Paris Adrift.

E. J. Swift succède au palmarès à Sierra Greer, récompensée en 2025 pour Annie Bot. Le livre a lui aussi bénéficié d’une traduction française : Mademoiselle Robot, publié chez Gallimard dans une traduction de Hélène Cohen.

Crédits photo : Bragelonne

Par Hocine Bouhadjera

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