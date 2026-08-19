Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Il fallait bien que ça arrive. Depuis des siècles, la littérature écrase, épingle, empoisonne, métamorphose et traite plus ou moins tout ce qui possède six pattes comme une métaphore disponible sans rendez-vous. Les intéressés ont fini par prendre conseil.

Le calendrier leur fournit une date d’audience. Chaque 20 août, la Journée mondiale du moustique rappelle la découverte réalisée en 1897 par Ronald Ross : le rôle des moustiques Anopheles dans la transmission du paludisme. La London School of Hygiene & Tropical Medicine commémore toujours cette date ; Ross recevra en 1902 le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses travaux sur la maladie.

À 9h, le Tribunal international des insectes ouvre donc l’audience. Son existence juridique demeure hautement contestable, mais personne ne souhaite soulever l’exception devant un essaim.

Au dossier : diffamation entomologique, atteinte à la dignité des arthropodes, séquestration, exploitation d’image et divers faits que le Code pénal n’avait, jusqu’ici, pas jugé utile d’anticiper. Cinq livres sont appelés à la barre.

La Métamorphose : le cafard demande sa mise hors de cause

Le premier prévenu n’a même pas le temps de décliner son identité qu’un cafard se lève au fond de la salle.

— Je récuse Kafka.

Le président relève ses lunettes.

— On récuse un juge, pas un écrivain.

— Alors je demande ma mise hors de cause.

Et, pour une fois, la défense a un dossier. Dans La Métamorphose, Gregor Samsa, représentant de commerce, s’éveille changé en une créature monstrueuse. Mais l’allemand de Kafka, Ungeziefer, ne désigne aucune espèce avec la précision attendue d’un rapport d’expertise. Insecte, cafard, coléoptère : les traducteurs ont beaucoup travaillé, l’état civil entomologique beaucoup moins.

Gregor, lui, conserve ses pensées, ses inquiétudes professionnelles et son attachement aux siens pendant que sa famille apprend surtout à fermer sa porte. Son père finit même par le bombarder de pommes.

Le parquet abandonne donc la qualification fantaisiste de diffamation envers les blattes. Faute d’identification certaine : relaxe.

Le cafard se rassoit, satisfait.

Gregor Samsa demande un avocat.

Les Fourmis : impossible de faire entrer toutes les parties civiles

La fourmi suivante s’avance seule à la barre. Derrière elle, le couloir est noir de monde.

— Vous représentez combien de parties civiles ?

— Toutes.

Le greffier repose son stylo.

Avec Les Fourmis, Bernard Werber complique sérieusement l’accusation. Jonathan Wells hérite d’une maison laissée par son oncle entomologiste et d’une consigne suffisamment claire pour qu’un héros de roman ne puisse évidemment pas la respecter : ne pas descendre dans la cave. En parallèle, une civilisation de fourmis vit, combat, communique et organise ses cités selon des règles qui n’ont rien à envier aux nôtres. Les deux univers avancent l’un vers l’autre jusqu’à rendre assez inconfortable l’idée d’une humanité seule maîtresse du terrain.

Le collectif voulait poursuivre la littérature pour exploitation abusive de son image. Il découvre qu’ici les intéressées disposent d’une société, d’une stratégie et, détail vexant, d’une efficacité collective supérieure.

Le ministère public requiert donc la relaxe de Werber.

Protestation immédiate : les fourmis étaient surtout venues faire condamner l’humanité.

La juridiction se déclare incompétente et regarde discrètement sous ses chaussures.

Une histoire des abeilles : le syndicat des pollinisatrices réclame réparation

Les abeilles entrent groupées. Elles ont déposé leurs conclusions en trois exemplaires, un par époque.

Une histoire des abeilles, de Maja Lunde, croise en effet trois destins. Dans l’Angleterre du XIXe siècle, William cherche à concevoir une nouvelle ruche. Dans l’Ohio de 2007, George tente de préserver son exploitation et rêve de la transmettre à son fils. En Chine, en 2098, les abeilles ont disparu : Tao pollinise les arbres à la main, comme les autres travailleurs de son époque, tandis qu’un accident frappant son enfant la pousse à rechercher ce qui lui est arrivé.

Le président cesse de griffonner.

— Vous réclamez quoi, exactement ?

— Réparation.

Le mot, cette fois, n’est pas seulement décoratif. Le droit français connaît réellement le préjudice écologique et prévoit sa réparation, en priorité en nature. Les plaignantes demandent donc, par extension parfaitement abusive mais juridiquement inspirée, la reconnaissance d’un « préjudice écologique littéraire ».

Maja Lunde change de banc : témoin plutôt qu’accusée, puisque son roman fait précisément du sort des pollinisateurs une affaire humaine.

Les abeilles réclament néanmoins un siège permanent à la table des négociations.

Personne ne vote contre.

L’Obsédé : les papillons produisent leurs pièces à conviction

Les papillons, eux, arrivent avec des pièces numérotées, des photographies et une rancune parfaitement conservée.

Dans L’Obsédé, traduction française de Solange Lecomte pour The Collector, Frederick Clegg est un employé de bureau solitaire, collectionneur de papillons et fasciné par Miranda, étudiante aux Beaux-Arts. Après avoir gagné une importante somme d’argent, il ne se contente plus de l’observer : il l’enlève et la retient dans une maison isolée. Le principe de la collection change seulement d’échelle. Miranda devient, dans son esprit, le spécimen qu’il faudrait posséder.

— Nous demandons l’interdiction immédiate des boîtes vitrées, annonce l’avocat des lépidoptères.

Objection : le tribunal n’est pas compétent en matière de décoration intérieure.

Pour Frederick, en revanche, le dossier pèse lourd. En droit français, enlèvement et séquestration constituent des infractions distinctes, bien que prévues par le même article du Code pénal. La juridiction évite donc d’inventer une « circonstance aggravante lépidoptérophile ». Il faut savoir rester sérieux.

Fowles échappe à la condamnation : son roman ne célèbre précisément rien de tout cela. Les papillons obtiennent un euro symbolique. Ils demandent des fleurs.

La Vie des insectes : mais qui poursuit qui ?

Le dernier dossier oblige le greffier à refaire entièrement le plan de salle : impossible de savoir qui doit prendre place parmi les insectes et qui doit rejoindre les humains.

Dans La Vie des insectes, Viktor Pelevine installe ses personnages dans une station balnéaire de Crimée et brouille joyeusement les espèces. Sam, Américain apparemment ordinaire, devient moustique lorsqu’il lui plaît et effectue sur la population des « prélèvements sanguins » dont le vocabulaire administratif ne trompe personne. Autour de lui, on boit, on rêve d’Amérique, on disserte et l’on se comporte avec une humanité suffisamment entomologique pour rendre toute séparation des règnes suspecte.

Le moustique du 20 août demande le retrait de la pièce.

— Atteinte à notre réputation.

— Vous piquez les gens dans le roman ?

Silence de la défense.

Pelevine transforme les insectes en miroir satirique du monde post-soviétique : les poursuivre reviendrait donc à poursuivre les humains qu’ils reflètent. Aucune condamnation. Motif : confusion persistante entre le prévenu, la victime et l’espèce concernée.

Le tribunal rend son jugement

Après délibéré, aucun écrivain ne termine en détention. Kafka bénéficie du doute zoologique. Werber est sauvé par ses propres fourmis. Lunde passe du banc des prévenus à celui des témoins. Fowles laisse Frederick Clegg répondre seul de ses méthodes de collection. Pelevine repart libre, faute de pouvoir déterminer où s’arrête l’homme et où commence la bestiole.

Les parties civiles arrachent tout de même une mesure de sûreté : la littérature devra désormais vérifier ce qu’elle écrase avant de tourner la page.

Le moustique, à l’origine de l’audience, n’avait formulé aucune demande chiffrée.

Il a seulement tourné autour du président pendant trois heures.

Le jugement a été mis en délibéré à 2h17.

Personne n’a dormi.

Crédits illustration : 123rf et istockphoto

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Par Nicolas Gary

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